엔비디아 CEO 스캔들이 미국 국가안보 논란으로 확대

엔비디아 젠슨 황 CEO의 중국 정보기관 여성과의 관계 논란이 트럼프 행정부의 대응 문제로 비화하며 국가안보 위협으로 확산되고 있다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 중국 정보기관 연루 의혹이 있는 여성 간의 관계가 단순한 스캔들을 넘어 미국 국가안보 차원의 중대한 논란으로 부상하고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 관련 첩보를 사전에 파악하고도 적절한 조치를 취하지 않았다는 보도가 나오면서 외교 및 안보 정책의 구멍이 지적되고 있다.

트럼프 행정부의 첩보 미제공 논란

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치에서 열린 기자회견에서 젠슨 황 최고경영자에 대한 질문에 방어적인 입장을 보였다. 그는 "그는 우리나라를 위해 놀라운 일을 했다"며 "해명할 사정이 있을 것"이라고 밝혔다. 또한 "그가 누군가를 상대했지만 다들 그러지 않느냐"는 식의 발언을 통해 해당 사건이 큰 문제가 아니라는 뉘앙스를 풍겼다. 관련 첩보를 알고도 대응하지 않은 점을 후회하느냐는 질문에는 "그렇지 않다"고 단언했다.

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문제는 백악관이 언제부터 무엇을 알고 있었느냐이다. 뉴욕타임스(NYT)는 마코 루비오 국무장관이 올해 봄 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 전직 임원인 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭되어 젠슨 황 최고경영자와 친밀한 관계를 맺었다는 정보가 담긴 기밀 메모 작성을 감독했다고 보도했다. 이 문서는 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문에 앞서 행정부 고위 당국자들에게 전달된 것으로 확인되었다.

뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 이보다 앞서 이미 관련 첩보를 보고받았으나 별다른 조치를 취하지 않았다고 덧붙였다. 미국 정부는 젠슨 황 최고경영자에게 중국 정보기관의 접근 가능성을 알리는 방첩 경고조차 전달하지 않았다. 당시 미국 당국자들은 젠슨 황 최고경영자가 앨리스 황의 첩보 활동을 알지 못한다고 판단한 것으로 전해진다.

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방중 사절단 합류와 훈장 수여 이례적 행보

신원 조회 문제에도 불구하고 젠슨 황 최고경영자의 대중국 행보는 계속되었다. 그는 5월 트럼프 대통령의 방중 당시 경제사절단에 막판 합류했다. 이어 9월 시진핑 중국 국가주석의 백악관 국빈만찬에서는 부인 로리 황과 함께 주요 인사들이 앉는 헤드테이블에 자리를 잡았다.

지난달에는 트럼프 대통령으로부터 국가과학훈장을 수여받기도 했다. 다만 그가 처음 방중 사절단에서 제외되었던 것이 정보당국의 우려 때문이었는지는 아직 확인되지 않았다. 루비오 장관은 관련 질문에 "사안의 성격상 논평할 수 없다"며 입장을 피했다.

이번 사건이 국가안보 문제로 비화한 배경에는 대중국 첨단 반도체 수출규제 정책이 깊게 연관되어 있다. 뉴욕타임스에 따르면 미국 정보당국은 중국 국가안전부가 앨리스 황을 포섭해 젠슨 황 최고경영자에 관한 정보를 수집하고, 엔비디아가 중국에 첨단 반도체를 더 많이 공급하도록 영향력을 행사하려 했을 가능성을 높게 평가하고 있다.

엔비디아 경영 구조의 키맨 리스크 노출

젠슨 황 최고경영자는 실제로 중국 시장에 미국 기술을 공급해야 중국의 독자적인 반도체 개발을 견제하고 미국의 경쟁력을 지킬 수 있다며 수출규제 완화를 적극 주장해왔다. 중국 외교부의 궈자쿤 대변인도 지난달 관련 의혹을 "근거 없는 추측이자 중국에 대한 비방"이라고 반박했다.

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미 의회 움직임도 빨라지고 있다. 공화당 소속 브라이언 매스트 하원 외교위원장, 존 물레나르 미중전략경쟁특별위원장, 릭 크로퍼드 정보위원장은 젠슨 황 최고경영자에게 오는 18일 비공개 합동 브리핑에 출석하여 앨리스 황과의 관계와 엔비디아의 방첩 및 보안 대책을 설명하라고 요청했다.

민주당의 크리스 쿤스 상원의원은 "트럼프 행정부와 중국 스파이, 인공지능 억만장자들 사이의 황당한 관계를 알면 알수록 이 행정부가 하는 일 중 부패와 무관한 것이 없다는 확신이 강해진다"며 의회 조사를 예고했다. 30년 넘게 회사를 이끌어온 젠슨 황 최고경영자는 약 60명의 임원에게 직접 보고받으며 핵심 의사결정을 주도해왔으나, 외부에 공개된 공식적인 최고경영자 승계 계획이나 뚜렷한 후계자는 없는 실정이다.