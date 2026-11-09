엔비디아, SK텔레콤·리벨리온과 NVLink 협力で 국산 NPU GPU 결합

엔비디아가 SK텔레콤과 리벨리온과 NVLink 퓨전 협력을 통해 국산 NPU와 GPU를 결합한 AI 데이터센터 구축에 나선다. 전력 효율과 처리 성능을 극대화하는 이기종 컴퓨팅 생태계 확대 방안이다.

엔비디아 가 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 사생활 논란과 이사회의 독립 조사 진행 중에도 한국 기업들과의 협력 행보를 accelerating했다. 엔비디아 는 2026년 11월 9일 서울 코엑스에서 열린 'AI 데이' 행사에서 SK텔레콤 과 리벨리온 과 'NV링크 퓨전 협력 업무협약(MoU)'을 체결했다. 이는 국산 신경망처리장치(NPU)와 엔비디아 의 그래픽처리장치(GPU)를 결합한 AI 데이터센터 구축 계획을 구체화한 것으로, 국내 AI 생태계와의 협력을 강화하겠다는 의지를 명확히 했다.

엔비디아 NVLink 협력이란 무엇인가

이번 업무협약의 핵심은 SK텔레콤의 AI 데이터센터(AIDC) 구축 과정에서 엔비디아의 개방형 상호 연결 플랫폼인 NV링크 퓨전을 활용하는 것이다. SK텔레콤은 리벨리온의 NPU와 엔비디아의 GPU를 함께 사용하여 이기종 컴퓨팅 체계를 구현할 계획이다. 과학기술정보통신부는 이 협약 체결을 지원했으며, 엔비디아와 함께 'AI 스타트업 파트너십 포럼'을 개최하여 생태계 확대를 도모했다. 이 같은 협력은 국산 반도체 기업이 글로벌 플랫폼을 발판 삼아 제품 활용 범위를 넓히고, 글로벌 시장에서 기술 검증과 사업화 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

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분산형 추론을 통한 전력 효율 극대화

3사는 AI 추론 과정을 질문을 분석하는 프리필 단계와 답변을 순차 생성하는 디코드 단계로 나누어 처리하는 '분산형 추론' 방식을 도입한다. 대규모 연산이 필요한 프리필 단계는 GPU가 담당하고, 전력 대비 효율이 높은 디코드 단계는 리벨리온 NPU가 맡는 구조다. 이 방식을 통해 처리량과 전력 효율을 높여 전력 소모와 총소유비용(TCO)을 낮추고, '소버린 AI 토큰 팩토리(Sovereign AI Token Factory)'를 완성한다는 목표를 세웠다. 과기정통부는 AMD와의 이기종 컴퓨팅 생태계 협력 추진에 이어 엔비디아와도 협력이 구체화되면서, 국산 NPU가 특정 기업이나 플랫폼에 종속되지 않고 다양한 AI 인프라 환경에서 구현할 수 있게 되었다고 평가했다.

SK텔레콤의 풀스택 소버린 AI 구현

SK텔레콤은 AI 데이터센터 구축 및 운영 경험을 바탕으로 이 통합 시스템을 자사 AI 데이터센터에 도입하여 성능과 안정성을 실증하고 상용화 가능성을 검토할 예정이다. 아울러 독자 AI 모델과 '모두의 AI' 같은 대국민 서비스를 연결하여, 인프라부터 모델, 서비스까지 아우르는 풀스택 소버린 AI를 제공할 계획이다. 이는 대규모 데이터 처리 능력과 국산 기술의 결합을 통해 AI 서비스의 자립화를 앞당기는 전략으로 해석된다.

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리벨리온의 차세대 NPU R200 개발 가속

리벨리온은 이번 협력을 계기로 수조 개 파라미터 규모의 전문가 혼합(MoE) 모델 등 프런티어 AI의 저지연 및 고효율 추론에 최적화된 차세대 NPU 'R200' 개발과 상용화에 속도를 낼 계획이다. NV링크 퓨전을 활용해 랙 내부 NPU를 엔비디아의 초고속 스케일업 네트워크에 직접 연결함으로써 추론 성능을 극대화한다. 리벨리온은 2028년 R200 시스템 도입을 목표로 개발을 이어갈 예정이다. 이는 국내 기업이 글로벌 AI 시장의 선두 주자들과 동등한 기술 기반 위에서 경쟁력을 확보하는 중요한 단계가 될 것이다.

포럼 참여 스타트업과 정부 당국자 견해

행사에는 엔비디아 측에서 디퓨 탈라 부사장과 조나단 코엔 부사장이 참석했으며, 국내에서는 업스테이지, 리얼월드, 트웰브랩스, 퓨리오사AI, 리벨리온 등 주요 AI 스타트업 22개사가 참여했다. 엔비디아는 과학기술정보통신부와 AI 반도체 및 데이터센터 인프라부터 인재 양성, 스타트업, 모델, 에이전트, 보안에 이르기까지 한국의 소버린 AI 생태계 전반에 걸쳐 협력을 확대하고 있다고 밝혔다. 또한 전국민 AI 서비스 개발을 추진하는 '모두의 AI' 프로젝트에 선정된 SK텔레콤, 카카오, KT 등 3개 컨소시엄과 국내 주요 파운데이션 모델 개발사인 SK텔레콤, LG AI연구원, 업스테이지, 모티프테크놀로지스 등 4곳과 협력하여 엔비디아 다이나모(Dynamo) 소프트웨어를 활용한 AI 추론 최적화 및 확장을 지원할 방침이다. 이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 AI 산업의 경쟁력은 개별 기술의 발전을 넘어 다양한 역량이 서로 연결되고 융합될 때 더욱 커질 수 있다며, 우리 기업들이 엔비디아와 기술적·사업적 협력 기회를 발굴하고 글로벌 시장에 함께 진출하는 성과로 이어지기를 기대한다고 밝혔다.