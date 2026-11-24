엔비디아 이사회가 젠슨 황의 사임 11일 만에 복귀를 승인한 데 대해 기업 지배구조 전문가들이 법적 리스크와 정치적 압박을 무시한 처사라며 강력히 비판하고 나섰다.

엔비디아 이사회 가 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 을 사임 11일 만에 복귀시키는 결정을 내리자, 기업 지배구조 전문가들이 강력히 반발하고 나섰다. 전문가들은 법적 문제 해결 없이 젠슨 황 을 복귀시킨 결정이 회사를 소송과 정치적 역풍에 노출시켰다고 경고했다. 이러한 우려는 엔비디아 의 거버넌스 수준에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 심각한 사안으로 주목받고 있다.

이사회의 직무 유기론과 법적 리스크

3월 23일(현지시간) CNN 보도에 따르면, 예일대 경영대학원의 제프리 소넨펠드 리더십 연구 담당 선임 부학장은 이사회 전원 사퇴를 촉구하며 강한 비판을 가했다. 그는 이번 사안을 기업 지배구조의 완전한 실패라고 규정했다. 밸류엣지 어드바이저스의 넬 미노우 회장은 젠슨 황의 부사장과 혼외 관계 문제가 해고 사유가 될 만큼 충분하다고 강조했다. 미노우 회장은 이사회가 주주와 법에 대한 의무를 이해하고 있지 않다고 질타했다.

Also read 9.11테러 22주년…미국이 ‘최악의 참사’ 희생자를 대하는 법

엔비디아 이사회는 젠슨 황이 중국 정보기관과 연계된 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계를 통해 기업 기밀을 유출했는지 조사하겠다고 밝혔다. 그러나 이사회는 이 조사를 진행하지 않은 채 젠슨 황의 복귀를 승인했다. 이사회는 과거 승계 계획 부재와 최고경영자 통제 실패에 대한 비판을 받아왔으나, 이번 결정은 여전히 통제의 공백을 드러내고 있다. CNBC 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령이 이사회에 전화해 젠슨 황 복귀를 주문한 것으로 알려졌다.

전문가들이 지적하는 거버넌스 실패의 구조

하버드 경영대학원의 빌 조지 전 메드트로닉 CEO는 이사회가 기업 지배구조보다 젠슨 황을 우선시한 것을 잘못된 판단이라고 지적했다. 그는 이사회가 상황을 제대로 통제하지 못하고 있다고 평가했다. CNN은 월스트리트 금융가에서는 황의 복귀를 환영하지만, 기업 지배구조 전문가들은 이사회의 직무 유기적 행태에 경악하고 있다고 전했다. 전문가들은 이사회의 결정이 법적 책임과 정치적 역풍, 내부 혼란을 자초했다고 분석했다.

Advertisement

게orgetown대 경영윤리학 교수인 피터 야보르스키는 젠슨 황이 없어서는 안 될 존재라는 이유로 책임을 지지 않아도 된다는 의미가 아니라고 반박했다. 만약 그가 이러한 방식으로 책임을 회피할 수 있다면, 이사회는 그의 행동에 어떤 제약을 가할 수 있을지 의문을 제기했다. 그는 이사회가 그의 행동에 제약을 가할 능력이 있는지 근본적인 질문을 던졌다.

전후폭력: 소송 증가와 의회 조사 전망

델라웨어 대학교의 찰스 엘슨 전 교수는 이번 사태가 이사회 소신 부족을 여실히 보여준다고 평가했다. 그는 이것이 일반적인 기업 경영 원칙을 완전히 무시한 행위이며, 궁극적으로 회사와 주주들에게 해를 끼칠 것이라고 경고했다. 엘슨 교수는 소송이 많이 제기될 것이라고 전망했다. 그는 젠슨 황이 계속 논란의 중심에 서고 의회 조사를 받을 것이라고 덧붙였다.

향후 미국 정부와 의회의 조사가 진행되면서 혐의가 확인되면, 이사회는 젠슨 황을 다시 해임해야 하는 상황에 처할 수 있다. 이는 복잡한 법적 분쟁과 장기적인 기업 이미지 타격을 의미한다. 현재로서 이 문제는 절대 끝나지 않고 끝없이 이어질 수 있다는 전문가들의 전망이 지배적이다. 엔비디아 주주들과 이해관계자들은 향후 이사회의 후속 조치와 조사를 면밀히 주목할 것으로 보인다.