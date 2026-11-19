엔비디아의 리더십 공백과 위기설 속 마이크로소프트와 오픈AI가 AMD, 캐비엄 등 대체 공급망을 적극 활용하며 AI 반도체 시장 구조가 빠르게 재편되고 있다.

마이크로소프트 가 AI 반도체 공급망 다변화를 위해 AMD 등 경쟁사 제품을 적극 확대하고 있다. 현재 미국 샌프란시스코에서 개최 중인 연례 개발자 행사 'MS 이그나이트'의 첫날인 18일(현지시간), 마이크로소프트 의 제러미 윈터 부사드는 주요 파트너사들과의 협력을 강화하고 있음을 공식적으로 밝혔다. 이는 최근 AI 반도체 시장의 절대적 강자인 엔비디아 의 경영 위기설이 확산되면서 주요 기술 기업들이 공급망 리스크를 관리하기 위한 전략적 조치로 해석된다.

애저 핵심 임원, 공급망 안정성 강조

마이크로소프트 클라우드 서비스 애저 코어 담당 최고제품책임자(CPO)인 제러미 윈터 부사장은 연합뉴스와의 인터뷰에서 칩 공급망에 문제가 없다고 확신을 보였다. 그는 마이크로소프트가 이미 AMD와 협력해왔으며, 자체적으로 개발한 '마이아 100' 같은 전용 반도체(SoC) 사업도 병행하고 있다고 설명했다. 윈터 부사장은 실리콘과 칩 분야에서 이기종(Heterogeneous) 방식을 선호해왔으며, 서로 다른 회사의 제품을 혼용하는 환경이 최적의 선택이라고 단언했다.

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이기종 환경이란 단일 공급처에 의존하는 대신 다양한厂商의 하드웨어를 혼합하여 사용하는 방식을 의미한다. 마이크로소프트는 항상 이러한 다중 공급망 전략을 유지해왔다고 강조하며, 특정 기업에 대한 의존도를 낮추기 위한 지속적인 노력을 이어가고 있음을 시사했다. 이는 클라우드 인프라의 안정성을 확보하고 가격 협상력을 높이기 위한 전형적인 기업 전략이다.

오픈AI, 캐비엄과 AMD 인프라 구축

마이크로소프트 외에도 AI 선도 기업인 오픈AI가 유사한 다변화 전략을 취하고 있다. 오픈AI는 AMD 칩 기반의 새로운 인프라 구축에 착수했으며, 이는 엔비디아 독과점 체제에서 벗어나기 위한 노력으로 보인다. 공급업체 플러드라인스 리서치에 따르면, 오픈AI의 새로운 인프라에는 AMD의 AI 가속기인 '인스팅트 MI455X'가 배치되어 있다.

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또한, 오픈AI는 캐비닛 크기의 AI 랙인 '헬리오스'도 인프라에 포함시켰다. 이는 컴퓨팅 효율성을 극대화하면서도 하드웨어 공급처를 분산시키기 위한 기술적 시도이다. 이러한 움직임은 주요 AI 기업들이 엔비디아 제품 외의 대안을 빠르게 확보하고 있음을 보여주며, 시장 구조의 근본적인 변화를 예고한다.

엔비디아 매출 의존도 및 리더십 공백 우려

이러한 다변화 움직임을 뒷받침하는 요인 중 하나는 엔비디아의 고위험 집중 구조이다. 엔비디아는 2027 회계연도 1~3분기 동안 주요 고객사 4곳에서 각각 전체 매출의 11~13%가 발생했다고 공시했다. 시장 전문가들은 이 주요 고객사 목록에 마이크로소프트가 포함되어 있는 것으로 관측하고 있다.

이는 특정 고객사나 공급망 차질이 발생할 경우 엔비디아 전체 실적에 치명적인 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 또한, 엔비디아의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 제너슨 황의 낙마설과 관련된 스캔들이 경영 리더십 공백을 초래할 것이라는 우려가 커지고 있다. 제너슨 황 전 CEO가 제거되면 국내외 반도체 업체들 사이의 경쟁 구도가 평평해질 것이라는 진단이 나오고 있다.

경쟁사 수혜 전망 및 시장 재편

분석가들은 엔비디아의 기존 지배력이 약화될 것으로 전망하며, 경쟁사들의 단기 수혜를 예상하고 있다. 댄 아이브스 웨드부시 증권 선임 분석가는 최근 성명에서 경쟁사들과 중국이 가장 두려워했던 인물이 바로 제너슨 황이었다고 진단했다. 그가 사라지면 시장 경쟁력이 재조정될 가능성이 높다는 것이다.

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플러드라인스 리서치의 안나 우 창업자도 제너슨 황 전 CEO의 스캔들이 엔비디아의 영업 비밀과 제품 경쟁력에 대한 대중의 의구심을 키우고 있다고 지적했다. 이로 인해 직접적인 경쟁사인 AMD와 알파벳(구글), 그리고 브로드컴이 시장에서 자연스럽게 수혜를 볼 것으로 보인다. 엔비디아의 위기 국면은 AI 반도체 생태계의 다극화를 가속화하는 계기가 될 전망이다.