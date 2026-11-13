대만 미디어는 전 엔비디아 최고경영자 젠슨 황의 애인인 엘리스 황이 중국 국가안전부 소속 반도체 전문요원이라고 주장했습니다.

대만 리버티 타임스는 미국 정부 정보에 근거하여, 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 의 애인인 엘리스 황 (중국 이름 황 레)이 중국 공산당 산하 중국 국가안전부 의 반도체 팀 소속원일 가능성이 높다고 보도했습니다.

중국 국가안전부 반도체 특별팀 운영

중국 공산당은 미국과의 인공지능(AI) 경쟁에서 우위를 점하기 위해 최근 별도의 전담 조직을 설립했으며, 중국 국가안전부는 중앙과학기술위원회, 중국 사이버공간관리국, 상무부와 함께 이 조직에 참여하고 있습니다.

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이 전담 조직은 미국의 대 중국 반도체 수출 통제를 완화하기 위한 로비 활동, 제3국 공급망 침투, 미국 내 데이터센터 건설에 대한 반대 여론 조성, 그리고 미국 사회 내부 분열 조장 등을 주요 활동 영역으로 삼고 있습니다.

엘리스 황은 이러한 중국 국가안전부 산하 조직 중 반도체 관련 임무를 수행하는 부서에 소속되어 있으며, 그녀의 주요 업무는 제3국에 이름 없는 회사를 설립하여 첨단 반도체와 고성능 서버를 획득하는 것이었습니다.

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미 법무부의 조사 현황과 부정확한 정보

출신자들은 엘리스 황이 중국 국가안전부 장관인 천이신으로부터 직접 지시를 받았다는 정보를 미국 측이 입수했다고 밝혔습니다.

엘리스 황 외에도 중국 국가안전부의 여성 요원들이 여러 명 미국 기술 기업들을 대상으로 유사한 임무를 수행하고 있는 것으로 알려졌습니다.

미 법무부 장관 토드 블랑체는 기자회견에서 연방수사국(FBI)이 엘리스 황이 중국 정부 요원이라는 혐의에 대한 조사를 진행하고 있지만, 법무부와 나, 그리고 FBI 국장 캐시 패트럴 모두 아직 결론을 내리지 못했다고 명시했습니다.

미 행정부의 입장과 엘리스 황의 역할

대만 CTI가 지난 5월 22일 타이베이에서 열린 엔비디아 행사 장소인 레스토랑에서 찍은 사진에는 전 CEO 젠슨 황과 애인으로 지목된 여성인 엘리스 황의 모습이 담겨 있습니다.

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리버티 타임스는