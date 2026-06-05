엔비디아 CEO, 한국에 입국...삼겹살 만찬 참석하는 SK·LG·현대차·네이버 등 피지컬 AI·로보틱스 등 주요 의제 '인공지능(AI) 메모리 반도체부터 AI 로봇까지.'

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국에 입국했다. 황 CEO는 이날 한국에서의 첫 저녁 식사를 한국 대기업 총수들과 함께 할 예정이다. 황 CEO와의 만찬에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 전해졌다. 이번 '삼겹살 회동'은 지난해 10월 황 CEO의 첫 방한 때 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 가진 '치맥 회동' 못지 않은 화제몰이를 할 전망이다. 만찬 테이블에선 AI 분야와 관련 엔비디아와 한국 기업들의 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 예상된다.

삼겹살 만찬 참석하는 SK·LG· 현대차 · 네이버 등 피지컬 AI · 로보틱스 등 주요 의제 ' 인공지능 (AI) 메모리 반도체부터 AI 로봇 까지.

' 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국에 입국한다. 황 CEO는 이날 한국에서의 첫 저녁 식사를 한국 대기업 총수들과 함께 한다. 황 CEO는 서울 도착 후 PC방을 방문해 프로게임단 선수들을 만난 뒤 홍대입구의 삼겹살 음식점인 '형님 저요'로 이동할 것으로 알려졌다. 황 CEO와의 만찬에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 전해졌다.

이번 '삼겹살 회동'은 지난해 10월 황 CEO의 첫 방한 때 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 가진 '치맥 회동' 못지 않은 화제몰이를 할 전망이다. 만찬 테이블에선 AI 분야와 관련 엔비디아와 한국 기업들의 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 예상된다. AI 반도체는 물론 피지컬 AI, 로보틱스, AI 데이터센터 인프라에 이르기까지 엔비디아와 한국 기업 간 협력이 한층 확장될 것으로 보인다.

특히 지난해 10월 첫 방한 당시엔 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 26만장 공급, 한국과의 고대역폭메모리(HBM) 협력 확대가 초점이었다면, 이번엔 엔비디아의 신사업 영역인 피지컬 AI·로보틱스 분야가 핵심 의제가 될 것으로 보인다. 엔비디아는 제조업 강국인 반도체·AI 기술은 물론 로봇 하드웨어와 제조 역량에 주목해 왔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 '치맥' 회동 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.30 권도현 기자 실제로 황 CEO는 지난 1일 대만 타이베이에서 열린 'GTC 타이베이 2026'을 계기로 '코리아 파트너 나이트' 행사에서





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