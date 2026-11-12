엔비디아 CEO 해임 충격으로 코스피 하락세

엔비디아 제닝 황 CEO 해임 소식으로 글로벌 AI 관련주 등락이 격화되며 국내 증시도 혼조세를 보였다. 외국인 매도세와 유가 급등이 지수 추락을 부채질했다.

12일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 표시된 코스피 와 코스닥 지수는 강한 하락세를 기록했다. 코스피 지수는 전장보다 32.63포인트(0.61%) 내린 5,342.73을 마지막으로 거래를 마쳤다. 같은 날 코스닥 지수 역시 전장 대비 8.57포인트(1.22%) 하락한 696.53에서 장이 종료되었다. 국내 증시는 미국 기술주들의 상승세로 강세로 출발했으나, 엔비디아 최고경영자(CEO)의 급작스러운 사임 소식이 제기되면서 방향성을 잃고 하락으로 전환했다.

엔비디아 CEO 해임 충격과 시장 반응

이번 하락세에는 엔비디아의 제닝 황 CEO 해임 가능성이 주요 트리거로 작용했다. 엔비디아 이사회는昨夜 성명을 통해 황 CEO가 CEO 및 이사직에서 즉시 사임한다고 발표했다. 이에 따라 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장이 임시 CEO로 임명되었다. 뉴욕증시에서는 황 CEO의 사임 소식과 국제유가 급등 속 3대 주가지수가 모두 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 189.40포인트(0.36%) 내렸고, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.35%, 0.39% 하락했다.

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한국 반도체 업계의 mixed 반응

국내 반도체 투톱 기업들의 움직임도 엇갈렸다. SK하이닉스는 -1.80% 하락 마감했으며, 상승 출발 후 장중 등락을 반복하며 결국 하락했다. 반면 삼성전자는 +0.97% 상승하며 방어적 태도를 보였다. 장중 한때 삼성전자의 상승률이 0.00%까지 낮아지기도 하는 등 변동성이 컸다. 미국 증시에서는 엔비디아 관련 메모리 공급자인 마이크론이 -1.59%, 샌디스크가 -4.11%, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)가 -3.19% 하락했다. 필라델피아 반도체지수도 0.54% 약세를 보였다.

외국인 매도세와 외국인 수급 동향

유가증권시장에서 투자자별 수급은 명확한 불일치를 보였다. 개인은 2천40억원, 기관은 6천910억원의 매도 우위를 보였다. 반면 외국인은 3천705억원을 사들여 매수 우위를 나타냈다. 이로 인해 코스피는 이날까지 3거래일 연속 사자 흐름을 이어갔다. 장중 코스피 지수는 전장 대비 10.58포인트(0.20%) 오른 5,385.94로 출발해 상승전환과 하락전환을 반복했다. 장중 최고점은 1.55% 오른 5,458.84였고, 최저점은 1.53% 내린 5,293.05였다.

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유가 상승과 AI 공급망 우려의 영향

원자재 가격 상승도 증시에 부담으로 작용했다. 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장보다 2.55% 오른 배럴당 88.74달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유 1월 인도분 선물은 3.30% 오른 배럴당 95.82달러로 마감했다. AI 공급망 우려로 인해 네오클라우드 업체 네비우스는 실적 호조에도 불구하고 설비투자 확대와 매출 지연으로 16.84% 폭락했다. 코어위브도 -6.86% 급락하며 AI 관련주의 조정세가 확대되었다.

전문가 전망과 향후 시장 전망

투자심리를 가늠할 수 있는 지표들도 엇갈리는 신호를 보내고 있다. MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 1.64% 하락했으나, 코스피200 야간선물 지수는 0.78% 상승했다. 미래에셋증권 서상영 상무는 국내증시가 상승 출발 후 외국인 수급 부담 등을 고려할 때 매물이 출회될 것으로 예상했다. 하지만 AI 산업 전반의 수요 둔화보다 엔비디아 개별 위험이라는 인식이 확산한 점은 우호적이라고 평가했다. 키움증권 한지영 연구원은 황 CEO 사임, 네비우스 약세, 금리 및 유가 상승 등 대외 부담에도 관련 악재 일부 선반영과 저가 매수세 유입이 지수 하단을 제한시킬 것이라고 전망했다.