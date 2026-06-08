엔비디아 최고경영자가 한국의 AI 에코시스템에 대한 기대를 피어내며, 한국의 강점으로 반도체와 제조, 에너지 인프라까지 두루 꼽았다.

엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국의 AI 에코시스템 에 대한 기대를 피어내며, 한국의 강점으로 반도체 와 제조, 에너지 인프라 까지 두루 꼽았다. 그는 한국이 AI 인프라의 근간인 에너지에서도 세계적 수준이며, 원자력을 포함한 에너지 경쟁력을 언급했다.

또한 지정학적 위치와 기술 친화적인 문화, K팝과 K뷰티로 대표되는 글로벌 소프트파워까지 AI 생태계 확장에 유리한 조건으로 제시했다. 그는 한국이 올바른 문화적 기반과 산업적 기반, 지정학적 위치를 모두 갖추고 있으며, 지금이 이것들을 활용할 절호의 기회라고 말했다. 이날 간담회에는 국내 주요 대기업과 함께 AI 스타트업, 로봇·피지컬 AI 기업까지 18개사가 참석했다. 반도체와 AI, 게임, 로봇 등 한국의 주요 AI 연관 산업군을 아우르는 면면으로, 엔비디아가 단일 방한 일정에서 이처럼 폭넓은 국내 생태계 참여자를 한자리에 모은 것은 이례적이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 간담회 전 황 CEO와 별도 면담을 갖고 GPU 26만장 도입, 베라루빈 NVL72 기반 AI 팩토리 연내 구축, 엔비디아 R&D센터 국내 설립 등을 논의했다. 황 CEO는 한국의 AI 에코시스템에 대한 기대를 피어내며, 한국의 강점으로 반도체와 제조, 에너지 인프라까지 두루 꼽았다. 그는 한국이 AI 인프라의 근간인 에너지에서도 세계적 수준이며, 원자력을 포함한 에너지 경쟁력을 언급했다. 또한 지정학적 위치와 기술 친화적인 문화, K팝과 K뷰티로 대표되는 글로벌 소프트파워까지 AI 생태계 확장에 유리한 조건으로 제시했다.

그는 한국이 올바른 문화적 기반과 산업적 기반, 지정학적 위치를 모두 갖추고 있으며, 지금이 이것들을 활용할 절호의 기회라고 말했다. 이날 간담회에는 국내 주요 대기업과 함께 AI 스타트업, 로봇·피지컬 AI 기업까지 18개사가 참석했다. 반도체와 AI, 게임, 로봇 등 한국의 주요 AI 연관 산업군을 아우르는 면면으로, 엔비디아가 단일 방한 일정에서 이처럼 폭넓은 국내 생태계 참여자를 한자리에 모은 것은 이례적이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 간담회 전 황 CEO와 별도 면담을 갖고 GPU 26만장 도입, 베라루빈 NVL72 기반 AI 팩토리 연내 구축, 엔비디아 R&D센터 국내 설립 등을 논의했다





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