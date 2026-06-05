엔터테인먼트 업계의 명암: 원헌드레드레이블의 내분과 연상호의 흥행 및 SBS의 AI 혁신

원헌드레드레이블의 횡령 및 도박 의혹으로 인한 내부 갈등, 연상호 감독 신작의 400만 관객 돌파와 전지현의 복귀, 그리고 SBS의 시즌제 확대 및 AI 도입 전략을 상세히 분석합니다.

최근 엔터테인먼트 업계는 내부의 극심한 갈등과 새로운 예술적 성취, 그리고 기술적 혁신이라는 세 가지 서로 다른 흐름이 교차하며 격동의 시기를 보내고 있습니다. 먼저 가요계에서는 원헌드레드레이블 을 둘러싼 심각한 내홍이 수면 위로 드러났습니다.

MBC의 보도에 따르면, 해당 기획사의 차가원 대표와 공동 설립자였던 가수 MC몽 사이의 회계 처리 및 자금 흐름에 관한 심각한 의혹이 제기되었습니다. 특히 투자된 1,150억 원 규모의 자금 중 일부가 차 대표의 개인 계좌로 이동했으며, 이 중 일부가 다시 MC몽에게 전달되었다는 제보가 나왔습니다. 더욱 충격적인 것은 이 자금이 MC몽의 해외 원정도박 자금으로 사용되었다는 의혹입니다. 라스베이거스 현지 취재 결과, MC몽이 고액 도박을 즐겼다는 증언까지 확보된 상태입니다.

이에 대해 MC몽은 라이브 방송을 통해 강하게 부인하며 자신의 계좌를 공개하겠다고 주장하는 한편, 동료 가수들의 실명을 거론하며 사생활과 도박 연루설을 주장하는 무리수를 두어 김민종 등 동료들로부터 법적 대응 예고를 받는 상황에 이르렀습니다. 원헌드레드레이블은 더보이즈, 이승기, 이무진 등 톱스타들이 소속된 곳이지만, 내부적으로는 전속계약 효력정지 가처분 신청과 횡령 혐의 고소 등 법적 분쟁이 잇따르며 경영 위기가 고조되고 있습니다. 차 대표는 오히려 MC몽과 친인척이 회사를 빼앗으려 허위 제보를 했다고 맞서며 진흙탕 싸움으로 치닫고 있습니다.

이러한 혼란스러운 업계 분위기 속에서도 영화계에는 반가운 흥행 소식이 전해졌습니다. 연상호 감독의 신작이 개봉 14일 만에 400만 관객을 돌파하며 올해 가장 빠른 흥행 속도를 기록하고 있습니다. 서울 도심을 배경으로 한 이 액션 스릴러는 집단 감염 사태 속에서 생존자들과 지능적인 감염자들 사이의 사투를 밀도 있게 그려냈습니다. 특히 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청되어 전 세계 관객들로부터 7분간의 기립 박수를 받는 등 작품성을 인정받았습니다.

이번 작품은 배우 전지현의 11년 만의 영화 복귀작이라는 점에서 더욱 큰 주목을 받았습니다. 전지현은 극 중 생명공학자 권세정 역을 맡아 극의 중심을 잡는 리더로서의 면모를 보여주며 평단의 호평을 이끌어냈습니다. 연상호 감독은 이번 작품이 단순한 좀비물을 넘어 인공지능 시대의 불안과 집단성에 대한 문제의식을 담고 있다고 설명했습니다. 그는 향후 후속 이야기를 게임이나 책으로 확장할 계획을 밝히는 한편, 7월 넷플릭스 공개 예정인 새로운 프로젝트의 총괄 프로듀서와 각본을 맡으며 2026년까지 쉼 없는 행보를 예고하고 있습니다.

마지막으로 지상파 방송사인 SBS는 드라마 제작의 패러다임을 바꾸는 전략적 변화를 꾀하고 있습니다. 최근 열린 미디어데이에서 SBS는 특정 화제작에 의존하는 방식에서 벗어나 시즌제를 적극적으로 도입하고, 인공지능(AI) 기술을 활용한 제작 혁신을 추진하겠다고 발표했습니다. 스튜디오S를 통해 '모범택시'와 같은 성공적인 시즌제 모델을 구축한 SBS는 앞으로의 작품에도 사회적 메시지와 영화적 비주얼을 결합한 시즌제 전략을 강화할 예정입니다. 특히 소지섭의 13년 만의 SBS 드라마 복귀를 비롯해 다양한 장르의 라인업을 준비하며 시청자들의 몰입감을 높이려 하고 있습니다.

가장 눈에 띄는 점은 AI 기술의 전면적인 도입입니다. SBS는 이미 일부 작품의 특수 장면 제작에 AI를 활용하여 제작비를 최대 60%까지 절감하는 성과를 거두었습니다. 이는 단순한 비용 절감을 넘어 창작자의 의도를 효율적으로 구현하는 도구로 AI를 활용하겠다는 전략입니다. KBS 역시 대하드라마 등에 AI 기술을 도입하며 표현의 범위를 확장하고 있으며, MBC 또한 AI 표준 제작 절차 마련과 전문 인력 육성을 추진하고 있습니다.

이처럼 한국 엔터테인먼트 산업은 내부의 갈등과 진통을 겪으면서도, 예술적 도전과 기술적 진화를 통해 새로운 생존 전략을 모색하는 과도기에 놓여 있습니다





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