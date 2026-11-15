엔비디아 실적이 결정한다: 코스피 6000선 재도전 시나리오와 리스크 분석

젠슨 황 사퇴 여파로 혼조세를 보인 한국 증시. 엔비디아 분기 실적 발표와 앤트로픽 상장이 코스피 6000선 회복의 핵심 변수로 작용할 전망이다. 외국인 매수세와 신용잔고 정리가 긍정적 요인으로 작용하고 있지만, 시장 불확실성 해소가 관건이다.

코스피 지수가 6000선 회복 가능성을 놓고 낙관론과 신중론이 충돌하고 있다. 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자의 사퇴로 촉발된 글로벌 불확실성이 영향을 미치지만, 이번 주 증시의 방향성은 엔비디아 의 분기 실적과 AI 기업 앤트로픽 의 나스닥 상장 성과에 크게 좌우될 것으로 전망된다.

엔비디아 실적과 AI 기업가치 재평가

엔비디아는 오는 17일(현지시간) 장 마감 후 3분기 실적을 발표한다. 월가 전문가들은 엔비디아의 이번 분기 매출이 전년 동기 대비 91% 급증한 1092억달러 수준을 기록할 것으로 전망하고 있다. 이러한 강력한 실적이 보고되면 AI 산업에 대한 시장 신뢰도가 회복되면서 코스피 지수가 6000선 돌파를 시도할 수 있다는 기대감이 높아지고 있다.

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단순히 숫자 자체를 넘어 시장이 주시하는 부분은 제니스 황 전 CEO의 퇴임 후 엔비디아의 경영 안정성이다. 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자를 임시 최고경영자로 선임했으나, 최고경영자 공백기에 발생할 수 있는 사업적 불확실성에 대한 우려는 여전하다. 이러한 상황은 국내 증시가 AI 주가에 기반한 상승 모멘텀을 되찾기 위해 가장 먼저 극복해야 할 과제로 부각되었다.

일론 머스크의 경고와 공급망 리스크

엔비디아의 향후 행보에 대한 경고음도 포착된다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 지난 14일 자신의 소셜미디어 플랫폼 엑스(X)를 통해 엔비디아와의 거래 구조에 대한 우려를 표명했다. 일론 머스크는 엔비디아의 공급망 계약 상당수가 서면 계약이 아닌 젠슨 황 전 CEO의 개인적인 악수만으로 체결된 경우가 많다고 지적하며, 그가 떠난다면 핵심 계약들이 손실될 가능성이 있다고 밝혔다.

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이러한 발언은 엔비디아의 조직적 안정성보다는 창립자에 대한 의존도가 높았음을 시사하며, 투자자들 사이에서 새로운 변수로 작용하고 있다. 다만, 젠슨 황 전 CEO의 사퇴가 인공지능 산업 전체의 침체로 이어질 가능성은 낮다는 분석이 지배적이다. 업계 전문가들은 단기적인 혼란을 넘어선 중장기적인 성장 동력이 여전히 유효하다고 평가하고 있다.

앤트로픽 상장과 시장 심리 회복

글로벌 AI 시장의 또 다른 주요 변수는 앤트로픽의 상장 계획이다. 앤트로픽은 오는 19일 나스닥에서 주식 거래를 시작한다. 앤트로픽의 추정 기업가치는 최대 1조200억달러에 달하며, 이는 최근 인공지능 분야 기업들의 높은 투자 수요를 반영한 수치다. 국내 증권가에서는 앤트로픽의 기업공개(IPO) 흥행과 엔비디아의 실적이 결합될 경우, AI 투자 심리가 크게 반등할 수 있다고 보고 있다.

실제로 국내 자금 흐름에서는 긍정적인 신호가 포착되고 있다. 외국인 투자자는 지난주 코스피 지수를 4640억원 순매수하며, 지난 8월 둘째 주 이후 처음으로 주간 기준 '매수 우위'를 기록했다. 이는 외국인 기관들이 저평가된 한국 자산에 대한 재조명을 시작했음을 의미하며, 코스피의 하방 경직성을 강화하는 요인으로 작용하고 있다.

신용잔고 감소와 전문가 관측 전망

가계 부채와 연관된 투자 자금의 정리도 시장 안정화에 기여하고 있다. 금융투자협회 자료에 따르면, 최대 38조6000억원까지 불어났던 신용융자 잔고는 지난 10일 기준 26조5000억원으로 감소했다. 이는 고점 대비 31.3% 줄어든 규모로, '빚투'(빚내서 투자) 물량이 상당 부분 정리되었음을 보여준다. 과잉 레버리지의 제거는 장단기적으로 시장 변동성을 완화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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전문가들은 여전히 신중한 입장을 견지하고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 엔비디아의 실적과 향후 전망이 시장의 기대를 충족한다면 코스피가 6000선 돌파를 시도할 수 있다고 전망했다. 반면, 김종민 삼성증권 수석연구위원은 아직 추세적 반등을 이끌 강력한 트리거가 부족하다며, 대형 이벤트들이 시장을 제대로 소화하며 불확실성이 해소되는 과정을 관찰할 필요성을 제기했다.