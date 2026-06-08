엔비디아, SK그룹과 파트너십 강화...AI 팩토리 구축

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 SK그룹 회장 최태원과 만나 파트너십을 강화했다. 최태원 회장은 'SK와의 파트너십이 없었다면 오늘날의 AI 산업은 지금처럼 경이롭게 발전하지 못했을 것'이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 만나 브리핑을 한 뒤 악수하고 있다. 최태원 SK그룹 회장은 이날 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 함께 연 브리핑에서 '그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 (SK) 그룹 차원으로 더 높일 것'이라며 이처럼 밝혔다.

이어 'AI 팩토리는 SK하이닉스 팹을 포함한 AI 데이터센터를 총칭하는 말'이라며 '엔비디아와 개발하는 연구개발(R&D) 로드맵을 만들고 공유해서 미래 AI 수요에 더 빨리 적응할 수 있도록 협력을 이어가겠다'고 설명했다. 황 CEO도 '현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고, 사업이 호황을 누리고 있다'며 '이것이 우리가 이번 파트너십을 맺은 이유다. 우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며, 미래는 대단히 밝다'고 강조했다.

최태원 SK그룹 회장은 'SK와의 파트너십이 없었다면 오늘날의 AI 산업은 지금처럼 경이롭게 발전하지 못했을 것'이라며 '우리의 파트너십을 여러 새로운 시장으로 확장하고 있다'고 말했다. 최 회장은 'SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 공급업체가 될 것이지만, 이와 동시에 SK하이닉스의 가장 큰 고객 역시 엔비디아가 될 것'이라며 '우리는 엔비디아에 칩을 안정적으로 공급하는 데 전력을 다하고 있다'고 화답했다. 최 회장은 'SK와의 파트너십이 없었다면 오늘날의 AI 산업은 지금처럼 경이롭게 발전하지 못했을 것'이라며 '우리의 파트너십을 여러 새로운 시장으로 확장하고 있다'고 말했다.

최 회장은 'SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 공급업체가 될 것이지만, 이와 동시에 SK하이닉스의 가장 큰 고객 역시 엔비디아가 될 것'이라며 '우리는 엔비디아에 칩을 안정적으로 공급하는 데 전력을 다하고 있다'고 화답했다





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엔비디아 SK그룹 AI 팩토리 파트너십 최태원 회장 젠슨 황 CEO

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