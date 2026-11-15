엔비디아, 젠슨 황 전 CEO 복귀 추진과 이사회 대립 심화

엔비디아는 젠슨 황 전 CEO의 복귀를 위한 로비와 주주 요구가 강화되고 있으나, 중국 수출 통제 의혹과 백악관의 반대 등으로 복귀에 장애물이 많다.

엔비디아 의 전직 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 이 사임 지 사흘 만에 CEO 자리 복귀를 모색하고 있는 것으로 확인되었다. 실리콘밸리 주요 인사들이 그를 지지하는 조직을 구성하고 있으며, 황 전 CEO 자신도 이러한 움직임에 긍정적인 태도를 보이고 있다.

엔비디아 CEO 복귀 위한 워룸 및 청원 운동

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 9월 15일, 복수의 소식통을 인용해 젠슨 황 전 CEO가 측근들과 복귀 가능성을 논의했다고 보도했다. 황 전 CEO의 측근은 실리콘밸리 임원들로 구성된 '워룸'(전시상황실)을 꾸려 엔비디아 이사회를 상대로 복귀 로비를 진행하고, 백악관의 지지도 확보할 계획이라고 밝혔다.

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이 측근은 젠슨 황 전 CEO가 이러한 활동을 지지하고 있다고 덧붙였다. 그의 복귀를 요구하는 공개 캠페인도 확산되고 있다. 온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'에는 9월 15일 기준 15만 명이 넘게 서명했다.

일론 머스크 테슬라 및 스페이스X CEO, 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 와이콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등 실리콘밸리 주요 인사들의 이름도 서명자 명단에 포함되어 있다. 이 청원은 황 전 CEO가 충분한 조사와 소명 기회를 보장받지 못한 채 물러났다며, 독립적인 조사가 진행되는 동안 그를 복귀시켜야 한다고 주장한다.

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주주 및 전문가들의 엔비디아 경영 정상화 요구

엔비디아의 주요 주주들도 경영진 교체에 신중함을 요구하며 서신 보냈다. 엔비디아 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 이사회에 서한을 보내, 황 전 CEO의 복귀 가능성을 포함한 모든 선택지를 열어둬야 한다고 촉구했다.

이들은 사실관계가 모두 밝혀지기 전에 후임 CEO 선정 절차를 서둘러서는 안 된다고 강조했다. 황 전 CEO의 측근은 FT에, 최첨단 AI 연구소를 제외한 기술 업계의 영향력 있는 인사들은 모두 젠슨을 좋아한다고 말했다.

중국 수출 통제 의혹과 법무부 조사 현황

그러나 실제 복귀까지는 넘어야 할 장애물이 적지 않다. 젠슨 황 전 CEO를 둘러싼 논란은 단순한 불륜 문제를 넘어 미국의 대중국 반도체 수출 통제 위반 의혹과도 연결되어 있다. 황 전 CEO와 불륜 관계였던 중국 여성 앨리스 황이 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹이 제기되었다.

미국의 수출 규제를 우회해 엔비디아의 첨단 반도체가 중국으로 유입됐을 가능성도 조사 대상에 올라 있다. 다만, 미국 법무부는 앨리스 황이 중국 스파이인지에 대해 아직 결론을 내리지 않았다고 밝힌 상태다.

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엔비디아 이사회 역시 관련 의혹에 대한 독립 조사를 진행하고 있다. 정국의 반응도 젠슨 황 전 CEO에게 불리하게 작용할 수 있다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 9월 15일 폭스뉴스에 출연해 엔비디아의 경영진을 대대적으로 쇄신해야 한다고 주장했다.

백악관 반대와 엔비디아의 후임 CEO 물색

스콧 베선트 재무장관은 후임 CEO를 회사 외부에서 찾아야 한다고 주장하며, 엔비디아의 수출 통제 규정 준수와 관련해 이사회와 외부 법률 자문단이 열흘 안에 의문에 답해야 한다고 요구했다.

도널드 트럼프 대통령도 지난 9월 12일 젠슨 황 전 CEO의 사임 직후 팀 쿡 전 애플 CEO를 후임자로 추천한 바 있어, 백악관의 지지를 얻을 수 있을지는 불투명한 상태다. 또한, 젠슨 황 전 CEO가 이사회의 결정을 뒤집을 만큼 충분한 지분을 확보하지 못했다는 점도 걸림돌이다.

엔비디아 이사회는 이미 후임 CEO 물색에 착수한 상태다. 젠슨 황 전 CEO는 지난 9월 12일 사임했으며, 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 있다. 엔비디아는 내부와 외부 인사를 모두 대상으로 후임자를 검토할 방침이다.