엔비디아의 고사양 AI 칩 블랙웰이 중국 데이터센터에 반입된 사실이 확인됐다. 블랙웰 칩 반입은 앨리스 황과 연계된 두 업체의 금융서류 분석을 통해 밝혀졌으며, 이는 미국 수출통제 위반 소지를 높이고 있다.

미국이 엄격한 수출통제 조치를 취하고 있는 엔비디아 (NVIDIA)의 차세대 인공지능(AI) 반도체 ' 블랙웰 (Blackwell)'이 중국 내 데이터센터에 설치된 사실이 확인됐다. 이는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 혼외 관계 파트너로 지목된 앨리스 황 (Alice Huang)과 직간접적으로 연결된 중국 기업들을 통해 이루어진 것으로 나타났다. 미국 금융 전문 매체 블룸버그 통신은 이러한 내용을 보도하며, 엔비디아 의 고도화된 AI 칩이 통제망을 우회해 중국으로 유입된 첫 사례임을 강조했다.

블랙웰 칩 중국 반입 사실 확인

엔비디아의 최첨단 블랙웰 칩 탑재 서버 장비가 중국의 대규모 데이터센터 프로젝트에 실제로 사용되고 있음이 공식 문서로 입증됐다. 블룸버그 통신은 중국 규제당국에 제출된 금융거래 관련 서류를 심층 분석한 결과, 상하이 기반의 '창장(長江) 삼각주 프로젝트'에 참여 중인 중국 기업 두 곳의 서버 설치 내역을 파악했다. 이 과정에서 사용된 칩이 미국 수출통제 대상인 엔비디아의 블랙웰 시리즈임이 명확히 드러났으며, 이는 엔비디아 경영에新たな 부담을 안겨줄 전망이다.

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앨리스 황과 연계된 두 업체

블랙웰 칩을 탑재한 서버를 확보한 두 중국 업체는 모두 앨리스 황과 깊이 연관되어 있어 관심이 집중되고 있다. 상하이 지역 업체인 '상하이숴야오(Shanghai Shuoyao)'는 2023년 앨리스 황이 싱가포르에서 설립한 기업 '메가스피드(Mega Speed)'에 서비스를 제공하는 업체이다. 또한 '상하이커잔(Shanghai Kezan)'의 경우, 일본 도쿄 소재 기업 '넥스파워(Nexpower)'가 지분 83.3%를 간접 보유하고 있는데, 차이신(China News) 등 중국 경제 매체는 넥스파워가 앨리스 황이 지배하는 회사라고 보도한 바 있다.

거대한 장비와 막대한 자금 대출

두 업체는 블랙웰 칩을 활용한 초대형 서버 시스템을 구축하기 위해 막대한 자금을 조달한 것으로 확인됐다. 상하이숴야오는 엔비디아의 최고 성능 서버 시스템 'GB300 NVL72'에 블랙웰 울트라 반도체 72개를 탑재한 장비를 확보했다. 이 장비는 표준형 기준 높이 2미터, 무게 1.5톤이 넘어가는 초대형 냉장고 크기의 기기이며, 이를 담보로 현지 은행에서 9,600만 위안(약 192억 원)을 대출받은 사실이 서류에 명시됐다. 상하이커잔 역시 지난해 말 상하이 지방정부 산하 금융리스 업체로부터 9,000만 위안(약 180억 원)을 대출받는 과정에서 블랙웰 반도체가 탑재된 'GB200 서버'를 보유하고 있다고 밝혔다.

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수출통제 우회 경로와 제조사 반응

이처럼 고가의 고성능 반도체가 중국으로 반입된 경로와 수단에 대해서는 아직 명확히 파악되지 않고 있다. 블룸버그는 반입된 GB300 NVL72 장비의 일련번호를 추적한 결과, 대만 기업 기가바이트(Gigabyte)가 제조한 제품임을 분석해냈으나, 이 장비가 어떤 구체적인 경로를 통해 중국 국경을 넘어왔는지는 확인하지 못했다. 기가바이트 측은 블룸버그의 문의에 대해 해당 장비의 최초 판매 시점 및 판매처에 대한 질문에 답변을 거부했다. 이는 중국 내 AI 경쟁력 강화가 미국의 수출 통제 정책을 얼마나 효과적으로 우회하고 있는지를 보여주는 단서로 작용할 것이다.

엔비디아 경영에 미치는 영향

젤슨 황 엔비디아 CEO의 개인적인 스캔들과 기술 유출 논란이 결합되면서, 엔비디아의 미래 전망과 법적 리스크가 동시에 부각되고 있다. 블랙웰 칩은 차세대 AI 학습에 필수적인 부품으로, 미국 정부는 중국에 대한 수출을 금지하는 강력한 조치를 취한 상태였다. 이러한 칩이 앨리스 황과 연계된 entities를 통해 중국 데이터센터에 설치되었다는 사실은 엔비디아가 규정을 의도적으로 우회하는 행위에 연루되었을 가능성을 제기한다. 이로 인해 엔비디아는 글로벌 규제 당국으로부터 추가적인 제재나 조사를 받을 수 있으며, 기업의 평판에도 심각한 타격이 예상된다.

중국 AI 산업의 지속적 도약

중국 내 데이터센터 프로젝트는 엔비디아 칩 확보를 통해 기술 격차를 줄이려는 움직임을 보이고 있다. 특히 창장 삼각주 프로젝트는 지역 경제 활성화와 AI 인프라 구축을 목표로 하는 대규모 사업으로, 이러한 장비의 도입은 중국 AI 생태계의 고도화에 기여할 것으로 보인다. 하지만 미국과의 기술 전쟁 속에서 이러한 행보는 양국 간 긴장을 고조시킬 수 있으며, 향후 엔비디아의 중국 시장 접근性は 더욱 제한될 수 있다는 분석이 나온다. 관련 당국의 지속적인 모니터링과 추가 조치가 예상되는 가운데, 글로벌 반도체 시장의 흐름이 어떻게 변화할지 주목된다.