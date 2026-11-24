엔비디아 젠슨 황 CEO가 경영에 복귀한다는 소식에 24일 코스피가 3.64% 상승 출발했고, 미국 주요 지수도 급등했습니다. 엔비디아 주가는 하루 만에 31.48% 오르며 시장 반등을 이끌었습니다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 경영에 복귀할 것으로 알려지면서 24일 국내외 증시가 일제히 반등했습니다. 이날 코스피 는 전 거래일보다 3.64% 높은 4880.16에 개장했고, 개장 2분 만에 5003.29까지 치솟으며 5000선 회복을 시도했습니다. 직전 거래일인 23일 코스피 는 3.31% 하락한 4708.54에 마감하며 4700선 초반까지 밀려났습니다.

이번 반등의 직접적인 계기는 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 다시 최고경영자로 복귀시키기로 결정한 것입니다. 앞서 20일 미국 증권거래위원회(SEC)가 엔비디아의 회계 처리를 조사하고 있다는 소식이 전해지며 시장의 불안이 커진 상태였습니다.

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엔비디아 회계 조사와 순환 금융 구조의 위험

미국 증권거래위원회의 엔비디아 회계 조사 소식은 순환 금융 구조가 흔들릴 수 있다는 우려를 키웠습니다. 엔비디아는 자사의 그래픽처리장치(GPU)를 사들이는 데이터센터 기업들에 자금을 지원해 왔습니다.

젠슨 황 CEO는 이 순환 금융 구조의 핵심 인물로 평가받아 왔습니다. 그가 개인적인 사안으로 사임하면서 인공지능(AI) 투자 붐이 흔들릴 수 있다는 불안이 확산됐고, 이 여파로 코스피가 10개월 만의 최저 수준으로 떨어졌습니다. 직전 저점은 올해 1월 13일의 4692.64였습니다.

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그러나 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 복귀를 결정하면서 분위기가 빠르게 바뀌었습니다. 시장에서는 이 결정이 흔들리던 투자 심리를 되돌리는 계기가 됐다는 평가가 나왔습니다.

미국 증시 급등과 AI 관련주 동반 상승

미국 증시는 전날 밤 주요 지수가 함께 급등하며 국내 시장에도 영향을 미쳤습니다. 나스닥 종합지수는 전일 종가 대비 6.51% 상승했고, S&P 500 지수는 4.73%, 다우존스 산업평균지수는 3.01% 올랐습니다.

특히 엔비디아 주가는 이날 하루 31.48% 급등하며 상승장을 이끌었습니다. 엔비디아와 함께 AI 관련주들도 강세를 보였습니다. 마이크론은 19.0%, 코어위브는 22.3%, 오라클은 12.3% 각각 올랐습니다.

키움증권의 한지영 애널리스트는 젠슨 황 CEO가 이달 초 불거진 스캔들로 사임한 뒤, 그가 이끌어 온 AI 순환 금융 생태계가 손상될 수 있다는 기대가 시장 불안의 중심에 있었다고 진단했습니다. 그는 '젠슨 황의 복귀는 오너 리스크를 완화할 뿐 아니라 AI 생태계의 지속성에 대한 불안도 누그러뜨리는 것으로 보인다'고 밝혔습니다.

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젠슨 황 복귀가 투자 심리에 미치는 영향

이번 복귀 결정은 단기적으로 투자자들의 불안을 낮추는 효과를 가져온 것으로 나타났습니다. 엔비디아의 경영 공백이 해소되면서 AI 인프라 투자가 계속 이어질 수 있다는 기대가 커졌습니다.

다만 이번 발표에서 미국 증권거래위원회의 회계 조사 결과나 향후 일정은 확인되지 않았습니다. 시장은 조사가 어떻게 진행되는지와 엔비디아의 순환 금융 구조가 유지될지에 계속 주목할 것으로 보입니다.