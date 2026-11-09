엔비디아 주가 급락, 황 CEO 불륜 및 스파이 의혹으로 경영 불확실성 확대

엔비디아 젠슨 황 CEO의 부인 불륜 인정과 중국 정보기관 연계 스파이 의혹으로 주가가 6% 이상 급락하며 경영 공백에 대한 우려가 커지고 있다.

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 이 중국 정보기관과 연계된 여성과의 불륜을 공식 인정하면서 해당 기업의 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일 대비 6.17% 감소한 175.12달러에 거래를 시작했습니다.

주가 급락과 사내 사과 배경

장 중 주가는 일시적으로 170.24달러까지 추락하며 8.79%의 폭락을 기록하기도 했습니다. 이러한 시장 반응은 젠슨 황 CEO가 주말 동안 발간한 사내 메모를 통해 불륜 사실을 자백하고 직원들에게 공식 사과한 데 따른 것입니다. 이에 앞서 엔비디아 이사회는 관련 의혹에 대한 내부 조사를 공식 시작하며 경영진의 신뢰도를 회복하기 위한 움직임을 보였습니다.

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스파이 의혹과 기업 지배구조 우려

젠슨 황의 불륜 상대는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널 출신 앨리스 황으로 확인되었으며, 그녀는 미 정보당국으로부터 스파이 활동 의혹으로 감시를 받아온 인물입니다. 알려진 바에 따르면, 황 CEO는 앨리스 황을 통해 첨단 인공지능 반도체 기밀 정보와 미국 행정부의 정책 동향을 수집하려 했다는 정황이 포착되었습니다. 황 CEO는 별도의 메시지를 통해 아내와 자녀에게 상처를 주고 어떤 변명도 할 수 없는 일을 저질렀다고 고백하며 가족과 임직원 모두에게 사과했습니다.

핵심 인물 부재에 따른 경영 리스크

투자자들 사이에서는 이번 조사 결과에 따라 젠슨 황의 거취가 불투명해지고 엔비디아가 심각한 경영 공백을 겪을 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 엔비디아는 세계 최대 AI 반도체 기업으로 성장시키는 데 결정적인 역할을 해온 젠슨 황이 30년 넘게 회사를 이끌었기 때문입니다. 현행 체제에서 뚜렷한 후계자가 부재하다는 점 때문에, 만약 최고경영자가 사임할 경우 기업 운영의 안정성이 크게 흔들릴 것으로 예상됩니다.

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전문가들의 경고와 산업 영향도

요크빌 아이브스의 댄 아이브스 선임 매니징디렉터는 이사회 조사의 결과에 따라 젠슨 황이 CEO 자리에서 물러날 위험이 분명히 존재한다고 지적했습니다. 그는 젠슨 황이 엔비디아의 글로벌 사업과 전략에서 차지하는 비중을 고려할 때, 이는 주가에 추가적인 위험 요인으로 작용할 것이라고 설명했습니다. 또한 모하메드 엘에리언 전 핌코 최고경영자는 엔비디아가 기술 산업과 금융시장, 나아가 전체 경제에 시스템적으로 중요한 기업이라며 핵심 인재와 지배구조 문제로 인한 기업 가치 변동 폭을 쉽게 가늠하기 어렵다고 평가했습니다.

중국 수출 규제와 정치적 맥락

젠슨 황은 그동안 도널드 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지하며 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한 완화를 적극적으로 주장해왔습니다. 그러나 이번 중국 정보기관의 첩보 활동 대상이라는 의혹이 불거지면서, 미국 당국이 엔비디아의 대중국 반도체 판매를 더욱 강화된 감시 체계로 관리할 가능성이 커졌습니다. 엔비디아가 오픈AI나 코어위브 등 주요 AI 기업들의 자금 조달과 생태계 확장을 지원해온 점을 고려하면, 이번 사태는 단순한 인사 문제를 넘어 글로벌 AI 산업 전반의 공급망과 투자 환경에까지 직간접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.