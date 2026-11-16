엔비디아 CEO 스캔들과 외국인 매도세에 코스피 급락

젠슨 황 엔비디아 CEO 해임설과 외국인 8,520억 원 매도세에 코스피가 급락했습니다. 반도체업종이 주도하며 지수가 5,139원대로 추락했습니다.

16일 코스피 지수는 장 초 소폭 상승을 보이다가 급락하며 5,139.42선까지 추락했습니다. 오전 9시 2분 전장 대비 18.54포인트(0.35%) 상승한 5,309.07에서 출발한 지수는 오전 10시 48분경 151.11포인트(2.86%) 하락한 5,139.42를 기록했습니다. 이후 하락 폭이 3%대로 확대되며 투자 심리가 얼어붙은 모습입니다.

엔비디아 스캔들과 외국인 매도세

시장 하락의 주범은 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 해임 설동입니다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 현지 시간 15일 복수 소식통을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 CEO 자리 복귀를 논의 중이라고 보도했습니다. 이 같은 복귀 가능성에 시장은 촉각을 곤두세우고 있으나, 우선 반도체 업종의 밸류체인 전반에 부정적인 영향이 미치고 있습니다.

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Foreigners are the primary drivers of the sell-off. 외국인들은 이날 코스피에서 8,520억 원의 순매도량을 기록하며 지수 하방 압력으로 작용했습니다. 미래에셋증권 김석환 연구원은 엔비디아발 불확실성으로 인해 반도체 산업 투자 심리가 위축됐다고 분석했습니다. 특히 소재·부품·장비 종목 중심으로 낙폭이 커졌으며, 외국인의 매도세가 반도체 밸류체인 전반의 하락을 주도했습니다.

기관과 개인의 매수세는 미미

외국인의 대량 매도에도 불구하고 기관과 개인의 매수세는 지지를 받지 못했습니다. 기관은 1,400억 원, 개인은 5,660억 원의 순매수를 기록하며 일정한 버팀목 역할을 시도했으나, 외국인 매도세를 흡수하기에는 부족한 규모였습니다. 이로 인해 시장 전체적으로 뚜렷한 반등 세력은 찾아보기 어려운 상황입니다.

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시총 상위주 및 업종별 급락

시가총액 상위주 상당수가 하락세를 보이며 지수 추락을 부채질했습니다. SK스퀘어와 삼성전기는 7%대 급락을 기록했으며, LG에너지솔루션(-1.54%), 현대차(-1.67%), 삼성물산(-1.58%)도 내림세를 이어갔습니다. 전기/전자 업종은 4.37% 하락하며 가장 큰 타격을 입었고, 기계/장비(-3.78%), 제조(-3.67%), 의료/정밀기기(-3.60%)도 코스피보다 더 큰 하락 폭을 보였습니다.

특히 반도체 장비주는 심각한 타격을 받았습니다. 주성엔지니어링(-9.04%), 심텍(-10.26%), 이오테크닉스(-7.69%), 원익IPS(-7.34%), HPSP(-7.62%) 등이 급락하며 상승 업종인 음식료/담배(1.51%), 통신(0.86%), 운송/창고(0.35%), 보험(0.38%) 등이 소폭 상승한 것과 대비되었습니다.

향후 주요 일정 및 시장 전망

앞으로 몇 일간 발표될 주요 일정들이 시장 방향성을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망입니다. 미국 현지 시간 16일에는 케빈 워시 연준 의장의 연설이 예정되어 있으며, 17일에는 엔비디아의 실적 발표가 이어집니다. 추가적으로 18일에는 연준의 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개되며, 19일에는 앤트로픽의 나스닥 상장 일정도市场预期되어 있습니다.