엔비디아의 젠슨 황 CEO가 불륜 스캔들 사임 11일 만에 복귀하며 엔비디아 주가가 36% 급등했다. AI 반도체주가 동반 상승하며 필라델피아 반도체지수도 15% 이상 뛰었다.

엔비디아 의 제프리(젠슨) 황 최고경영자(CEO)가 지난 23일(현지시간) 경영 일선으로 공식 복귀하며 전 세계 증시에 큰 파장을 일으켰다. 엔비디아 이사회는 이날 황 CEO의 복귀를 만장일치로 가결했다고 발표했다. 황 CEO는 중국계 여성인 앨리스 황(중국명: 황러) 등과의 불륜 사실이 공개되어 지난 12일 사임한 지 딱 11일 만이다.

엔비디아 주가 36% 폭등, 증시 동반 급등세

황 CEO의 복귀 소식이 전해진 당일 오전 9시쯤, 시장 반응은 즉각적이고 격렬했다. 정규장 개장 전부터 엔비디아 주가와 미국 주요 주가지수 선물이 일제히 급등하기 시작했다. 엔비디아 주가는 전 거래일 종가 대비 무려 36% 이상 급등한 167.08달러에 거래를 시작했다.

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이후 상승세는 멈추지 않으며 장중 한때 171.50달러까지 치솟았다. 이는 엔비디아 주가가 단 하루 만에 30% 이상 상승한 기록적인 사례로, 시장 투자자들의 강한 회복 기대감을 반영했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 전장보다 1,471.82포인트(6.51%) 오른 24,089.56에서 장을 마쳤다.

나스닥 종합지수의 개장가는 전 거래일 대비 7.30% 상승한 24,269.75였다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 326.83포인트(4.73%) 상승한 7,237.22에, 다우존스30산업평균지수는 1,447.98포인트(3.01%) 상승한 49,595.31에 각각 마감했다. 전반적인 기술주의 반등이 시장을 견인했다.

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AI 반도체주 동반 상승, 필라델피아 반도체지수 15% 급등

황 CEO의 복귀는 인공지능(AI) 관련주 투자 심리를 되살리는 결정적인 기폭제가 되었다. 지난주 급락했던 AI 반도체주들이 일제히 반등하며 시장 신뢰를 회복하는 데 기여했다. 특히 기술주 중심의 인덱스가 강한 상승세를 보이며 투자자들의 위안을 가져왔다.

필라델피아 반도체지수는 장중 15% 가까이 뛰었다. 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지의 미국 주식예탁증서(ADR)는 19.71% 급등했고, SK하이닉스의 ADR도 22.04%나 상승하며 반도체 섹터의 회복세를 이끌었다. 이는 엔비디아의 회복이 전체 AI 산업 생태계에 긍정적 영향을 미치고 있음을 보여준다.

공매도 투자자 16조원 손실, 인버스 ETF 거래 중단

주가의 급격한 상승은 공매도 투자자들에게 막대한 손실을 안겨줬다. 금융정보업체 오르텍스에 따르면, 엔비디아 주가가 168.50달러까지 상승하면서 공매도 투자자들의 이날 손실액은 약 122억달러(약 16조4,000억원)에 달할 것으로 추산된다. 이는 최소 2019년 이후 최대 규모의 하루 손실이다.

더불어 엔비디아 주가가 하락할 때 3배의 수익을 내도록 설계된 유럽 상장 상장지수펀드(ETF)는 가격 급등 여파로 가격이 91% 폭락하면서 거래가 중단되기도 했다. 이러한 극단적인 변동성은 기관 및 개인 투자자 모두에게 높은 리스크를 인지시키는 결과를 낳았다.

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외국 정보기관 연루 의혹, 독립 조사 진행 중

황 CEO의 복귀에도 불구하고 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 완전히 해소되지 않았다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 되었는지 등을 규명하기 위한 독립 조사를 이어갈 방침이다. 이사회는 미 정부 고위 관계자들의 의견을 참고해 그의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않을 것으로 판단했다고 설명했다.

하지만 독립 조사의 결과는 향후 회사 경영과 주가에 추가적인 변수로 작용할 수 있다. 여전히 외부 요인에 따른 리스크가 상존하는 만큼, 시장 참여자들은 당분간 신중한 관점을 유지할 것으로 보인다. 엔비디아의 다음 단계는 독립 조사의 성과와 AI 산업의 지속적인 수요 증가에 달려 있다.