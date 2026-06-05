엘리아스 이리자리 미 국방부 특수작전·저강도분쟁국(SOLIC) 정치임명직 근무

미국 의회 폭동 사태 당시 엘리아스 이리자리가 미 국방부 핵심 안보 부서에 채용된 것으로 나타났다. 그는 특수작전·저강도분쟁국(SOLIC) 정치임명직으로 근무하고 있으며, SOLIC는 대테러 작전과 비정규전 대응, 특수부대 운용 지원 등을 담당하는 조직이다.

2021년 1월6일 미국 의회 폭동 사태 당시 엘리아스 이리자리 의 모습. 미 법무부 2021년 1월6일 미국 의회 폭동 사태에 가담해 실형을 선고받았던 인물이 미 국방부 핵심 안보 부서에 채용된 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 1·6 사태 가담자들을 사면하며 정치적으로 복권한 데 이어 국가안보기관 핵심 자리에 기용하면서 논란이 일고 있다. 4일(현지시간) 로이터통신, 뉴욕타임스(NYT) 등은 1·6 사태로 처벌받았던 엘리아스 이리자리가 국방부 특수작전·저강도분쟁국(SOLIC) 정치임명직으로 근무하고 있다고 보도했다. SOLIC는 대테러 작전과 비정규전 대응, 특수부대 운용 지원 등을 담당하는 조직으로 미군 특수작전부대와 관련된 민감한 국가안보 업무를 총괄한다. 이리자리는 1·6 사태 당시 19세로 사우스캐롤라이나주의 군사대학 재학생이었다.

검찰 조사 결과 ‘도둑질을 멈춰라(Stop the Steal)’ 집회에 참석한 뒤 의사당까지 행진한 그는 깨진 창문으로 의사당에 들어가 금속 막대를 들고 내부를 돌아다닌 것으로 나타났다. 친구들과 함께 의사당 조형물에 올라 사진을 찍기도 했다. 이후 연방 무단침입 혐의 등으로 2023년 징역 14일을 선고받았다. 이후 드러난 행적도 자질 시비를 키웠다.

그가 ‘미군에 입대하지 못하면 러시아군에 입대하겠다’는 취지의 문자 메시지를 보내거나, ‘내전(Cilvil War)’이라는 이름의 단체 대화방에서 소형 항공기를 이용해 국경을 넘는 방안을 논의한 정황도 수사 과정에서 드러났다. 그는 2023년 선고 공판에서 반성의 뜻을 표했다. 그는 ‘1·6 사태는 남북전쟁 이후 미국 민주주의에 대한 가장 큰 공격이었다’며 ‘미국인들이 서로 싸우고 국가 제도를 무너뜨리려 했다는 사실이 끔찍하다’고 말했다.

판사는 그의 반성을 참작해 군사학교 재지원 시 추천서를 써주겠다는 뜻을 밝혔다. 2021년 1월6일 미국 의회 폭동 사태 당시 엘리아스 이리자가 창문을 통해 국회의사당으로 들어가는 모습. 미 법무부 트럼프 대통령은 지난해 두 번째 임기 시작과 함께 1·6 사태 관련자들에 대한 대규모 사면을 단행했고, 이에 이리자리도 포함됐다. 이후 그는 국방부 정치임명직에 발탁됐다. 이번 인선은 누가 주도했는지는 공개되지 않았다.

국방부는 성명에서 ‘이리자리는 자격을 갖춘 애국적인 젊은 전문가’라며 ‘정치임명직으로 일하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다’고 밝혔다. 정치임명직은 통상 국방장관실이나 백악관이 인선 과정에 관여한다. 오바마 행정부 시절 SOLIC 책임자를 지낸 마이클 킨은 NYT에 ‘이 부서는 미국 최정예 특수부대와 매우 민감한 국가안보 사안을 다루는 곳’이라며 ‘과거라면 이런 전력이 조금이라도 있는 인물은 검토 단계에서 탈락했을 것’이라고 전했다. 이번 인사는 최근 트럼프 행정부 인선을 둘러싼 논란과도 맞물린다.

앞서 미 국무부는 이른바 ‘백골단’을 운영하며 윤석열 전 대통령 체포 반대 집회에 참여했던 김정현 반공청년단장을 국무부 산하 공공외교 관련 기구 이사로 임명해 논란을 빚었다. 트럼프 대통령은 국가정보기관을 총괄하는 국가정보국(DNI) 대행에도 국가안보 경력이 없는 빌 풀티 연방주택금융청(FHFA) 국장을 지명해 논란을 불러일으켰다. 풀티는 부동산 투자 사업가 출신으로, 트럼프 대통령의 측근으로 알려졌다. 지명 직후 공화·민주 양당에서 비판이 이어지자 트럼프 대통령은 ‘영구적으로 직을 맡지는 않을 것’이라며 다른 후보들을 고려 중이라고 밝혔다





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엘리아스 이리자리 미 국방부 특수작전·저강도분쟁국(SOLIC) 정치임명직

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