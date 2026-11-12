엔비디아 CEO 황진슨 퇴진, 크레스가 임시 CEO로 선임

엔비디아의 황진슨 최고경영자가 중국 스파이 의혹 등 스캔들로 인해 12일 전격 퇴진했다. 이에 따라 크레스가 공식 후임자 선임 전까지 임시 CEO 직무를 수행하기로 했다.

미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 12일(현지시간) 전격적으로 사임했다. 최근 중국 스파이 연루 의혹을 비롯한 잇단 스캔들 중심에 섰던 만큼, 이사회는 사임이라는 표현을 사용했지만 사실상 해임한 것으로 해석된다. 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 등 주요 경제 매체들도 황 CEO가 해임됐다(ousted)고 보도하며 이번 퇴진의 무게를 더했다.

엔비디아는 황 CEO의 뒤를 이어 크레스가 임시 CEO직을 맡기로 했다고 밝혔다. 크레스는 정식 후임자가 임명될 때까지 기존 수석부사장과 CFO 직책을 겸임하며 회사의 정상적인 운영을 책임질 예정이다. 이는 급격한 리더십 공백을 방지하고 기업 지배구조의 안정성을 확보하기 위한 조치로 보인다.

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크레스의 경영 역량과 내부 평가

크레스 임시 CEO는 엔비디아에 합류한 지 10년 차에 접어든 중견 경영자로 평가받는다. 그는 2013년 9월 엔비디아에 입사한 이후 재무 부문을 총괄하며 회사의 급속한 성장에 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 특히 장기간에 걸친 재무 안정화와 자본 조달 전략은 엔비디아의 확장 기반을 마련하는 데 크게 기여했다.

그는 기술 산업 전반에서 약 25년간 재무 관련 업무를 담당해온 베테랑이기도 하다. 시스코와 마이크로소프트 등 주요 글로벌 기술기업에서 축적한 경험을 바탕으로, 복잡한 재무 환경에서도 회사 가치를 높이는 데 집중해 왔다. 이러한 배경이 이사회로부터 임시 최고경영자라는 중책을 맡을 수 있게 된 근거가 되었다.

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이사회와 경영진의 공식 입장

크레스 임시 CEO는 사임 발표 후 성명을 통해 기존 경영진의 기반을 공고히 하겠다고 다짐했다. 그는 "우리 지도부와 함께 젠슨이 지난 33년간 다져온 탁월한 기반을 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 엔비ディア가 가속 컴퓨팅 및 AI 분야에서 선두주자로 자리 매김할 수 있게 한 노력들을 계속 발전시켜 나갈 의지를 강조했다.

존스 의장은 "이사회는 크레스와 경영진을 전적으로 신뢰한다"며 안정적인 경영 인수인계를 시사했다. 그는 회사의 일상적인 운영과 고객에 대한 약속, 그리고 제품 개발 계획이 차질 없이 이어질 것으로 기대한다고 말했다. 이를 통해 이해관계자들이 가진 우려를 불식시키고 기업 가치 유지를 최우선으로 하겠다는 전략이다.

스캔들과 정치적 압력의 배경

황 CEO의 퇴진은 미 의회와 행정부의 강화된 수출 통제 정책, 그리고 중국과의 기술 전쟁과 밀접한 관련이 있다. 최근 황 CEO는 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였다는 사실이 드러나며 논란의 중심에 섰다. 이는 단순한 개인적 비리를 넘어 국가 안보 차원에서 심각한 문제로 비춰졌다.

특히 메가스피드는 미국의 대중국 수출 규제를 우회해 엔비디아의 첨단 AI 반도체를 중국에 반출했다는 의혹으로 미 당국이 조사 중인 상태다. 이로 인해 미 의회에서도 황 CEO의 관련 의혹과 트럼프 행정부의 수출 통제 대응 방안을 둘러싼 진상 규명 움직임이 본격화되고 있다. 이러한 정치적, 법적 압력은 임원진의 교체라는 형태로 구체화되었다.

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향후 경영 계획과 실적 발표 일정

엔비디아는 황 CEO가 퇴진하는 와중에도 예정된 일정대로 사업을 진행할 것이라고 밝혔다. 회사는 오는 17일 2027회계연도 3분기 실적을 발표하고 실적 설명회를 개최할 계획이다. 이는 임시 CEO 체제 하에서도 시장과의 소통이 중단되지 않도록 하는 중요한 조치다.

현재 엔비디아는 황 CEO가 회사와 어떤 관계를 맺을지, 앞으로 어떤 역할을 할지에 대해서는 구체적으로 공개하지 않았다. 다만 회사가 업계에 기여한 바를 인정하며 감사의 뜻을 표했다. 이제 임시 CEO를 중심으로 새로운 체제가 정립되는 과정이 필요하며, 투자자들은 향후 공식 후임자 선임 절차와 회사의 대응 방향에 주목할 것으로 예상된다.