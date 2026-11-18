엔트로픽의 최대 규모 기업공개(IPO) 예상과 연준의 추가 금리인상 확률이 높으면서 나스닥은 혼조세를 보였다. 엔비디아 주가 변동과 반도체 산업 전망을 분석하다.

나스닥 지수가 엔비디아 의 실적 호조와 연방준비제도(Fed)의 긴축 기조 사이에서 혼조세를 보이고 있다. 엔트로픽 의 대규모 기업공개( IPO) 성사가 최대 관전 사항으로 떠올랐다.

엔트로픽 공모가 상승과 역대 최대 IPO 전망

19일 상장 예정인 인공지능(AI) 스타트업 엔트로픽의 주당 공모가가 최대 85달러까지 거론되면서 금융 시장의 이목을 집중시키고 있다. 이는 기존 시장 예상치를 크게 상회하는 수준이다. Bloomberg 보도에 따르면, 실제로 공모가는 약 83달러로 형성될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

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이 가격대가 확정될 경우, 엔트로픽의 총 공모 금액은 680억 달러를 넘어설 전망이다. 사모 배정 물량을 합산하면 총 규모가 940억 달러를 돌파할 것으로 예상된다. 이는 지금까지 기록된 최고 규모 기업공개(IPO)인 스페이스X(862억 달러)를 제치고 역대 최대 규모 IPO가 될 가능성이 크다.

연준 의사록과 12월 금리인상 확실성

미국 증시의 변동성은 연준의 통화정책 기조 변화에서 기인한다. 연준이 공개한 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 보면, 대부분의 연준 위원들이 추가 금리 인상을 지지하는 데 의견을 같이했다.

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특히 일부 위원들은 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 '빅스텝'을 제안하기도 했다. 시카고상품거래소(CME)의 FedWatch 도구에 따르면, 오는 12월 추가 금리인상 확률은 100%다. 구체적으로 0.25%포인트 인상될 확률은 91.3%로 나타났다.

이러한 맷츠 맷츠 환경 속에서 18일(현지시간) 뉴욕 증시는 혼조세를 보였다. 대형주 중심의 S&P500 지수는 0.23% 하락한 7323.63에 거래를 마쳤다. 반면 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.42% 상승한 2만 4429.885에 종가했다. 다우존스30산업평균지수는 1.11% 하락한 5만 198.17에 장을 종료했다.

엔비디아 실적과 반도체주 동향 분석

전날 엔비디아가 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 반도체 투자 심리는 다소 회복됐다. 하지만 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 발언이 시장의 불확실성을 키웠다. 이에 따라 엔비디아 주가는 -2.89% 하락세를 이어갔다.

반면, 브로드컴은 3.65% 상승했고 AMD는 5.31% 오르는 등 다른 반도체주는 상승세를 보였다. 이러한 긍정적 요인들로 필라델피아 반도체 지수는 0.10% 소폭 상승했다. 그러나 전반적인 반도체 섹터에 대한 평가는 엇갈리고 있다.

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라이언 데트릭 카슨그룹 수석전략가는 칩 주식과 AI 전반에 어두운 구름이 드리워져 있다며 경고했다. 동시에 시장은 무너지지 않고 잘나가는 주식들이 존재한다는 긍정적 해석도 제시했다. 시장이 균형을 찾는 과정에 있음을 시사하는 분석이다.

전문가들의 AI 투자와 변동성 전망

에릭 파넬 그레이트밸리어드바이저 수석전략가는 AI 지출 우려로 관련 주식이 약세를 보일 수 있다고 경고했다. 이는 기업들의 과도한 AI 투자 비용이 수익성 개선으로 이어지지 않을 수 있다는 우려를 반영한다.

특히 그는 변동성이 내년과 2028년에 더 심화될 가능성이 높다고 전망했다. 이는 AI 산업이 아직 성장 과정에 있으며, 장기적인 관점에서 투자 심리가 불안정할 수 있음을 의미한다. 투자자들은 엔트로픽의 IPO 성과와 함께 주요 기업들의 실적 추이를 면밀히 관찰해야 할 시점이다.