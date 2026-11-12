엔비디아 CEO 황진수의 사임 논란 속에서 스페이스X CEO 엘론 머스크가 황진수 영입에 관대한 입장을 밝히며 관심을 받고 있다.

엔비디아 (NVIDIA) CEO인 황진수 (Jensen Huang)가 사임 압박에 처한 가운데, 스페이스X (SpaceX) 창업자이자 CEO인 엘론 머스크 (Elon Musk)가 황진수 의 영입 가능성에 대해 긍정적인 반응을 보여 주목받고 있다. 머스크의 이러한 태도는 황진수 가 엔비디아 이사회로부터 해임 여부를 논의받는 시점과 맞물려 글로벌 기술 리더십 경쟁 구도에新たな 변수를 던지고 있다.

현지 시각 11일, 머스크는 소셜 미디어 X를 통해 "제발 엔트니를(황진수를) 고용해 달라"는 사용자의 요청에 "그것은 영광이 될 것"이라는简短한 답변을 남겼다. 이 발언은 황진수를 향한 개인적인 호의나 단순한 지지를 넘어, 기술 산업 내에서의 영향력을 행사할 수 있는 잠재적인 이동 가능성을 시사한다. 다만 머스크는 구체적인 채용 계획이나 황진수가 참여할 정확한 직함, 기업 구조에 대해서는 언급하지 않았다.

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이러한 논란은 지난 8일 황진수가 자신의 외도 사실을 시인하면서 불거졌다. 당시 머스크는 황진수를 옹호하는 발언에 "동의한다"고 밝히며, 황진수가 미국의 인공지능(AI) 리더십을 유지하는 데 필수불가결한 인물임을 강조한 바 있다. 이는 머스크가 개인적인 윤리 문제보다는 국가적 기술 경쟁력 측면에서 황진수의 가치를 더 높게 평가하고 있음을 보여준다.

두 기업 간의 협력 관계는 이미 상당히 깊은 수준이다. 머스크는 지난 8월 실적 발표 자리에서 향후 스페이스X의 AI 인프라를 엔비디아 칩을 기반으로 통합하기로 했다고 공식 announced했다. 이는 단순한 부품 조달을 넘어, 스페이스X가 추진 중인 우주 데이터 센터 프로젝트에 엔비디아의 AI 시스템을 직접 적용한다는 전략적 제휴를 의미한다. 이러한 협력은 양사가 서로의 생태계에 깊이绑定되어 있음을 보여준다.

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현재 엔비디아 이사회는 황진수의 향후 행보, 특히 해임 가능성에 대한 논의를 진행 중이다. 황진수의 외사 관계가 중국 정보기관과 연관된 여성과 맺어졌다는 정황이 드러나면서 이사회 차원의 중대한 결정이 필요해진 상황이다. 이러한 내부적 혼란 속에서도 머스크의 긍정적인 반응은 황진수가 기술적 영속성을 위해 필요한 인물임을 인정하는 신호로解读될 수 있다.

금융적 관점에서도 두 기업의 관계는 밀접하다. 6월 말 기준으로 엔비디아는 스페이스X의 주식을 1억 2,280만 주(122.8 million shares) 보유하고 있는 상태다. 이는 단순한 투자를 넘어, 스페이스X의 성공이 엔비디아의 주가 및 전략적 이익과 직결되어 있음을 의미한다. 머스크의 제안이 구체적인 채용 제안으로 이어질 경우, 엔비디아의 경영 안정성과 스페이스X의 AI 경쟁력 모두에 파장을 일으킬 가능성이 크다.