엔비디아 젠슨 황 CEO, 허니트랩 의혹 속 내연 관계 인정

엔비디아 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관의 표적으로 지목된 사업가 앨리스 황과의 내연 관계를 인정하면서 허니트랩 논란이 확산되고 있다. AI 기술 유출 우려와 미 의회, FBI 조사 향방이 주목된다.

엔비디아 (Nvidia)의 최고경영자(CEO) 젠슨 황 (Jensen Huang)이 허니트랩 (honey trap) 의혹에 휘말렸다는 해석이 나오고 있다. 젠슨 황 CEO는 사업가 앨리스 황 (Alice Huang)과의 내연 관계를 인정했고, 앨리스 황 은 중국 정보기관의 '정보 표적'으로 지목된 인물이다.

문제의 장면은 2025년 5월 22일 대만 최대 기술 박람회인 컴퓨텍스(Computex) 기간에 포착됐다. 당시 젠슨 황 CEO는 메가스피드(Megaspeed) 임원 앨리스 황과 함께 타이베이의 한 식당에 있었다.

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허니트랩이란 무엇이며 어떻게 쓰이나

허니트랩은 매력적인 인물을 내세워 상대 남성을 유혹하고, 이를 통해 정보나 영향력을 얻으려는 전략을 가리킨다. 이 방식은 역사 속에서 오래전부터 사용됐다.

기사에 따르면 중국의 병법서 삼십육계(Thirty-Six Stratagems)에서 형세가 불리할 때 쓰는 계책 가운데 미인계가 첫 번째로 꼽힌다. 1930년대 중국 국민당의 정보요원 정평로(Zheng Pingru)를 모델로 한 영화 속 왕가지(Wang Jiazhi)는 친일 관료 '이 선생'을 암살하는 임무를 맡았지만 사랑에 빠지면서 작전에 실패하고 총살형을 당했다.

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영어권에서는 허니(honey)와 트랩(trap)을 합친 honey trap이라는 표현이 쓰인다. 이 단어는 2014년 옥스퍼드 사전(Oxford dictionary)에 추가됐으며, 독일 스파이 마타 하리(Mata Hari)의 이야기도 영화로 만들어질 만큼 널리 알려져 있다.

기사는 체제 경쟁 시대가 지났더라도 오늘날 허니트랩이 정보와 과학·첨단 기술을 노린 산업 스파이 활동에 활용되고 있다고 짚었다. 인공지능(AI) 기술 패권 경쟁이 격화되면서 빅테크 기업들이 경계 대상이 된 배경이다.

젠슨 황 CEO의 해명과 엔비디아 이사회 입장

젠슨 황 CEO는 내연 관계를 인정하기 전에는 앨리스 황을 '수많은 고객 중 한 명일 뿐'이라고 주장했다. 그러나 8일(현지시간) 내부 이메일을 통해 입장을 바꿔 '아내에게 불충실했다'고 밝혔다.

뉴욕타임스(New York Times) 등 외신에 따르면 미국 정보당국은 중국 정보기관에 포섭된 앨리스 황이 젠슨 황 CEO에 대한 정보를 수집했고, 그를 통해 미국 정부가 중국 대상 반도체 수출통제를 완화하도록 영향력을 행사하려 했을 가능성을 의심하고 있다.

엔비디아 이사회는 '국가 안보나 엔비디아의 기밀 정보가 유출된 것으로 믿을 근거가 없다'며 사태 진화에 나섰다. 다만 이사회의 해명에도 파장이 쉽게 가라앉지 않을 것이라는 시각이 적지 않다.

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기사는 젠슨 황 CEO가 한때 혁신의 상징으로 칭송받았던 만큼, 이번 사안이 개인의 사생활을 넘어 신뢰의 문제로 번지고 있다고 평가했다. 해명과 이사회의 입장이 제시됐어도 의혹의 무게는 여전히 남아 있다는 의미다.

AI 기술 유출 우려와 미국 조사 향방

이번 논란이 주목받는 이유는 AI 기술이 유출될 경우 후발주자가 단숨에 선두를 추월할 수 있을 만큼 파괴력이 크기 때문이다. 기사는 이 점에서 세계적인 빅테크 CEO의 불륜 스캔들을 단순한 사생활 문제로만 볼 수 없다고 지적했다.

젠슨 황 CEO가 실제로 허니트랩에 걸렸는지는 미국 연방의회(U.S. Congress)와 연방수사국(FBI)의 조사를 통해 가려질 전망이다. 현재까지 기사에 제시된 내용은 미국 정보당국의 의심과 엔비디아 이사회의 부인이 맞서는 구도다.

젠슨 황 CEO는 신뢰를 저버린 대가를 치르고 있다는 평가가 나온다. 기사는 그가 성공에 취한 상태에서 신뢰를 저버렸고, 그 결과 한때 혁신의 아이콘이었던 명성이 흔들리고 있다고 전했다.