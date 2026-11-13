엔비디아 CEO 황제스 사임, 시가총액 5500억달러 증발

엔비디아 젠슨 황 CEO가 불륜 및 국가안보 의혹으로 사임하며 시가총액 5500억달러가 증발했고 미국 의회는 안보 우려를 제기하며 조사를 촉구했다.

AI 반도체 분야의 글로벌 지배자인 엔비디아 는 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 의 갑작스러운 사임으로 인해 역사상 가장 큰 경영 위기를 맞았다. 이로 인해 글로벌 기술 시장의 중심지인 실리콘밸리와 미국 의회 모두에 거대한 충격파가 발생했다.

5500억달러 증발과 정치권 반응

세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 꼽히던 엔비디아는 이번 스캔들로 인해 불과 5일 만에 시가총액 5500억달러(약 732조원)가 증발하는 초유의 사태를 겪었다. 이는 엔비디아가 상장된 지 27년 만에 기록한 가장 큰 5거래일 간의 하락세이다.

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현재 스캔들은 단순한 직업윤리 논란을 넘어, 미국 정치인들이 엔비디아를 상대로 한 국가 안보 위협 의혹으로 비화하고 있다. 하원 외교위원회 소속 민주당 의원들은 황 CEO가 이번 스캔들에 대해 의회에 직접 설명할 것을 공개적으로 요구하고 나섰다.

이 같은 요구는 엔비디아의 대외적 얼굴로 지난 1993년부터 활동해 온 황 CEO에 대한 신뢰도가 크게 훼손되었음을 보여준다. 특히 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황과의 불륜 관계 보도 이후, 황 CEO는 지난 8일 아내에게 "불성실했다"고 시인했다.

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법무부 조사와 정치적 추궁

미국의 주요 정치인들은 이번 사건에 대해 깊은 우려를 표명하며 즉각적인 조사를 촉구하고 있다. 매사추세츠주 소속 민주당의 엘리자베스 워런 상원의원과 델라웨어주 소속 민주당의 크리스 쿤스 상원의원 등이 이를 주도하고 있다.

지난 12일, 토드 블랑쉬 미국 법무장관은 앨리스 황이 중국 스파이였는지에 대해 아직 어떠한 결론도 내리지 않았다고 공식 밝혔다. 이는 엔비디아가 자체적으로 진행 중인 '외국 정보기관의 표적이었는지' 확인 조사와 맞물려 정치적 관심사를 증폭시키고 있다.

엔비디아의 침묵과 내부 반응

엔비디아 측은 지난 11일 이후 계속된 모든 문의에 대해 입장 표명을 거부해 왔다. 황 CEO의 개인 대변인도 지난 12일 어떠한 논평도 제공하지 않아, 기업의 위기관리 전략이 미흡하다는 비판이 나오고 있다.

복수의 소식통에 따르면, 엔비디아 직원들은 이미 두 사람이 유난히 친밀한 관계를 유지해 왔음을 눈치채고 있었다고 전했다. BBC 인터뷰에 응한 한 직원은 초기 보도 시 대부분의 직원이 이를 대수롭지 않게 여겼으나, 사내 임원과의 추가 불륜 의혹까지 불거지며 직원들 사이에서 "이건 말도 안 된다"는 강한 반발이 일었다고 전했다.

엔비디아의 많은 직원들은 그동안의 급격한 주가 상승에 힘입어 보유한 주식을 매도해 수백만 달러의 차익을 거둔 것으로 알려졌다. 이는 기업 내부의 사기 저하와 함께 투자자들의 불안감을 가중시키는 요인이 되고 있다.

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AI 산업 영향과 향후 전망

전 세계 AI 산업은 엔비디아가 제조하는 고성능 반도체에 크게 의존하고 있다. 최근 챗봇과 대규모 언어 모델 중심의 AI 기술 발전으로 인해, 엔비디아 반도체에 대한 수요는 폭발적으로 증가했다.

기술 기업들의 경영진이 불륜 스캔들에서 자유롭지 않다는 점은 과거 사례를 통해 입증되었다. 지난 10년 동안 마이크로소프트의 빌 게이츠와 아마존의 제프 베조스 역시 불륜 사실이 드러나 이혼했다.

샌프란시스코 베이 지역의 기술계에서는 엔비디아 CEO의 몰락이 주요 화젯거리로 떠올랐다. 엔비디아의 막대한 기업 규모를 고려할 때, 이번 주가 하락은 일반 미국인의 계좌에도 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크다.

AI 열풍을 견인하던 엔비디아의 이번 위기가 단기적인 시장 변동성을 넘어, 장기적인 기업 거버넌스와 국가 안보 정책의 새로운 기준을 설정할지 주시해야 한다. 향후 사법부의 추가 조사 결과와 의회의 공식 청문회 진행이 핵심 관전 포인트이다.