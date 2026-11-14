엔허투 허가 확대, HER2 양성 전이성 위암 2차 치료 새 표준으로 부상

엔허투 허가가 국내에서 확대되며 HER2 양성 전이성 위암 환자의 2차 치료 선택지가 넓어졌다. 사망 위험 30% 감소 임상 결과를 바탕으로 생존율 향상 기대감이 커지고 있다.

위암은 초기에는 소화불량이나 가벼운 위염과 유사한 증상으로 오해하기 쉬운 질병이다. 하지만 식욕 부진과 체중 감소, 구토, 빈혈 등이 반복된다면 단순한 위장 장애가 아니라 위암일 가능성이 높다. 다행히 초기에 발견되면 치료 성적이 양호한 편이며, 과거 20여 년간 생존율이 가장 크게 향상된 암종 중 하나이다. 국가암등록통계에 따르면 최근 5년(2019~2023년)간 위암 진단 환자의 5년 상대생존율은 78.6%로, 2001~2005년(58.0%)보다 20%포인트 이상 상승했다.

엔허투 국내 허가 범위 확대의 핵심

전신으로 전이가 진행된 위암의 치료는 여전히 높은 벽으로 남아 있다. 이러한 경우 5년 생존율은 7.5%에 그치기 때문이다. 하지만 지난 4월부터 HER2 양성 전이성 위암의 2차 치료에서 '엔허투'(성분명 트라스투주맙데룩스테칸) 사용이 허용되며 치료 환경에 변화가 생겼다. 엔허투는 항체 약물 접합체(ADC)로, 암세포를 표적으로 하는 항체에 항암 약물을 결합한 혁신적 치료제이다. 이는 목표물을 쫓아 공격하는 유도 미사일과 유사한 작용 방식으로, 표적 암세포뿐만 아니라 주변 암세포에도 항암 효과를 나타내는 특징이 있다.

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HER2 양성 환자, 예후 개선과 사망 위험 감소

HER2는 세포의 성장과 분열을 조절하는 단백질로, 전체 전이성 위암 환자의 80~90%는 이 단백질이 과도하게 발현되지 않은 음성이다. 그러나 HER2 양성 환자의 경우 해당 단백질이 정상보다 많이 나타나 상대적으로 예후가 나쁜 편이었다. 1차 치료 후 암이 재발하거나 진행할 경우, 기존의 2차 치료 선택지는 매우 제한적이었으나 엔허투의 도입으로 상황이 달라졌다. 임상 연구 결과 엔허투는 기존의 HER2 양성 위암 2차 표준 요법(라무시루맙·파클리탁셀) 대비 사망 위험을 30% 낮추고 생존 기간을 연장하는 것으로 나타났다.

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치료 단계별 환자 관리와 연세암병원 전문가 견해

국내 연구에 따르면 전이성 위암 환자 중 1차 치료 후 2차 치료를 받은 비율은 68%, 3차로 이어진 환자는 52.9%로 나타났다. 정민규 연세암병원 종양내과 교수는 단계를 거듭할수록 환자 상태가 악화되어 치료를 중단하는 사례가 늘어난다고 지적했다. 그는 전체 치료 여정을 고려했을 때 앞선 단계에서 어떤 치료를 선택하느냐가 중요하다고 강조하며, HER2 표적치료를 조기에 활용할 수 있게 된 것이 많은 환자에게 이득이 될 것이라고 설명했다.

정기 검진의 중요성과 향후 치료 전망

조기 위암의 경우 위 일부나 전체를 절제하지 않고 내시경을 통한 절제술로도 치료가 가능할 만큼 기술이 발전했다. 이에 따라 전문가들은 정기적인 검진의 중요성을 다시 한번 강조한다. 지난 6월 개정된 국가 위암검진 권고안은 40~74세 남녀를 대상으로 2년 간격의 위내시경 검진을 권장하고 있다. 정민규 교수는 암세포 특성에 맞춘 정교한 치료 전략의 확대가 전이성 위암에서도 생존율 향상을 이끌 것이라고 믿으며, 더 많은 환자가 부담 없이 치료 효과를 오래 누릴 수 있기를 기대하고 있다.