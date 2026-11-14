엔비디아 스캔들, 빅테크 CEO 권력 집중 고착화 우려

젠슨 황 전 엔비디아 CEO 사임으로 인해 빅테크 기업의 창업자 중심 권력 구조가 더욱 강화될 것이라는 분석이 제기됐다. 이사회 견제 부재와 소수 거인의 영향력 확대가 우려되는 상황이다.

엔비디아 의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 이 스캔들로 인해 퇴임하면서 빅테크 기업의 거버넌스 구조에 대한 재검토가 필요한 시점이 됐다. 그러나 전문가들은 이와는 다르게, 소수 빅테크 기업의 수장들이 더욱 강력하게 권력을 집중시키는 방향으로 시장이 변화할 것이라고 예측하고 있다.

엔비디아 과도한 CEO 의존성 지적

영국 가디언의 금융 칼럼니스트 닐스 프래틀리는 엔비디아가 창업자 개인에게 지나치게 의존해왔다고 진단했다. 프래틀리는 젠슨 황이 혼외 관계를 인정하고 며칠 만에 정치적 부담으로 전락한 점을 들어, 한 사람에게 권한이 집중되는 것이 얼마나 위험한지 강조했다.

Also read 엔비디아 CEO 젠슨 황 전격 퇴임, 크레스 CFO 임시 CEO 선임

프래틀리는 중국인 기업 대표와의 부적절한 관계를 단순한 사적 문제가 아닌, 엔비디아 칩 밀반입 혐의와 연계된 무모한 행동으로 규정했다. 그는 엔비디아 경영진이 오랫동안 회피해온 과감한 구조 개선이 필요하며, 최고경영진 변화에 대비한 시스템 마련이 시급하다고 지적했다.

이사회 견제 부재와 창업자 문화의 폐해

뉴욕타임스는 엔비디아 이사회가 창업자에 대한 충성과 순응을 우선시해왔다고 보도했다. 수십 년간 재임한 장기 이사들이 주축을 이루며 젠슨 황의 판단을 견제하기보다 동의해온 문화가 지속되어 왔다.

Advertisement

특히 최고경영자 승계 계획이 수립되지 않았다는 사실이 드러나 비판을 받고 있다. 이사회는 이번 사태 발생 직후인 12일(현지시각) 하비 존스 이사를 독립 의장으로 선임하기 전까지 공식 의장을 두지 않는 비정상적인 상태를 유지해왔다.

창업자 모드 강화와 권력 고착화 전망

파이낸셜타임스의 테크 칼럼니스트 리처드 워터스는 젠슨 황의 몰락을 빅테크 기업의 '창업자 모드'에 대한 결정적인 기소장으로 평가했다. 그는 인공지능이 경제와 국가 안보의 중심에 선 지금, 창업자에게 전권을 부여하는 문화의 위험성이 명확해졌다고 말했다.

워터스는 실리콘밸리 다른 이사회들이 단속에 나설 것이라 보지만, 일론 머스크나 마크 저커버그에게 도전할 세력이 없다는 회의론을 제기했다. 그는 거물들이 '이사회가 쫓아낼 만한 힘을 갖지 못하게 하라'는 교훈을 얻을 것이라고 전망했다.

인공지능 생태계 균형추 상실과 경쟁 구도 변화

젠슨 황은 스타트업 데이터센터 기업 네오클라우드를 키우고 오픈소스 인공지능을 장려하며 경쟁사들과의 균형추 역할을 해왔다. 그의 퇴임으로 인해 이러한 노력이 지속되기 어렵다는 우려가 나온다.

Advertisement

대신 메타의 수장 마크 저커버그, 트럼프를 지지하는 일론 머스크, 오픈에이아이 전 CEO 샘 올트먼 등의 영향력이 더욱 강화될 것으로 예상된다. 이는 인공지능 생태계가 위험에 처할 수 있음을 의미하며, 소수 빅테크의 지배력 확대로 이어질 가능성이 크다.