엔비디아 CEO 황 전 대표, 중국 첩자 연인으로 쫓겨나다

엔비디아의 창업자이자 전 CEO인 젠슨 황이 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜과 칩 밀수 의혹으로 사임하며 33년 만에 퇴출되는 일이 발생했다.

세계 인공지능(AI) 생태계를 장악한 엔비디아 의 창업자이자 전 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 (Jensen Huang)이 12일(현지시간) 창립 후 33년 만에 회사에서 축출되는 결과를 낳았다. 이는 중국 스파이嫌疑를 받고 있는 앨리스 황 (Huang Lu)과의 연인 관계를 시인한 지 딱 사흘 만인 지난 8일 외도 사실을 인정하면서 일어난 일로, 그의 급격한 퇴임 배경에는 단순한 윤리적 문제를 넘어선 국가안보 차원의 중대한 의혹이 자리 잡고 있다.

엔비디아 CEO 축출과 연인 관계 인정

엔비디아는 초기에 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 '고객과의 업무상 만남'으로 해명했으나, 미국 정보기관이 두 사람을 연인 관계로 보고 있다는 파이낸셜타임스(FT)의 보도와 SNS상 증거들이相继(상계)로 드러나자 결국 지난 8일 불륜 사실을 공식 인정했다. 젠슨 황은 미국 정보당국이 이 관계를 도널드 트럼프 대통령 등 행정부에 보고했음에도 불구하고, 트럼프 대통령이 이에 별다른 반응을 보이지 않았다고 전했으며, 이러한 정황들은 사내에서의 신뢰 붕괴를 가속화하는 결정적 계기가 되었다.

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AI 칩 밀수 의혹과 메가스피드 사건

더욱 심각한 쟁점은 젠슨 황의 사적 관계가 미국의 첨단 기술 수출 통제 규정을 우회하는 대외 행보와 연결되었다는 점이다. 미 상무부 산업안보국(BIS)은 2024년 신생 데이터센터 업체인 메가스피드(MegaSpeed)가 대량으로 엔비디아 칩을 매입하는 이상 징후를 포착했고, 엔비디아 칩은 밀수출 방지를 위해 수령 즉시 데이터센터 서버에 장착되어 검증되어야 한다는 관행이 깨진 상황이었다. 엔비디아 고위 임원인 앨리스 황이 젠슨 황과의 친분을 바탕으로 엔비디아의 고사양 AI 칩을 중국으로 밀반입했다는 의혹은 지난해 10월 뉴욕타임스(NYT) 보도를 통해 세상에 알려졌으나, 당시에는 두 사람의 연인 관계는 포함되지 않았다.

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정보기관의 감시 확대와 첩보 반전

이 사건은 미 연방수사국(FBI)과 국가안보국(NSA) 등 정보당국이 앨리스 황에 대한 전자 감시를 착수하면서 거대한 국가안보 스캔들로 급변했다. 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관의 첩자이며 젠슨 황과 연인 관계라는 첩보를 입수하게 되면서 사안의 성격이 단순한 내부 윤리 문제를 넘어선 국가 차원의 보안 위협으로 격상되었다. 젠슨 황과 앨리스 황의 밀착 행적은 현지 언론과 SNS를 통해 구체적으로 포착되었는데, 앨리스 황은 2024년 6월 대만 타이베이 한 바에서 젠슨 황 옆에 앉아 위스키를 마시는 모습이 목격되었으며, 지난해 5월에는 식당에서 허리를 감싸거나 뺨에 입을 맞추는 장면이 촬영되기도 했다.

금융 시장 반응과 향후 전망

금융 리서치회사 번스틴의 스테이시 라스곤 분석가는 '도대체 언제 그럴 시간이 있었을까'라는 제목의 보고서를 통해 '부엌에서 개미 두 마리를 발견했다면, 그게 전부라고 생각해선 안 된다'는 속담을 인용하며 젠슨 황에게 제기될 추가 의혹을 경고했다. 이러한 우려는 앨리스 황이 싱가포르 당국의 메가스피드 의혹 관련 조사와 소환 조사 이후 싱가포르를 떠나 중국으로 귀환했으며, 이후 대외적으로 모습을 드러내지 않고 있다는 점에서도 기인한다. 또한 엔비디아는 지난해 10월 홍보 전문회사 '헬러'와 업무 계약을 체결했는데, 이는 NYT의 보도 시기와 일치하여 황 전 CEO가 앨리스 황과의 추문을 덮기 위해 홍보 전문가를 고용했다는 관측을 낳으며 기업 거버넌스에 대한 의구심을 키우고 있다.