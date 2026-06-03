엔비디아 CEO 황 젠슨, 한국 기업들과 만날 계획

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 1일 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 '코리아 파트너 나이트' 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 방한 기간 국내 주요 기업 총수들과 회동하고 게임업계, 인공지능(AI)·로봇 스타트업, 대학 연구진과 학생들을 잇달아 만나는 등 광폭 행보에 나서는 것이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자( CEO )가 1일 대만 타이베이 의 한 식당에서 열린 한국 기업 과의 만찬 행사 '코리아 파트너 나이트' 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.1 photo@yna.co.kr황 CEO 는 방한 기간 국내 주요 기업 총수들과 회동하고 게임업계 , 인공지능(AI) ·로봇 스타트업, 대학 연구진과 학생들을 잇달아 만나는 등 광폭 행보에 나서는 것이다.

황 CEO는 방한 초반 주요 사업 파트너들과 만나 AI 반도체와 피지컬 AI 협력 의제를 논의할 것으로 예상된다. 우선 5일 저녁 서울 성수동의 한 삼겹살 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업인들과 만날 것으로 보인다. 지난해 황 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 서울 강남의 치킨집에서 만나 화제가 됐던 이른바 '깐부 회동'에 이어 이번에는 '삼겹살 회동'이 성사될지 관심이 쏠린다. 황 CEO는 7일에는 서울에서 김택진 엔씨소프트 대표와 회동할 것으로 알려졌다.

엔씨소프트는 지난해 10월 황 CEO 방한 당시 서울에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 '아이온 2'와 '신더시티'를 출품했고, 독일 게임스컴 기간 엔비디아 PC 게이밍 행사에도 참여하는 등 엔비디아와 게임 분야 협력 관계를 이어왔다. 황 CEO는 이날 오전 서울 신라호텔에서 국내 AI·로봇 스타트업 대표들과 비공개 간담회를 할 것으로 알려졌다. 업스테이지는 자체 대규모언어모델(LLM) '솔라'를 보유한 AI 스타트업으로, 엔비디아 GPU 자원과 개방형 AI 모델 네모트론 등을 활용해 소버린 LLM 개발을 추진하고 있다.

특히 황 CEO는 연구기관 방문과 별개로 서울대 학생들과 직접 소통하고 싶다는 뜻을 전달한 것으로 전해졌다. 업계에서는 황 CEO가 서울 여의도 LG트윈타워와 현대차그룹 양재 사옥을 방문할 가능성이 거론된다. LG에서는 LG전자, LG이노텍, LG유플러스, LG AI연구원 등 주요 계열사들이 배석할 가능성이 제기된다. 네이버 1784는 로봇, 클라우드, 디지털트윈, 5G 특화망 등 네이버의 미래 기술이 집약된 공간으로 꼽힌다.

황 CEO의 방문이 성사되면 네이버와 엔비디아 간 AI 인프라, 로봇, 데이터센터 협력 논의가 이어질 것으로 보인다. 그는 주말에 시간을 내 tvN 토크쇼 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하고 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기에서는 시구자로 나설 것으로 알려졌다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

엔비디아 CEO 한국 기업 만찬 행사 AI 로봇 게임업계 인공지능(AI) 대만 타이베이 한식 삼겹살 엔비디아 PC 게이밍 행사 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌 AI 스타트업 대규모언어모델(LLM) 네이버 1784 로봇 클라우드 디지털트윈 5G 특화망 네이버 LG트윈타워 현대차그룹 양재 사옥 서울대 학생들과 직접 소통 Tvn 토크쇼 '유 퀴즈 온 더 블럭' 서울 잠실야구장

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황이 찍은 한국 로보틱스…피지컬 AI 핵심 거점 부상하나(서울·타이베이=연합뉴스) 한상용 김민지 강태우 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 로보틱스 사업 투자 가능성을 콕 집어 언급...

Read more »

젠슨 황 방한에 AI·로봇 스타트업 총집결…게임사도 만난다(종합)(서울=연합뉴스) 권하영 김주환 오지은 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 기간 김성훈 업스테이지 대표를 비롯한 국내 인공지능...

Read more »

젠슨 황, 한국서 AI·로봇 스타트업 만난다…국내 기업 총출동(종합2보)(서울=연합뉴스) 권하영 김주환 강태우 오지은 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 기간 김성훈 업스테이지 대표를 비롯한 국내 ...

Read more »

방한하는 젠슨 황, 8일 서울대 찾는다…'학생들 만나고 싶다'(서울=연합뉴스) 윤민혁 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번 방한 기간 중 서울대학교 AI(인공지능) 연구원과 로보틱스 연구소...

Read more »

'반도체는 어렵지만 야시장은 쉽다'…세심히 설계된 젠슨황 행보(서울=연합뉴스) 차병섭 기자=세계적 인공지능(AI) 붐의 중심에 있는 엔비디아 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대중 친화적 행보를 ...

Read more »

프로야구 시구부터 유퀴즈까지? 엔비디아 젠슨 황의 진짜 목적 [지금이뉴스]세계적 인공지능(AI) 붐의 중심에 있는 엔비디아 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대중 친화적 행보를 이어가는 것과 관련해 '브랜드 관리 등 측면에서 세심히 설계된...

Read more »