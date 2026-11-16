엔비디아 불확실성·PPI 상승세에 코스피 4% 급락

앤트로픽 상장 앞둔 엔비디아 경영 불안과 미국 물가 상승세에 외국인 매도세가 가세하며 코스피가 4% 가까이 하락했다.

2026년 11월 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸을 비롯해 전국의 증권사 거래장에는 전례 없는 긴장감이 감돌고 있다. 이 날 코스피 지수는 오전 소폭 상승세로 출발했으나, 오후 들어 급락세로 반전되며 하루 종일 강세 장세를 내내 주도하던 인공지능(AI) 주식들과 기술 섹터가 동시에 급락을 기록했다.

외국인 1조4천억 순매도세

엔비디아 경영진 교체설과 앤트로픽(IPO) 등 AI 밸류체인 핵심 이벤트들이 임박하면서 외국인 투자자들의 경계 심리가 극에 달한 것이 주요 원인이다. 오후 2시 40분 기준 유가증권시장에서 외국인은 1조 4,879억원을 순매도 중이다.

Also read [MK히든챔피언] '비싸도 품질 최고' …100년 쓰는 파이프

기관 역시 3,604억원을 순매도 우위를 보인 가운데, 개인만 1조 3,306억원을 순매수하며 시장 하락을 일부 완화시키는 데 기여하고 있다. 이는 외국인들이 단기적인 불확실성에서 벗어나고자 대규모 청산에 나섰음을 시사한다.

엔비디아 경영 불확실성 심화

엔비디아의 장래성에 대한 우려는 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 복귀설과 임시 CEO 체제 하에서의 경영 방향성 문제로 확산되고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 젠슨 황 전 CEO가 측근들과 복귀에 대해 논의했다는 보도를 내놓았으나, 이 같은 소문에 대해 시장은 냉담하게 대응하고 있다.

Advertisement

임시 CEO로 임명된 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 젠슨 황 전 CEO의 공격적인 투자 전략을 견제해왔던 인물이라는 점이 시장 불안을 가중시키고 있다. 이는 엔비디아의 향후 투자 전략에 대한 불확실성이 지속될 것임을 시사하며, 관련 종목들의 급락을 유발했다.

AI 밸류체인 IPO 기대감

인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 상장이 19일로 다가오면서 관련 기대감도 고조되는 분위기다. 앤트로픽은 기관 투자자들로부터 지난 13일 기준 공모 물량의 약 6배에 달하는 거대한 청약 수요를 모았으나, 상장 후 주가가 이러한 뜨거운 청약 열기를 반영할지 여부는 미지수다.

iM증권의 양현경 연구원은 "젠슨 황 전 CEO의 복귀설이 단기적으로 투자 심리를 지지할 수는 있겠지만, 경영체제와 AI 투자 지원 방향이 명확히 확인되기 전까지 관련 불확실성은 남아 있다"며 신중한 접근이 필요하다고 지적했다.

미국 PPI 상승세와 금리 우려

미국 10월 생산자물가지수(PPI)도 시장 불안을 부채질하는 요인으로 작용했다. 13일 밤 발표된 미국의 10월 PPI는 전월 대비 0.3% 상승하며 시장 예상치인 0.4% 상승을 밑돌았지만, 전년 대비로는 6.5% 상승했다.

Advertisement

이는 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 높은 상승률로 기록되었으며, 이러한 높은 물가 상승세가 연준의 추가 긴축 가능성을 제기할 우려가 크다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 '빅스텝'(기준금리 50bp 인상)을 언급하며 긴축에 대한 시장 경계를 높였던 점이 물가 우려를 부각시킨 배경이다.

코스닥 정책 기대감 실망

코스닥 지수도 같은 흐름에서 벗어나지 못했다. 코스닥 지수는 0.89% 상승으로 출발했으나 이내 반락하여 오후 들어 4%대의 하락률을 기록했다. 정부는 자본시장 정책 간담회를 앞두고 코스닥 부양 정책에 대한 시장 기대감을 고취해 왔으나, 실망감으로 바뀌며 하락세를 키웠다.

SK증권 나승두 연구원은 지난 정책간담회에 대해 "코스닥 시장으로 주요 투자자들이 집중할 수 있는 환경을 조성하는 방법에 대해서는 여전히 원론적인 접근에 머물고 있다"며 구체적인 해법이 부재했음을 평가했다. 이러한 정책적 한계와 함께 글로벌 기술주 조정세가 맞물리며 코스닥 역시 큰 폭의 하락을 피하지 못했다.