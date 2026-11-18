젠슨 황 전 CEO의 사임 배경인 앨리스 황 사건과 관련해, 엔비디아가 미국 정부의 반도체 수출 통제를 시행하기 수개월 전부터 알리바바 등 중국 기업과 연결해 규제를 우회하는 데 적극 기여한 정황이 확인됐다.

미국 정부가 2022년 10월 대중국 첨단 반도체 수출 통제를 공식 시행하기 수개월 전, 엔비디아 가 중국 간첩 의혹을 받는 인물과 이를 통해 중국 거대 기업 알리바바 를 연결해 주었던 사실이 드러났다. 미 IT 전문 매체 디인포메이션은 현지 시간으로 17일, 사정을 잘 아는 관계자 3명의 증언을 인용해 이 같은 정황을 보도했다.

수출 규제 직전 알리바바 연결하고 자금 조달 지원

엔비디아 영업팀은 2022년 당시 두 차례에 걸쳐 앨리스 황(중국명 황러)을 알리바바 측과 소개해 주는 역할을 수행했다. 앨리스 황은 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 인물로, 이 소개를 통해 대형 고객사인 알리바바를 유치할 수 있었다. 디인포메이션에 따르면, 앨리스 황은 알리바바와의 연결고리를 바탕으로 은행 대출을 받거나 엔비디아 칩 구매 자금을 조달하는 데 성공했다.

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당시 앨리스 황은 클라우드 기업에 칩을 대여하는 사업을 시작했으며, 이 사업은 이후 싱가포르를 거점으로 한 '메가스피드'의 운영 모델이 되었다. 이를 통해 앨리스 황과 알리바바는 미국의 강력한 수출 통제를 피해 동남아시아 지역에서 엔비디아 칩을 확보할 수 있는 유통 통로를 마련하게 되었다.

엔비디아, 사후에도 우회 판매 방식 제안

엔비디아 영업 담당자들은 미국의 수출 통제 조치가 시행된 이후에도 이러한 우회 거래 방식을 지속 제안한 것으로 전해졌다. 특히 알리바바에 메가스피드를 통해 동남아시아로 칩을 대여받는 절차를 제안함으로써, 엔비디아가 중국 기업들의 규제 우회 노력을 적극적으로 지원했음을示한 사례로 평가된다. 이는 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 체제에서 엔비디아가 미국 당국의 규제 의도를 피해 중국 측에 반도체를 공급하기 위한 내부적 협력 체계가 존재했음을 시사한다.

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디인포메이션은 이전에 앨리스 황이 미국의 대중국 수출 통제 대상인 인공지능(AI) 반도체 약 24만 개를 중국 기업에 공급하는 과정에 관여했다고 보도한 바 있다. 이 거래의 규모는 최소 75억 달러(약 10조 원)로 추정되며, 이는 엔비디아의 중국 시장 매출에서 상당한 비중을 차지하는 어마어마한 규모다.

젠슨 황 CEO 사임과 향후 정치적 소환

이러한 정황은 젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 지난 12일 앨리스 황 등과의 불륜 관계가 드러나면서 사임하게 된 직접적인 배경이 되었다. 젠슨 황 전 CEO는 이번 사건으로 인한 내부 통제의 허술함과 법적 책임 문제가 제기되면서 리더십의 위기를 맞게 되었다. 그의 사임은 엔비디아가 직면한 규제 환경의 악화 속에서 기업 거버넌스에 심각한 충격을 주었다.

젠슨 황 전 CEO는 향후 12월 1일부터 2일까지 미국 하원 외교위원회, 정보위원회, 중국 관련 특별위원회가 공동으로 주최하는 비공개 청문회에 증인으로써 출석할 예정이다. 하원 위원회는 엔비디아가 중국 수출 통제 규정을 어떻게 우회해 왔는지, 그리고 기업 내부에서 이러한 거래가 어떻게 승인되고 처리되었는지에 대해 심층적인 조사를 진행할 것으로 예상된다.