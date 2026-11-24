엔비디아의 회계 조사와 상원 청문회 우려로 기술주 매도세가 빗발치며 삼성전자와 SK하이닉스가 전날 상승분을 모두 반납했다. 코스피도 3.94% 하락한 4809로 출발했다.

25일 한국 증시는 주요 반도체 관련 기업들의 급락세와 함께 마이너스 거래를 시작했다. 서울 중구 하나은행 본점에서 시작된 이날 코스피 지수는 전일 대비 197.03포인트(3.94%) 하락한 4809.00으로 장을 열었다.

전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 복귀 소식과 미국 기술주 상승에 힘입어 급등했던 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 장 초반 상승분을 완전히 되돌리는 등 큰 폭의 하락세를 보이고 있다. 투자자들의 심리가 위축되며 매도 물량이 쏟아져 나왔다.

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반도체 주가 상승분 완전 반납

오전 9시 20분 현재 삼성전자는 전일 대비 7.39% 하락한 17만5천400원을 기록했다. 장 시작부터 5% 이상 내려간 삼성전자는 한때 17만5천100원(-7.55%)까지 하락하며 강세 기조를 완전히 무너뜨렸다.

삼성전자는 전날 6%대 상승분을 모두 반납했으며, 지난 23일 종가였던 17만7천500원보다 낮은 수준으로 하락했다. SK하이닉스 또한 전날의 상승분을 되돌리며 지난 23일 종가인 108만5천원보다 낮은 가격으로 거래되고 있다.

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엔비디아 리스크와 상원 청문회 우려

이러한 하락세는 엔비디아 관련 불확실성에서 비롯된 것으로 분석된다. 엔비디아는 직전 거래일 30% 넘게 폭등했으나 이날은 5.86% 하락했다. 미국 증권거래위원회인 SEC의 엔비디아 회계 조사와 다음 달 3일 열릴 젠슨 황 대표의 미국 상원 청문회 등의 우려가 투자심리를 억누르고 있다.

이외에 AMD는 8.86%, 브로드컴은 3.98% 하락했다. 마이크론은 11.01%, 샌디스크는 11.13% 떨어졌으며, SK하이닉스 미국주식예탁증서인 ADR도 9.9% 감소했다.

관련주 및 소재부품장비주 동시다발 매도

삼성전자와 SK하이닉스의 하락은 관련주 전반으로 확산되었다. SK스퀘어는 7.69%, 삼성전자우(우선주)는 7.06% 하락했으며, 삼성생명은 7.69%, 삼성물산은 7.72% 떨어졌다.

코스닥 시장 내 반도체 소재·부품·장비 소부장주도 전반적으로 약세를 나타냈다. 주성엔지니어링은 9.88%, 원익IPS는 8.66%, 이오테크닉스는 8.24%, 리노공업은 5.88% 각각 하락하며 시장 전체의 기술주 조정 국면을 깊게 했다.