엔비디아 황진성 전 CEO 사임, 대체인재 영입 난항과 유력인사들의 복귀 요청

엔비디아의 창립자 겸 전 CEO인 황진성이 스캔들로 사임하면서 주가 변동과 후임자 선임을 둘러싼 업계 우려가 고조되고 있습니다. 주요 인사들의 복귀 요청과 정부 내 논란까지.

엔비디아 의 창립자이자 전 CEO인 황진성 이 회사 설립 후 33년 만에 사임하면서 반도체 업계와 투자자들에게 큰 충격을 주고 있다. 황진성 은 최근 불거진 사생활 스캔들, 구체적으로 결혼 외 관계에 대한 문제로 인해 물러나게 되었다. 이 결정은 기술 개발부터 경영, 대외 관계까지 회사의 모든 영역에 깊숙이 관여해 온 최고 경영자의 갑작스러운 공백을 초래했다.

워싱턴포스트는 최근 보도를 통해 엔비디아가 수년간 '대체 불가능한 인물'로 여겨져 온 CEO의 뒤를 누가 이을지 찾아야 하는 어려운 과제에 직면했다고 지적했다. 황진성은 과거 이사회 의장 직위가 없이 운영되어 그의 결정을 반박할 수 있는 구조적 장치가 부족했다는 점도 부각되었다. 월스트리트저널은 이 상황을 플레이오프 중 슈퍼볼 챔피언이 주전 쿼터백을 잃은 것과 비유하며 그 영향력의 절대성을 강조했다.

Also read 엔비디아 리더십 변화 속 국내 반도체업계의 고객 다변화 경쟁 가속화

대체 인재 영입의 난관과 전문가들의 분석

엔비디아가 후임자 검색에 착수했지만, 전문가들은 황진성의 자리를 채우는 것이 거의 불가능할 것이라고 입을 모으고 있다. 반도체 기술의 깊은 이해와 비즈니스 전략, 마케팅, 인력 관리 등 모든 분야에서 뛰어난 자질을 겸비한 인재를 찾기란 극히 드문 일이다. 하버드 비즈니스 스쿨의 앤디 우 교수는 최근 10~20년간 가장 어려운 CEO 선정 사례라며 전기공학과 박사 학위와 경영 능력을 동시에 갖춘 사람을 찾기는 어렵다고 평가했다.

기술 저널리스트이자 저자인 태 킴 역시 황진성이 회사 내에서 다중 역할을 수행해 왔기 때문에 교체하기 쉽지 않다고 분석했다. 그는 엔비디아의 미래가 핵심 보좌진들이 회사에 남아있는지에 달려있다고 지적하며, 리더십의 단일화 현상이 오히려 리스크로 작용할 수 있음을 시사했다. 이에 따라 기업 내부의 조직 안정성이 가장 중요한 쟁점으로 떠오르고 있다.

Advertisement

주주 및 실리콘밸리 거인들의 복귀 촉구

공백에 대한 우려가 커지면서 황진성의 복직을 요구하는 목소리가 강력하게 나오고 있다. '위스젠슨(With Jensen)'이라는 이름의 청원 활동은 황진성이 사임한 직후부터 시작되어 현재 약 137,000개의 서명을 모았다. 이 중 약 8,000명은 엔비디아의 현직 및 전직 직원들이고, 약 70,000명은 주주들이다. 청원은 독립적인 조사가 사실을 입증할 때까지 황진성을 직위에 복귀시켜야 한다고 요구하고 있다.

테슬라의 일론 머스크CEO는 X(옛 트위터)를 통해 황진성이 엔비디아의 공급망을 훌륭하게 이끌었으며, 많은 거래가 서면 계약이 아닌 손잡이를 통해 이루어졌다고 언급했다. 그는 황진성이 없으면 엔비디아의 핵심 거래들이 결렬될 수 있음을 경고하며 황진성의 공헌이 오늘날 엔비디아를 건설하는 데 결정적이었다고 평가했다. 이는 황진성 개인의 네트워크가 기업 가치에 얼마나 깊게绑定되어 있었는지를 보여준다.

일렉트릭 게임즈의 팀스웽키 CEO 역시 황진성 사임 보도 직후 엔비디아가 '세대에 한 번 나올 만한 비전을 가진 인물을 내몰기 위해 가스라이팅을 당했다'고 비판했다. 그는 스티브 잡스가 1985년 애플에서 해고되었다가 1997년 귀국해 기업을 극적으로 부흥시킨 사례와 비교하며 황진성의 퇴진이 엔비디아의 장기적 비전을 훼손할 수 있다고 우려했다. 텔레그램의 파벨 두로프와 우버의 공동 창립자이자 전 CEO인 트래비스 칼라닉 역시 황진성을 지지하는 데 동참했다.

정부 내 갈등과 안보 논쟁으로 비화

이 스캔들은 단순한 기업 문제를 넘어 국가 안보 문제로 확대되며 미국 정부 내부의 책임 논쟁으로 비화되고 있다. 중심에는 하워드 러트니크 미국 상무부 장관이 있다. 익스옵스 보도에 따르면 러트니크 장관은 중국과의 무역 전쟁을 우려해 중국에 대한 반도체 수출 통제를 여러 번 완화하는 역할을 해왔다.

Advertisement

이러한 내부 갈등이 외부로 새어나왔다. 스콧 베선트 재무부 장관은 CNBC 인터뷰에서 재무부, 미국 무역대표부(USTR), 국무부가 이미 몇 달 전에 메가스피드를 제재 목록에 올리는 데 합의했지만, 최종 결정은 상무부 소관이었다고 밝혔다. 이는 상무부, 특히 러트니크 장관을 겨냥한公开 비난이다. 의회 역시 해명 요구 압박을 높이고 있다.

공화당 상원의원 짐 뱅크스는 러트니크 장관의 상원 appearances를 요구했고, 민주당 상원의원 엘리자베스 워렌은 러트니크 장관의 아들들이 운영하고 있는 캔터 피츠제럴드 증권사가 엔비디아와 긴밀한 유대를 유지하고 있는지 의문을 제기했다. 이는 엔비디아와 정부 기관 간의 관계가 단순한 규제를 넘어 더 복잡한 이해관계망으로 얽혀 있음을 드러내는 대목이다. 이러한 정치적, 규제적 불확실성은 엔비디아의 향후 전략 수립에 추가적인 변수로 작용할 전망이다.