엔비디아 젠슨 황 사임 후 AMD·브로드컴 반사이익 전망, 삼성전자 수혜 거론

블룸버그는 젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자의 사임 당일 AMD와 브로드컴 주가가 상승했다고 전했다. 공급망 재편 시 삼성전자도 HBM 협력을 바탕으로 수혜를 볼 수 있다는 전망이 나오며, 탈엔비디아 흐름의 파장에 관심이 쏠린다.

엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황 이 12일(현지시간) 이른바 불륜 의혹이 제기된 뒤 자리에서 물러나면서, 세계 최대 AI 가속기 시장을 이끌어 온 엔비디아 가 창사 이래 가장 큰 위기에 직면했다. 이날 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 급락했지만, 경쟁사인 AMD 와 브로드컴 은 상승세를 보인 것으로 알려졌다.

이에 따라 AMD와 브로드컴 등 경쟁 칩 기업들이 이른바 '스필오버 이익'을 누릴 수 있다는 전망이 나오고 있다. 엔비디아의 경영 불확실성이 커지면서 반도체 공급망을 다변화하려는 움직임도 힘을 얻을 것이라는 분석이다. 이 과정에서 삼성전자가 새로운 기회를 맞을 수 있다는 관측도 함께 제기되고 있다.

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젠슨 황 사임 이후 공급망 재편 가능성

블룸버그는 젠슨 황의 사임 직후 엔비디아 주가가 하락한 반면 AMD와 브로드컴은 상승했다고 전했다. 이는 시장이 엔비디아 중심의 공급 구조가 흔들릴 수 있다고 본 것으로 해석된다. AMD는 AI 가속기 시장에서 엔비디아의 '경쟁자'로 자리매김해 왔고, 브로드컴은 맞춤형 AI 칩인 ASIC과 네트워킹 칩 생산을 주도하고 있다.

블룸버그 인텔리전스의 만디프 싱 글로벌 기술 리서치 책임자는 AMD와 구글의 텐서처리장치(TPU), 아마존 등 경쟁자들이 오랫동안 엔비디아가 지배해 온 가속기 시장에서 점유율을 높일 가능성이 크다고 말했다. 그는 엔비디아가 향후 목표를 설정하고 달성하는 과정에서 지난 2~3년에 비해 공격성이 떨어질 것이라는 데 의문의 여지가 거의 없다고 덧붙였다.

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구글은 모회사 알파벳 산하에서 자체 TPU 칩을 개발해 엔비디아의 주력 GPU에 대한 의존도를 낮추려 해 왔다. 이러한 흐름은 엔비디아 중심의 구도가 다변화되고 있다는 신호로 읽힌다. 블룸버그는 엔비디아를 둘러싼 불확실성이 공급망 재편으로 이어질 경우 삼성전자에도 기회가 생길 수 있다고 내다봤다.

경쟁 구도 변화에 대한 업계 시각

웨드부시 증권의 댄 아이브스 선임 애널리스트는 CBS와의 인터뷰에서 젠슨 황이 경쟁사와 중국 모두가 가장 경계해 온 인물이었다고 평가했다. 그는 젠슨 황의 퇴진으로 국내외 반도체 기업들이 같은 출발선에서 경쟁하게 됐다고 말했다. 다만 이러한 평가는 개인의 분석이며, 엔비디아의 향후 경영 체제와 전략은 아직 확정되지 않은 상태다.

AI 반도체 공급망에서 엔비디아의 지배력이 약해지고 AMD, 브로드컴, 구글 등이 전면에 나서고 있다는 평가도 나온다. 블룸버그는 이 과정에서 AMD와 협력을 강화해 온 삼성전자가 수혜를 입을 수 있다고 전망했다. 삼성전자는 AMD에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하고 있으며, 차세대 AI 메모리 분야에서도 AMD와 함께 협업을 진행하고 있다.

삼성전자는 브로드컴과도 HBM 공급과 브로드컴 ASIC을 위한 2나노미터 파운드리(위탁생산) 협력을 담은 5년간 2000억 달러 규모의 협업을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 반면 SK하이닉스의 경우 매출에서 엔비디아가 차지하는 비중이 크지만, AI 칩 공급망이 다변화되면 오히려 메모리 반도체 업체의 협상력이 높아질 수 있다는 의견도 나온다.

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국내 반도체 업계에 미칠 파장과 관전 포인트

이번 사안이 실제 시장에 어떤 영향을 줄지는 엔비디아의 경영 공백이 얼마나 길어지는지와 밀접하게 연결돼 있다. 고객사 입장에서는 특정 공급자에 대한 의존을 줄이는 선택지가 넓어지고, 이는 AMD, 브로드컴, 구글 TPU 등 대체 칩 수요가 늘어날 수 있다는 의미로 해석된다. 따라서 주요 고객사의 칩 조달 방향 변화가 향후 관전 포인트가 될 전망이다.

메모리 반도체 업계에서는 HBM 수요처가 다변화되는 것이 긍정적으로 작용할 수 있다는 시각이 나온다. 삼성전자가 AMD와 브로드컴 양쪽에 HBM과 파운드리 역량을 동시에 제공하는 구조는 공급망 재편 국면에서 일정한 협상 카드가 될 수 있다. 다만 블룸버그 보도는 전망에 가까운 내용이므로, 실제 수주와 실적으로 이어질지는 추가로 확인이 필요하다.