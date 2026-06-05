엔비디아 젠슨 황 CEO 방한, 한국에 '선물' 가져와

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 전용기편으로 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 황 CEO는 한국을 위해 많은 비즈니스를 가져왔다고 답했다. 또한, HBM4 공급사 품질 테스트 여부와 관련해 삼성전자, SK하이닉스 등 3사 모두 인증이 완료됐고 현재 양산 중이라고 밝혔다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자( CEO )가 5일 전용기편으로 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.6.5 hwayoung7@yna.co.kr황 CEO 는 이날 오후 김포공항을 통해 입국한 뒤 취재진과 만나 '이번에도 한국을 위한 선물이 있느냐'는 질문에 '한국을 위해 아주 많은 비즈니스를 가져왔다'며 이같이 답했다.

황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다. 트레이드마크인 검은 재킷에 흰 바지 차림의 그는 이번 방한 배경에 대해 '한국의 모든 파트너와 고객사들에 감사를 표하고 싶다'며 '우리는 아주 중요한 일들을 많이 하고 있고, AI 구축 작업이 가속화되고 있다'고 말했다. 그는 이날 저녁 '한국식 바비큐'(삼겹살)를 먹을 예정이냐는 질문에는 '한국식 바비큐를 정말 좋아한다'며 '치킨도 아주 좋아하고 삼계탕도 최고다. 전부 다 맛있다'고 답했다.

반도체 업계의 최대 관심사인 HBM4 공급사 품질 테스트 여부와 관련해 '삼성전자, SK하이닉스 등 3사 모두 인증이 완료됐고 현재 양산 중'이라며 '모두 베라 루빈 공급을 위해 경쟁하고 있다'고도 밝혔다...





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