엔비디아 CEO 사임과 규제 공포, 한국 증시 하락 주도

엔비디아 젠슨 황 CEO 사임과 중국 규제 우려로 한국 증시가 급락했다. 코스피200 변동성 지수 급등과 외국인 매수 속에서도 개인 매도세가 지속되며 시장 불확실성이 가중되고 있다.

인공지능(AI) 생태계의 중심에 있던 엔비디아 의 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 사임과 미국 민주당의 압승에 따른 규제 강화 공포가 겹치며 국내 주식시장이 강도 높은 하락세를 보였다. 지난 11월 13일 기준 코스피 와 코스닥 지수는 전주 대비 하락했으며, 인공지능 투자 둔화와 기업 경영 안정성 우려가 시장 심리를 위축시켰다.

특히 젠슨 황 전 CEO의 불륜 스캔들과 해임 소식은 단순한 기업 차원의 위기를 넘어 글로벌 반도체 공급망 전반에 불안을 안겼다. 미국 민주당이 상·하원 장악으로 입법부를 장악하면서 AI 데이터센터 건설 관련 규제가 대폭 강화될 것이라는 우려가 과장되게 반영된 것이다. 이러한 정치적, 구조적 불확실성이 주가 하락의 주요인으로 지목되고 있다.

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엔비디아 리더십 공백과 규제 공포의 연쇄 반응

엔비디아는 전 세계 AI 칩 시장의 사실상 독점 기업으로, 젠슨 황 전 CEO의 33년에 걸친 리더십이 AI 생태계 구축의 핵심 동력이었다. 그가 11월 12일 CEO와 이사직을 사임하며 불명예 퇴진함에 따라, 시장에서는 AI 산업의 동력 상실과 지각 변동을 우려하는 목소리가 높았다. 일각에서는 개별 기업의 리스크로 치부하기도 했으나, 시장은 엔비디아의 향후 전략을 알 수 없는 상황인 17일 예정된 3분기 실적 발표를 주시하며 관망세를 보이고 있다.

젠슨 황 전 CEO의 불륜 상대 중 한 명이 중국 스파이라는 의혹이 제기되면서, 이 문제는 미국의 대중국 반도체 수출 통제 강화로 이어질 조짐을 보이고 있다. 이는 글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 구도 변화라는 더 넓은 차원의 문제로 확산될 가능성이 커졌다. 서상영 미래에셋증권 상무는 젠슨 황 사임 이후 경영진 승계 불확실성이 미국 정부의 반도체 규제 강화와 정치적 책임 공방으로 확대되며 AI 관련주 전반에 매도세가 확산했다고 분석했다.

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한국 증시 투자심리 지표와 자금 흐름 현황

한국 증시의 투자 심리를 보여주는 핵심 지표인 코스피200 변동성 지수는 직전 주보다 15.02포인트(23.05%) 내린 50.15로 마감했다. 이는 시장 참여자들의 공포 심리가 다소 완화되었음을 시사하지만, 전체적인 추세는 여전히 약세이다. 코스피200 야간선물도 0.72% 하락하며 시장의 부담감이 이어지고 있음을 증명했다.

유가증권시장 투자자별 매매현황을 분석한 결과, 외국인은 11월 9일부터 13일까지의 기간 중 4천752억원을 순매수했다. 기관 역시 286억원 매수 우위를 보였으나, 개인은 3조340억원을 순매도하며 상당한 자금 이탈을 기록했다. SK하이닉스의 자사주 매입이 진행 중인 가운데 기타법인은 2조5천447억원을 순매수했다. 외국인 주간 순매수 상위 종목에는 삼성전자(1조2천393억원), SK스퀘어(2천160억원), 삼성전자우(1천188억원) 등이 포함되었다.

글로벌 반도체 종목 동반 급락과 밸류에이션 우려

글로벌 증시에서도 엔비디아의 시가총액 4조 달러 선 붕괴를 시작으로 주요 반도체주가 동반 급락했다. 엔비디아는 2.01% 하락 마감했고, 마이크론(-2.52%), 샌디스크(-5.59%) 등도 큰 폭의 하락세를 보였다. 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 밀렸으며, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 4.30% 하락했다. 이는 AI 산업의 성장세가 둔화되거나, 관련 기업의 밸류에이션이 과도하게 평가되었다는 시장의 판단이 반영된 결과로 해석된다.

엔비디아가 여러 AI 기업에 천문학적인 투자와 자금 보증을 수행했으며, 이들이 확보한 자금을 통해 엔비디아 칩을 구매하는 '순환금융' 구조가 존재해왔다는 점도 리스크로 작용했다. 서상영 상무는 현재의 AI 관련주 동반 하락이 수요 감소보다는 엔비디아 경영권 불확실성, 반도체 규제 공포, 순환금융 및 자금조달 위험, 그리고 높은 밸류에이션에 따른 포지션 축소가 복합적으로 작용한 결과라고 진단했다. 또한 S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 역사적 중간값을 크게 상회하고 있어, 기업 실적이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정이 확대될 수 있다고 경고했다.

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향후 시장 관전 포인트와 아태경제협력체 정상회의

앞으로의 시장 흐름을 가를 핵심 변수는 11월 17일 공개될 엔비디아의 3분기 실적이다. 서상영 상무는 이번 주 주식시장의 핵심이 엔비디아 실적을 통해 젠슨 황 사임 이후 기존 AI 사업전략이 유지될 수 있는지 확인하는 데 있다고 강조했다. 엔비디아의 향후 방향 제시가 시장 신뢰 회복의 열쇠가 될 전망이다.

또한 11월 18일부터 19일 중국 선전(APEC)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 미중 정상회담의 결과도 주목된다. 젠슨 황 사태와 중국의 엔비디아 GPU 밀반입 의혹 등 AI 공급망 이슈가 논의될지 여부가 향후 반도체 규제 환경과 기업 경영에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 앤트로픽의 공모가 확정 및 상장 후 주가 흐름도 AI 섹터의 재평가에 중요한 신호가 될 수 있으며, 투자 수요와 고평가 논쟁이 AI 산업에 대한 신뢰 회복이나 추가 부담으로 작용할지 지켜볼 필요가 있다.