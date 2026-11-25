엔비디아 CEO 젠슨 황의 배우자 앨리스 황이 중국 정보기관에 정보를 제공한 정황이 의회 보고를 통해 확인됐다. 트럼프 대통령의 복귀 옹호 속에서도 미국 의회의 철저한 조사가 이어지는 가운데, 연루된 기업의 금융 거래 내역까지 공개되며 정국이 혼란에 빠졌다.

미국 의회 정보위원회는 엔비디아 의 CEO인 젠슨 황 과 불륜 관계였던 그의 배우자 앨리스 황 이 실제로 중국 정보기관 에 정보를 제공했음을 확인했다. 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 연방수사국(FBI)과 중앙정보국(CIA) 등 미 정보당국 관계자들이 이 같은 내용을 상·하원 정보위원회에 보고했다고 전했다. 이 보고는 젠슨 황 의 엔비디아 복귀를 둘러싼 전 세계적인 논란과 안보 우려에 기름을 끼얹는 격이다.

정보당국, 앨리스 황의 정보 유출 사실 인정

알려진 바에 따르면 미 정보당국 관계자들은 앨리스 황(중국명 황러)이 젠슨 황과의 관계를 통해 얻은 정보를 중국 측에 넘겼다고 발표했다. 다만 당국자들은 그녀가 중국 국가안전부의 지시로 관계를 시작했다는 직접적인 증거는 확보하지 못했다고 밝혔다. 또한 그녀가 임원으로 재직한 메가스피드 회사에서 구체적으로 수행했던 역할과 그 성격에 대해서는 아직 완전히 파악하지 못한 상태다.

Also read 빅테크 거물들, 트럼프 취임식에 참석하며 관계 개선 노력

하지만 정보당국 측의 조사 방향은 더 깊어지고 있다. 특히 앨리스 황의 남편으로 알려진 동업자 캉웨이가 중국 정보기관과 협력했다는 정황이 확고히 잡힌 것으로 전해졌다. 당국자들은 캉웨이가 앨리스 황보다 더 중요한 인물로 지목했으며, 그가 적어도 한때 중국 국가안전부의 정보원을 지내면서 중국 측과 '중대한' 접촉을 이어왔다고 보고했다. 이 같은 정황은 단순한 개인적 스캔들을 넘어 국가 안보 차원의 심각한 사안임을 시사한다.

트럼프 옹호 속 의회 고발과 극비 문서

이번 의회 보고는 도널드 트럼프 대통령이 젠슨 황의 복귀를 공개적으로 옹호한 직후라는 점에서 더욱 파장을 키우고 있다. 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 황 CEO의 복귀가 '올바르고 타당한 결정'이라고 반기며, 미국 정부가 황의 복귀를 국가 안보에 위협으로 볼 이유가 없다고 주장했다. 그러나 이 같은 정치적 옹호에도 불구하고, 연방 정부 내 수사 및 정보 기관들은 객관적 증거에 기반한 엄중한 입장을 견지하고 있다.

Advertisement

의회 역시 황 CEO에 대해 강도 높은 조사를 예고하며 신중한 입장을 보여주고 있다. 특히 황 CEO가 중국의 반도체 칩 밀반입 의혹과 연루된 사실이 추가로 드러날 경우, 이번 사건은 단순한 기업 내부 스캔들을 넘어 미·중 기술 패권 경쟁과 국가 안보 간의 충돌로 비화될 가능성이 크다. 이번 보고 과정에서 3월 30일 마코 루비오 미 국무장관의 감독하에 작성된 것으로 알려진 엔비디아 스캔들 관련 극비 메모의 존재 여부와 내용도 함께 검토될 예정이다.

연루 기업 자금조달 내역과 금융 연결고리

로이터 통신이 중국 중앙은행 신용 등기 자료를 분석한 결과, 엔비디아의 클라우드 협력사이자 앨리스 황의 가족과 연관된 기업들의 자금 조달 내역이 구체적으로 드러났다. 엔비디아의 협력사 센추리 리통과 센추리 룽텅은 2024년부터 올해까지 중국 내에 위치한 2억 7천만 달러(약 3천 627억 원) 상당의 AI 서버·모듈과 3천 100만 달러(약 417억 원) 상당의 네트워크 장비를 담보로 자금을 조달한 것으로 확인됐다. 이는 단순한 무역 활동이 아닌 대규모 기술 투자와 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다.

특히 이 과정에서 조달된 서버 128대는 총 1천 24개의 칩을 탑재하고 있으며, 989페타플롭스(PFlops)의 연산 성능을 갖춘 것으로 평가됐다. 989페타플롭스는 컴퓨터가 1초당 1천조 번 연산을 처리할 수 있는 성능 단위로, 첨단 AI 기술 개발에 필수적인 고사양 컴퓨팅 자원임을 시사한다. 이는 중국의 고도화된 반도체 기술 확보 욕구와 미 정부의 수출 통제 정책 사이의 긴장감을 극대화하는 요소가 된다.

가족과 연결된 기업들의 복잡한 경영 네트워크

중요한 점은 자금 조달 대상 기업들이 앨리스 황의 가족과 직접적인 연결고리를 가지고 있다는 사실이다. 로이터 통신의 분석에 따르면, 센추리 리통과 센추리 룽텅, 그리고 데이터센터 단지를 개발한 센추리 화통은 앨리스 황의 여동생 황위와 남편 캉웨이와 지분 및 경영 방식으로 얽혀 있는 기업들로 파악되었다. 이러한 복잡한 경영 네트워크는 개인적인 비리가 아닌 조직적이고 체계적인 정보 유출 및 기술 이전 경로의 가능성을 시사한다.

Advertisement

결국 엔비디아 스캔들은 젠슨 황 개인의 윤리적 문제를 넘어, 미·중 간 첨단 기술 경쟁과 국가 안보 차원의 복합적인 갈등으로 심화되고 있다. 미국 의회와 정보 당국은 알리스 황과 캉웨이, 그리고 이로 인해 연결된 중국 내 기업들의 행보를 면밀히 추적할 것이며, 젠슨 황의 복귀가 실제로 안보에 어떤 영향을 미치는지에 대한 엄격한 검증이 계속될 전망이다. 이번 사건의 최종 결론은 미·중 기술 패권 경쟁의 방향성을 결정짓는 중요한 변수가 될 것이다.