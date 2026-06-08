엔비디아 CEO, 한국 AI 생태계 협력 강화

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에 방문해 손을 흔들며 인사하고 있다. 반도체 공급망을 넘어 AI 인프라, 자율주행, 로봇, 생성형 AI 서비스까지 협력 범위를 넓히려는 구상이 반영된 행사라는 평가가 나온다. 이번 행사는 황 CEO가 3박 4일간의 방한 기간 이어온 연쇄 회동의 마무리 성격을 띤다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에 방문해 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.6.8 photo@yna.co.kr 반도체 공급망을 넘어 AI 인프라, 자율주행 , 로봇, 생성형 AI 서비스까지 협력 범위를 넓히려는 엔비디아 의 구상이 반영된 행사라는 평가가 나온다.

이번 행사는 황 CEO가 3박 4일간의 방한 기간 이어온 연쇄 회동의 마무리 성격을 띤다. 대기업과 스타트업이 한자리에 모인 만큼 엔비디가가 한국 시장에서 구축하려는 AI 협력 생태계를 보여주는 자리로도 해석된다. 우선 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들이 이름을 올렸다. 양사는 엔비디아 AI 가속기의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 공급망에서 중요한 역할을 맡고 있다.

특히 황 CEO는 방한 기간 최태원 SK그룹 회장과 잇달아 만나 SK하이닉스, SK텔레콤 등 계열사와 AI 팩토리, AI 클라우드 등을 중심으로 협력 확대 방안을 논의했다. 제조·모빌리티 분야 기업들의 참여도 눈에 띈다. 황 CEO는 앞서 정의선 현대차그룹 회장과 만나 휴머노이드 로봇, 자율주행으로 대표되는 모빌리티 등 분야에서 협력 의지를 재확인했다. 엔비디아는 이날 현대차의 제안으로 새만금에 데이터센터를 건립하겠다는 구상을 밝히기도 했다.

LG전자 역시 스마트홈과 산업용 AI 분야에서 엔비디아와의 협력 가능성이 거론되는 기업이다. 양사는 휴머노이드 및 물류 로봇 등 차세대 로봇 개발에 협력을 확대하기로 했다. 로봇 분야에서는 두산로보틱스와 로보티즈, RLWRLD 등도 참석했다. 엔비디아는 최근 '아이작', '그루트', '코스모스' 등을 앞세워 로보틼스 생태계 확대에 공을 들이고 있다.

게임 업계에서는 크래프톤과 엔씨가 참석했다. 황 CEO는 방한 기간 PC방을 여러 차례 찾는 등 한국 게임 산업과 e스포츠 시장에 대한 관심을 드러낸 바 있다. 엔비디아가 전 세계적으로 AI 스타트업 육성을 주요 전략 가운데 하나로 추진하고 있는 만큼 이들과의 협력 확대 여부에도 관심이 쏠린다. 재계 관계자는"젠슨 황 CEO의 이번 방한은 단순한 반도체 공급망 점검을 넘어 한국 AI 생태계 전반과 접점을 넓히려는 행보"라며"제조 경쟁력과 정보통신 인프라를 갖춘 한국을 AI 산업의 핵심 파트너로 보고 있다는 의미가 담겨 있다"고 말했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tech 엔비디아 AI 협력 한국 AI 생태계 반도체 AI 가속기 고대역폭메모리(HBM) 휴머노이드 로봇 자율주행 모빌리티 게임 엔씨 크래프톤

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 SK그룹 회장과 두 번째 '뚱뚱보 미팅'…HBM·AI 반도체 협력 논의젠슨 황 엔비디아 CEO가 최태원 SK그룹 회장을 다시 만나 HBM과 AI 반도체 인프라 협력을 논의한다. SK하이닉스와 SK텔레콤 주요 임원이 참석하는 이번 회의는 엔비디아의 GPU 공급망 안정과 AI 생태계 확장을 위한 전략적 논의로 주목된다.

Read more »

“한국 반도체 문의가 너무 많이와요”...캐나다에서도 ‘삼전닉스’ 붐로히트 메타 글로벌X 캐나다 CEO 인터뷰 亞 반도체 투자 문의 급증 커버드콜 접목한 ETF 검토 AI 최대 수혜처는 ‘원자재’ 구리·우라늄 저평가 구간

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO, 서울대에서 '빌드어클로' 행사 통해 AI 에이전트 혁신 강조엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 서울대학교에서 개최된 '빌드어클로' 행사에서 학생들을 대상으로 AI 시대의 기회를 강조하며 한국의 기술 역량을 높이 평가했다. 그는 직접 DGX 스파크 등 제품을 선물하고 'K-젠슨' 별명을 얻는 등 뜨거운 반응을 얻었다.

Read more »

젠슨 황, 정의선 현대차그룹 회장과 새만금 AI 사업 협력 논의젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 대규모 인공지능(AI) 산업단지로 개발될 새만금을 한국의 'AI 밸리'로 칭하며 정의선 현대차그룹 회장의 제안으로 현지에 데이터센터를 건립할 예정이라고 밝혔다.

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO, 네이버 방문해 AI 클라우드·피지컬 AI 협력 발표젠슨 황 엔비디아 CEO가 네이버 1784 사옥을 방문해 이해진 의장과 만나 네모트론 연합, AI 클라우드, 피지컬 AI 등 세 가지 협력 분야를 발표했다. 네이버는 한국 최대 클라우드 업체로 AI 팩토리를 확장할 계획이며, 로봇 기술 협력도 강화한다.

Read more »

“삼겹살 있다면 흔쾌히 가겠다”…젠슨 황, 정의선 ‘새만금 AI 밸리’ 제안에 화답젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 정의선 현대자동차그룹 회장의 전북 새만금 ‘AI 밸리’ 조성 관련 협업을 제안받고 “흔쾌히 가겠다”고 화답하며 향후 데이터센터 건립 등을 할 계획이라고 밝혔다. AI를 모든 형태의 모빌리티에 적용하기 위해 현대차그룹과 협력을 가속하겠다고도 약속했다. 젠슨 황 CEO는 이날 서울 서초구 현대차그룹 양재 사옥을...

Read more »