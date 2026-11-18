나이브 부켈레 대통령이 아이티 갱단 소탕을 위해 군대를 파병하면서 아이티 국민들 사이에서 압도적인 지지를 받고 있습니다. 헌법 기관인 연방 사법 재판소의 결정과 아이티의 치안 상황, 그리고 부켈레 대통령의 구체적인 조치에 대해 자세히 알아봅니다.

엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령이 갱단 척결을 위해 아이티에 대규모 군대를 파병한 사실이 알려지며, 치안 불안에 지친 아이티 국민들 사이에서 그의 인기가 급상승하고 있습니다. 부켈레 대통령은 연방 사법 재판소의 헌법적 결정을 받아들이며 자국 군대의 아이티 파병을 공식화했고, 이는 아이티 사회에 큰 충격을 주었습니다.

부켈레 대통령의 아이티 군대 파병 결정과 배경

엘살바도르 연방 사법 재판소는 11일, 아이티 내 자국 군대 파견에 대한 위헌 소송을 기각하는 판결을 내렸습니다. 이 판결은 부켈레 대통령이 자국의 안전을 위해 아이티에 군인을 파견할 수 있는 헌법적 권한을 인정해준 것입니다.

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판결 후 부켈레 대통령은 자신의 공식 SNS 계정인 X(옛 트위터)를 통해 파병 관련 입장을 밝히며, 연방 사법 재판소가 자국의 헌법에 따라 자국의 안전을 위해 아이티에 군대를 파견하는 것을 허가했다고 확인했습니다. 그는 또한 이 파병은 아이티 정부와 유엔의 요청에 따른 것이며, 헌법적 정당성을 확보한 상태임을 강조했습니다.

엘살바도르군의 구체적인 작전 성과와 교전 상황

엘살바도르군의 아이티 주둔 초기, 갱단진압부대(GSF)에 파견된 자국군 4명이 실종되는 등 치열한 교전이 이어졌습니다. 하지만 부켈레 대통령은 즉시 2,500여 명에 달하는 대규모 추가 군대를 아이티로 파병하여 대응력을 강화했습니다.

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갱단과의 전투에 숙련된 엘살바도르군은 곧장 현지에 있는 주요 갱단 조직을 표적으로 삼았습니다. 이들은 아이티에서 활동하는 9대 갱단 중 하나인 '400 마워조'의 본부를 파괴하는 성공적인 작전을 수행했습니다.

또한, 엘살바도르군은 2년 동안 갱단에 장악되어 있던 아이티의 국립경기장을 탈환하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 이는 갱단의 상징적인 거점이었던 장소를 다시 시민에게 돌려준 의미 있는 성과로 평가받습니다.

아이티 주민들의 반응과 부켈레에 대한 압도적 지지

엘살바도르군의 지속적인 작전 성공에 힘입어 아이티 국민들 사이에서 부켈레 대통령에 대한 존경과 지지가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 수도 포르토프랭스에서는 엘살바도르 군대의 주둔 연장을 요구하는 시위가 발생하는 등 그 열기가 식을 줄 모릅니다.

지난 17일 포르토프랭스에서는 수천 명의 주민들이 거리로 쏟아져 나왔습니다. 이들은 '고마워요, 부켈레', '부켈레 만세'와 같은 구호가 적힌 피켓을 들고 행진했으며, 일부 참석자는 '부켈레, 이 나라는 당신의 것입니다. 마음대로 하세요'라고 외치며 그를 옹호했습니다.

이러한 열기는 국경을 넘어 아이티 해외 동포들 사이에서도 나타납니다. 지난 14일 미국에서 열린 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1차전에서 아이티 대표팀이 미국에 0-6으로 패배하는 아픔을 겪었습니다.

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하지만 아이티 해외 팬들은 경기장에서 '부켈레, 부켈레'를 외치며 엘살바도르 국기를 흔들었습니다. 기토 렉딕스 씨를 비롯한 팬들은 '내가 할 수 있는 말은 부켈레 만세뿐'이라며, 갱단을 없앨 가능성을 탐구하는 유일한 지도자로 부켈레를 꼽았습니다.

아이티의 치안 실태와 향후 전망

아이티가 이러한 '부켈레 열풍'을 받는 이유는 수년간 지속된 극심한 치안 혼란 때문입니다. 2021년 조브넬 모이즈 전 대통령의 암살 이후 갱단 연합체가 수도의 대부분을 장악했으며, 그 여파로 인구의 10%가 넘는 150만 명 이상의 주민이 고향을 등져야 했습니다.

유엔의 개입에도 불구하고 상황은 쉽게 호전되지 않고 있습니다. 유엔 보고서에 따르면 올해 1월부터 10월까지 아이티에서 발생한 무력 폭력으로 4,595명이 사망하고 2,500명이 부상을 입는 등 막대한 인명 피해가 발생했습니다.

현재 아이티 수도의 대부분을 장악한 폭력 무장단체 '비브 앙삼'의 리더 제프 그로 이와의 저택 폭격 영상 등 부켈레 대통령의 공격적인 전술이 공개되며, 아이티 국민들은 빠른 치안 정상화를 기대하고 있습니다. 엘살바도르군의 추가 파병과 지속된 작전이 아이티의 안정으로 이어질지 관심이 집중되고 있습니다.