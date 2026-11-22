엔비디아 칩 밀반입 의혹이 미중 무역 휴전 변수로 작용하고 있다. 미국의 첨단 반도체 통제 강화와 중국의 희토류 보복 가능성, 그리고 양국 정상 간 향후 협상 전략을 분석한다.

미·중 무역전쟁은 지난 100%를 상회하는 막대한 관세 장벽을 통해 치열한 공방을 이어왔으나, 내년 1월 10일까지는 휴전 기간이다. 두 나라는 휴전 기간을 한 차례 더 연장할 것으로 예상되어 왔으나, 최근 부각된 엔비디아 사태라는 돌발 변수가 협상 국면을 복잡하게 만들고 있다. 이 사건은 단순한 기술 분쟁을 넘어 양국의 첨단 산업 패권 다툼을 본격화하는 계기가 되었다.

중국 측의 인공지능(AI) 패권 도약 시도가 미국 내 강한 경계심을 자아냈으며, 그 배경에는 엔비디아 반도체의 밀반입 의혹이 자리 잡고 있다. 이 의혹은 중국이 미국에 대한 반도체 수출 통제를 엄격히 강화해야 한다는 여론을 미국 내부에서 확산시키는 원인이 되었다. 미 상무부 산업안보국(BIS)은 최근 이같은 흐름에 힘입어 중국 등 안보 우려국 기업의 첨단 AI 연산 자원 원격 접속을 통제하겠다고 발표했다.

Also read 반도체 고점론 팩트체크, 낸드 가격 하락세 vs D램 상승 예상

연산 자원 통제와 규정 폐지 동향

미 상무부의 새로운 조치는 반도체와 서버의 물리적 위치와 무관하게, 미국의 안보 우려국 기업에 연산 성능을 제공하려면 반드시 미국의 허가를 받도록 의무화하는 내용을 담고 있다. 상무부는 이같은 규정을 관보에 게재하여 즉각 발효시켰으며, 동시에 조 바이든 전임 행정부가 마련했던 포괄적인 AI 확산 규칙을 공식적으로 폐지했다. 이를 통해 이전의 광범위한 칩 수출 허가 요건 대신, 특정 국가와 최종 용도를 중심으로 한 타겟형 규제로 전환했다.

미 의회 역시 이러한 행정부의 조치에 발맞춰, 반도체 칩 수출 통제相关规定를 아예 2027 회계연도 국방수권법(NDAA)에 명시하려는 움직임을 보이고 있다. 핵심 내용은 중국 등 적대국에 대한 첨단 AI 칩 수출 승인 시 의회에 사전 통보하고, 의회가 해당 승인을 저지할 수 있는 권한을赋予하는 것이다. 이는 행정부 바뀜에도 불구하고 중국의 반도체 굴기를 영속적으로 억누르겠다는 입법적 의지의 표현이다.

Advertisement

중국 내부의 대응과 시진핑 지시

중국 내부에서도 이에 따른 조치가 빠르게 진행되고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 지난 1월 정치국 회의에서 핵심 기술 확보를 위해 특단 조치를 취해야 하며, 미래 산업 발전을 가로막는 목 조르기 문제를 신속히 해결해야 한다고 지시했다. 시 주석의 이같은 권고에 따라 국가안전부는 첨단 반도체 칩 확보 및 관련 정보 수집을 최우선 과제로 삼았다.

중국의 중앙과학기술위원회도 컴퓨팅 능력이 국가 종합국력의 중요한 지표라 강조하며, AI 발전에 필요한 컴퓨팅 역량에서 미국과의 격차를 좁히는 것을 목표로 설정했다. 그러나 미 싱크탱크 진보연구소의 분석에 따르면, 미국의 수출 통제 강화로 인해 중국이 목표로 했던 2027년의 컴퓨팅 역량 가운데 거의 3분의 1이 위험에 처할 수 있다는 전망이 나왔다.

희토류 무기와 G20 정상회의의 운명

중국 외교부는 지난 16일 미 상무부 BIS의 발표 직후 이를 중국 첨단기술 산업에 대한 부당한 탄압으로 규정하며 강력히 반발했다. 중국은 필요한 조치를 취해 정당한 권익을 수호할 것이라고 예고했으며, 전문가들은 희토류 수출 제한을 포함한 강력한 보복 조치가 시행될 것으로 예상한다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 중국이 여전히 핵심 희토류 광물에 대한 통제권을 보유하고 있어 협상 레버리지로 활용할 수 있다고 지적했다.

최근 도널드 트럼프 미 대통령과 시진핑 주석은 지난 19일 중국 선전에서 만나 엔비디아 사태를 짧게 언급했을 뿐, 구체적인 무역 휴전 연장 여부는 발표문에 담지 않았다. 이로 인해 다음 달 미 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요20개국(G20) 정상회의가 양국 무역 휴전의 향배를 가르는 마지막 담판장으로 급부상할 가능성이 크다.