엔비디아 디푸 탈라 부사장, 서울에서 피지컬 AI 상용화 진단과 한국 협력 강점 공개

엔비디아 디푸 탈라 부사장이 11월 9일 서울 코엑스에서 개최된 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사에 참석해 피지컬 AI의 상용화 현황과 로봇 기술의 주요 과제를 설명하며 한국 기업과의 협력 의지를 밝혔다.

엔비디아 로보틱스 및 엣지 AI 총괄 부사장인 디푸 탈라 는 2026년 11월 9일 서울 강남구 코엑스 에서 열린 ' 엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사의 플래너리 세션과 미디어 라운드테이블에 참석해 피지컬 AI 의 현재와 미래를 진단했다. 그는 자택이나 산업 현장에서 로봇이 대규모로 보급되기 위한 기술적 병목과 상용화 시점에 대해 명확한 기준을 제시하며, 현재 자율주행 기술이 초기 상용화 단계인 '예선 통과'의 단계를 이미 넘었다고 평가했다.

피지컬 AI 상용화 10초 기준선과 자율주행의 주도

디푸 탈라 부사장은 올림픽 100m 달리기에서 10초 선을 끊어야 본선 진출 자격을 얻는 것처럼, 피지컬 AI와 로보틱스 분야에서도 자율주행과 자율이동로봇이 이러한 초기 상용화의 관문을 통과했다고 설명한다. 그는 자율주행 기술이 현실 세계에서 뚜렷한 유용성을 입증하며 '10초 기준선'을 뚫은 첫 번째 주자라고 강조한다. 특히 최근 1년 사이 테슬라의 FSD 기술이 3시간에서 5시간 동안 인간 개입 없이 주행할 수 있을 정도로 발전했으며, 이는 본선에 뛸 자격을 증명했다는 의미로 해석된다.

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물론 전 세계 다양한 도시 환경에 이 기술이 적용되고 관련 제도와 규제가 완전히 정비되어 금메달을 따기까지는 시간이 더 필요하다는 점은 인정한다. 하지만 자율주행의 뒤를 이어 물류 창고와 공장의 자율이동로봇, 비전-언어 모델을 기반으로 한 산업 안전 영상 분석, 그리고 제조 라인에서 물건을 집어 옮기는 피크 앤 플레이스 공정이 산업 현장에 안착할 주요 분야로 꼽힌다.

로봇 보급의 5대 과제와 휴머노이드의 신중한 시각

디푸 탈라 부사장은 로봇이 수백만 대, 수천만 대 규모로 실제 산업 환경에 보급되기 위해 반드시 해결해야 할 5대 과제로 범용 지능의 정확도, 반복 수행의 신뢰성, 안전성, 경제성, 그리고 인간과 기계 인터페이스의 거부감 해소를 꼽았다. 그는 현재 대부분의 피지컬 AI가 다양한 범용 태스크에서 높은 정확도를 온전히 넘어서지 못한 상태라고 지적한다.

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특히 인간형 로봇인 범용 휴머노이드의 대규모 보급에 대해서는 신중한 시각을 유지한다. 그는 실제 공장이나 창고에 로봇을 곧바로 투입해 학습시키면 시설이 파손되거나 안전사고가 발생할 수 있으며, 사업성이 불확실한 상황에서 대량의 로봇을 제작하는 것도 어렵다고 설명한다. 이러한 위험과 비용 문제를 해결하기 위해 디지털 트윈을 활용한 가상 검증의 필요성을 강조한다.

디푸 탈라 부사장은 공장과 창고를 디지털 트윈으로 완벽히 가상화하면 수천 가지 시나리오를 병렬로 안전하고 저렴하게 검증할 수 있다고 언급한다. 엔비디아가 오픈소스 월드 모델 플랫폼 코스모스와 가상 시뮬레이션 도구 아이작을 개방형으로 생태계에 제공하는 배경에도 개발 효율화와 데이터 민주화라는 목적이 담겨 있다. 중소기업과 연구기관이 막대한 컴퓨팅 비용을 전부 들이지 않고도 약 10%에서 20%의 추가 연산 자원만으로 고유 데이터를 결합해 자체 로봇 모델을 고도화할 수 있도록 지원하는 구상이다.

한국 기업과의 전략적 협력과 기술 시너지

디푸 탈라 부사장은 이날 기조연설에서 한국의 주요 기업들과의 기술 연동 및 시장 진출 협력을 강조한다. 그는 유럽 행사에서는 현지 파트너를 주로 다뤘지만, 한국에서는 현대차그룹, 두산, LG전자, SK텔레콤, SK하이닉스 등 제조 및 통신의 대표 기업들과 기술적으로 긴밀하게 협력하고 있다고 밝혔다.

또한 게임 및 콘텐츠 분야의 선도 기업인 리얼월드의 산하 렐루게임즈와의 협력 관계도 언급한다. 피지컬 AI는 지난 50년간 인류가 풀지 못했던 난제인 만큼 전 세계 최고의 두뇌와 기업들이 머리를 맞대야 해법을 찾을 수 있다는 신념을 표시한다. 한국의 탄탄한 제조업 및 IT 인프라가 엔비디아의 플랫폼과 결합하면 의미 있는 성과를 낼 것이라고 그는 확신한다.