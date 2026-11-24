엔비디아 CEO 복귀에 대한 시장 의구심과 관세 우려로 AI 반도체주인 엔비디아, 마이크론 등이 동반 급락했다. 시가총액 1조 달러가 소멸하는 등 기술주 전반에 조정 물결이 일었다.

24일 미국 증시 에서 인공지능(AI) 반도체 관련 종목들이 일제히 급락세를 보이며 투자심리가 위축됐다. 이틀간 시가총액 1조 달러가 넘는 등락이 반복되며 시장의 변동성이 극대화된 것으로 분석된다.

엔비디아 급락 및 시장 반응

엔비디아는 이날 전일 대비 9.67달러(5.9%) 하락한 155.38달러에 장을 마감했다. 이로 인해 하루 만에 시가총액이 약 2330억 달러(약 314조 원) 감소했다.

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전날 31.5% 급등하며 불어난 약 9520억 달러(약 1281조 원)의 시가총액과 비교하면, 이틀 사이 1조 달러가 넘는 가치가 오르내린 셈이다.

조정을 부른 핵심 요인

시장에서는 전날의 폭등에 따른 차익 실현 매물 외에도 트럼프 정부의 관세 인상 우려가 작용한 것으로 보고 있다.

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특히 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 관련 조치를 조사 중이며, 12월 3일 상원 청문회 출석 예정이 투자심리를 위축시킨 주요인으로 지목됐다.

실리콘밸리 및 메모리 반도체 타격

충격은 메모리 반도체 주가에 집중적으로 나타났다. 마이크론은 전일 상승분의 69%에 달하는 113.19달러를 모두 날리며 11.0% 폭락한 629.79달러로 거래를 끝냈다.

텍사스 인스트루먼트(11.2%), 샌디스크(11.1%), 마벨(9.1%), Arm(8.6%), 웨스턴디지털(7.8%)도 함께 급락했다.

필라델피아 반도체지수(SOX)는 755.7포인트(7.9%) 급락한 8832.3으로 마감하며 전일 상승폭의 64%를 반납했다.

AI 클라우드 및 기술주 영향

엔비디아 칩 수요를 기반으로 한 AI 연산용 클라우드 임대업체들도 큰 타격을 입었다. SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)는 9.9% 내린 111.98달러로 장을 마쳤다.

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이는 23일 20.0% 급등으로 얻은 상승분의 60%가량을 하루 만에 사라졌음을 의미한다.

코어위브(11.9%), 네비우스(10.7%), 아이렌(11.5%) 등 네오클라우드 종목들이 10%대의 하락세를 기록했다.

전체 시장 구조 및 전망

반면 메타(1.3%), 알파벳(1.1%) 등 대형 기술주의 낙폭은 상대적으로 완만했다.

애플(1.4%), 마이크로소프트(0.7%)는 오히려 상승하며 안정세를 보였다.

전문가들은 전날의 상승 폭이 컸던 종목일수록 낙폭이 크다는 점에서 이번 조정이 펀더멘털 훼손보다는 과열의 되돌림 성격이 강하다고 해석했다.