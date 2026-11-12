엔비디아 CEO 젠슨 황, 직속 임원과의 불륜 의혹으로 이사회 해임 논의 돌입

엔비디아 젠슨 황 CEO가 직속 여성 임원과의 혼외 관계 의혹이 불거지면서 이사회가 해임 방안을 검토하고 있다. 중국 스파이 의혹까지 더해져 기업의 안보 신뢰도가 위기에 처했다.

엔비디아 의 최고경영자(CEO)인 젠슨 황 (63)이 직속 여성 임원과의 혼외 관계를 맺어온 것으로 확인되면서 기업 내부 윤리 및 국가 안보 차원의 위기가 심화되고 있다. 뉴욕타임스 (NYT)는 11일(현지시간) 이러한 내용을 보도하며, 이미 중국 스파이 의혹에 휩싸인 젠슨 황 의 추가적 스캔들이 엔비디아 의 리더십에 큰 타격을 주고 있다고 전했다. 이는 단순한 개인적 윤리 문제를 넘어 기업 지배구조와 국제 정세까지 영향을 미치는 중대한 사안으로 번지고 있다.

엔비디아 GTC 행사서 목격된 황 CEO와 임원 간 정적

엔비디아 젠슨 황과 해당 임원은 지난 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 밀접한 관계를 드러냈다. 당시 인근 호텔에서 두 사람이 애정을 표현하는 모습이 목격되었으며, 현장에 있던 한 목격자가 이를 휴대전화 영상으로 촬영한 사실이 확인되었다. 젠슨 황의 경호팀은 이 영상을 목격한 후 해당 목격자를 즉시 격리하고 비밀유지 계약(NDA)에 서명하도록 조치한 것으로 알려졌다.

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이번 사건은 젠슨 황이 회사 내부 행동 강령을 명확히 위반한 사례로 지적된다. 엔비디아의 행동 강령에는 개인적 관계를 포함해 이해 상충을 일으킬 수 있는 상황을 피해야 한다는 조항이 명시되어 있으며, 사내 부적절 행위 제보가 접수될 경우 즉시 조사가 진행됨을 규정하고 있다. 엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않았으며, 관련 임원인 미겔 맥드루 부사장 역시 취재 요청에 즉각 응하지 않았다.

이사회, 중국 스파이 의혹과 결합된 불륜 스캔들 신속 처리

엔비디아 이사회는 젠슨 황의 해임 준비를 진행 중인 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 이사회가 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황(중국명 황러)과의 관계뿐만 아니라, 회사 직원과의 혼외 관계까지 드러난 젠슨 황을 해임할 방안을 논의 중이라고 보도했다. 이사회가 의사 결정에 속도를 내는 이유는 이번 사건이 개인적 윤리 위반을 넘어 국가 안보 위협으로 비화되었기 때문이다.

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젠슨 황은 2016년 인공지능(AI) 비즈니스 개발 담당 선임 이사로 승진한 이후, 2017년 말 헬스케어 부문 부사장으로 발탁되며 엔비디아의 핵심 경영진으로 자리매김해 왔다. 전 세계 기술 콘퍼런스에서 회사를 대표해 연설하는 등 기업 성장에 기여해 온 그가 최근 불륜 스캔들로 인해 입지가 좁아지고 있는 상황이다. 특히 중국 정보기관의 첩자로 지목된 앨리스 황과의 접촉 경위는 단순한 사생활 차원을 넘어 미국 연방 의회의 감시 대상이 되고 있다.

연방 의원 증언 요구와 엔비디아의 독립 조사 진행

미국 연방의회는 젠슨 황에게 앨리스 황과의 접촉 경위에 대해 비공개 브리핑에 출석해 증언할 것을 요구한 상태다. 이로 인해 젠슨 황은 엔비디아 이사회로부터 독립 조사를 위해 대형 로펌을 도입하는 조치를 수용해야 하는 상황이다. 엔비디아를 향한 여론은 최고경영자의 개인적 부실이 기업의 안보 신뢰도를 훼손한다는 우려 섞인 시각으로 극단으로 치닫고 있다.

현재 엔비디아는 젠슨 황의 행보뿐만 아니라, 그가 지휘하는 조직의 전체적인 신뢰성을 회복하기 위한 긴급 대응에 나설 것으로 예상된다. 직속 임원과의 불륜 의혹이 확인됨에 따라 사내 통제 장치의 실효성에 대한 재검토가 필요하며, 국제적 공급망에서의 입지를 유지하기 위해서는 투명한 조사 결과를 공개해야 할 압박이 가중되고 있다.