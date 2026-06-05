엔비디아 황CEO, 국내 IT 거물들 삼소미팅…'형님제Yo' 앞 북적

엔비디아 젠슨 황 CEO가 5일 서울 홍대입구역 근근 삼겹살 식당에서 SK 최태원 회장, LG 구광모 회장, NAVER 이해진 GIO 등 국내 IT 업계 리더들과 '삼소미팅'을 가졌다. Hwang CEO의 방한 소식에 현장에는 취재진과 시민들이 몰려들었으며, 이번 모임이 AI 반도체 협력 논의에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 삼성전자 이재용 부회장과 현대차 정의선 회장은 일정상 이번 모임에는 불참한다.

5일 오후 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 전문점 '형님제Yo' 앞에 모인 시민과 기자들. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 국내 IT 업계 주요 인사들과 '삼소(삼겹살과 소주) 미팅'을 가질 예정이기 때문이다.

엔비디아 황 CEO는 이날 오후 6시경 홍대입구역 근처의 한 삼겹살 식당을 찾아 SK그룹 최태원 회장, LG그룹 구광모 회장, 네이버 이해진 창업자 글로벌투자책임자(GIO) 등과 만난다. 이번 만남 소식이 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 퇴근길 직장인과 일반 시민들이 식당 주변으로 몰려들었다. 글로벌 AI 반도체 시장을 흔드는 거물의 등장에 현장은 취재를 위해 모인 기자들과 그의 모습을 직접 보려는人群로 붐볐다. 특히 국내 재계 총수들이 총출동할 예정이어서 누가 계산서를 받을지에도 관심이 집중되고 있다.

네이버 측에서는 이번 모임 비용을 네이버 페이로 결제할 것이라는 보도가 나왔다. 지난해 10월 황 CEO의 방한 당시 '까르보 칠리 치킨(KKanbu Chicken) 미팅'에 참석했던 삼성전자 이재용 부회장과 현대차그룹 정의선 회장은 이번에는 참석하지 않는다. 이 부회장은 해외 출장이, 정의선 회장은 8일 황 CEO가 현대차 서울사무소를 방문할 때 따로 만날 예정이다. 이번 모임은 반도체와 인공지능(AI) 생태계에서 한국의 역할이 중요한 시점에, 글로벌 테크 리더와 국내 주요 기업 수장들이 비공식적 자리에서 의견을 교환할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

황 CEO의 이번 방한은 AI 반도체 수요 급증에 따른 한국 기업과의 협력과 미래 전략 논의를 위한 것으로 알려졌다. 삼겹살이라는 평범한 소재로 시작된 informal한 모임이지만, 참석자들의 면면으로 보아 단순한 식사 이상의 의미를 가질 수 있을지 주목된다





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