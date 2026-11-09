엔비디아와 SK텔레콤, 국내 AI 반도체 재블리온스 협업으로 데이터센터 혁신 추진

엔비디아, SK텔레콤, 재블리온스가 9일 MOU 체결. NVLink Fusion 기술로 GPU와 국내 NPU 결합해 AI 추론 효율성과 전력 절감 목표.

엔비디아, SK텔레콤, 재블리온스 는 9일 서울 코엑스에서 열린 ' 엔비디아 AI 데이' 행사에서 삼자 간 기술 협력 협약을 체결했다. 이들을 포함한 주요 기업들은 한국형 인공지능 인프라의 경쟁력을 높이기 위해 서로의 강점을 결합한 새로운 데이터센터 시스템 개발에 나선다.

엔비디아 GPU와 국내 NPU의 기술적 결합 구조

과학기술정보통신부는 이 날 엔비디아, SK텔레콤, 재블리온스가 상호 이해 memorandum of understanding, MOU를 맺었다고 공식 발표했다. 양사 간의 핵심 협력 내용은 SK텔레콤의 AI 데이터센터에 사용되는 시스템 구축과 해당 시스템의 성능 검증이다. 구체적으로 엔비디아의 그래픽 처리 장치, GPU와 재블리온스의 전용 연산 칩, NPU를 함께 사용하는 하이브리드 환경이 조성된다.

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이번 기술 협력의 관문은 엔비디아의 'NVLink Fusion' 기술이다. 이 기술은 기존에 엔비디아 GPU들 간의 고속 데이터 교환에만 사용되던 인터커넥트 범위를 확장한다. 그 결과, 타사의 AI 칩들도 이 고속 통신망을 통해 데이터 교환에 참여할 수 있게 된다. 재블리온스는 현재 개발 중인 'Rebel R200' NPU를 이 NVLink Fusion 기술에 연결하여 구동할 계획이다.

구현 방식은 인공지능의 '추론' 단계에 최적화되어 있다. 강대한 연산 능력을 보유한 GPU가 복잡한 질문을 읽고 분석하는 작업을 담당한다. 이와 함께 전력 효율성이 높은 NPU가 질문의 답변을 생성하는 단계에 투입된다. 각 칩이 자신이 가장 잘 할 수 있는 작업만 수행함으로써 전체 시스템의 속도를 높이고 전력 소비를 낮추는 것이 목표이다.

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SK텔레콤의 AI 모델 적용 및 시장 영향력 확대 전략

SK텔레콤은 이번 협업으로 개발된 기술을 사내에서 자체적으로 개발한 AI 모델과 다양한 서비스에 적용하는 방안도 검토 중이다. 인공지능 추론에 대한 수요가 증가하면서 GPU와 NPU를 결합하는 방식은次世代 AI 인프라 구축의 주요 트렌드로 자리 잡아가고 있다.

만약 국내에서 개발된 NPU가 엔비디아의 인프라 구조에 성공적으로 통합된다면, 한국 기업들이 해외 데이터센터 시장에 진출할 수 있는 기회가 크게 넓어질 전망이다. 이는 단순한 기술 제휴를 넘어 한국 반도체 산업의 글로벌 입지를 강화하는 계기가 될 수 있다.

정부 차원의 국내 NPU 생태계 지원과 향후 일정

이번 합작은 과학기술정보통신부와 엔비디아가 기존부터 논의해 온 국내 NPU 협력 방안의 일환이다. 과학기술정보통신부는 앞서 AMD와 추진했던 협력 사례를 기반으로, 향후 다른 국내 NPU 기업들과의 확장된 협력을 지원할 계획이다. 이는 국내 AI 반도체 기업들이 엔비디아의 거대한 생태계와 연결될 수 있도록 하는 정책적 기반을 마련하기 위한 조치이다.

자율주행 기술 및 스타트업과의 다각적 협력 네트워크

동일한 날 카카오모빌리티는 엔비디아와 별도의 계약을 체결하여 레벨 4 자율주행 기술을 공동으로 개발하기로 했다. 개발된 기술은 우선 기아자동차의 Purpose-Built Vehicles, PBV에 적용될 예정이다. 또한 현대자동차그룹은 차량 생산 공정의 가상 시뮬레이션을, 두산로보틱스는 로봇의 바디 연마 기술을 엔비디아와 함께 구축한 바 있다.

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과학기술정보통신부와 엔비디아가 공동 주최한 'AI 스타트업 파트너십 포럼'에는 업스테이지, 리얼월드, twelve labs, furiosaAI를 포함하여 총 22개의 국내 스타트업이 참여했다. 이 자리에서 이도규 과학기술정보통신부 정보통신정책관은 국내 기업들이 엔비디아와의 협력을 통해 기술적, 사업적 기회를 발굴하여 글로벌 시장으로 함께 진출하기를 희망한다고 밝혔다.