엔비디아, AI 데이 서울에서 모티프테크놀로지스 등 투자 확대 공표

엔비디아는 11월 9일 열린 AI 데이 서울 행사에서 모티프테크놀로지스, 리얼월드, 업스테이지 등 국내 유망 스타트업에 대한 추가 투자를 발표하며 한국 AI 생태계 지원을 강화했다.

엔비디아 는 11월 9일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 ' 엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사의 주요 세션에서 모티프테크놀로지스, 리얼월드, 업스테이지 등 국내 유망 AI 스타트업에 대한 추가 투자 계획을 공식적으로 밝혔다. 이번 행사는 파운데이션 모델과 피지컬 AI, AI 인프라, AI 반도체 분야에서 활동하는 국내 스타트업 20곳 이상과의 협력 기회를 모색하는 자리로 꾸려졌다.

핵심 투자 대상 및 기술 특징

투자 대상 기업들은 각각 AI 산업의 핵심 인프라와 응용 분야에서 독자적인 기술을 보유하고 있다. 모티프테크놀로지스는 이미 8월 오픈웨이트로 공개된 대표 모델 '모티프3'의 후속 모델인 '모티프4'를 내년 1분기 중 공개할 예정이다. 이 회사는 과기정통부의 독자 AI 파운데이션 모델 사업을 통해 '모티프3'를 개발했으며, 해당 모델은 글로벌 평가기관인 아티피셜 애널리스의 종합지능지수(AAII)에서 47점을 받아 오픈AI와 앤트로픽을 포함한 전 세계 AI 기업 중 10위, 오픈웨이트 모델 중 4위를 기록했다.

Also read 서울시교육청, 기본교육으로 서울교육 미래 논의하는 제2차 시민 토론회 개최

업스테이지는 대규모언어모델(LLM) '솔라'(Solar)와 문서 AI 도구를 개발하는 기업으로, 기업이 복잡한 문서에서 정보를 추출하고 업무 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원한다. 이 회사는 시리즈C 투자를 통해 확보한 자금을 솔라 등 자체 AI 모델의 고도화, 국내외 핵심 인재 영입, 그리고 미국과 일본 등 해외 시장 공략 확대에 집중 투입할 계획이다. 특히 이번 브릿지 라운드에는 기존 투자자들과 함께 엔비디아의 투자가 예정되어 있어 그 기대감이 크다.

포인트투테크놀로지지는 AI 팩토리 환경에서 반도체 칩과 랙 간 데이터를 전송하는 확장 가능 무선주파수(RF) 기반 연결 기술인 인터커넥트를 개발하는 기업이다. 또한 리얼월드는 정밀한 부품 삽입, 볼트에 너트 체결, 이동 중인 컨베이어 벨트 위에서 부품 커팅하기 등 손가락의 정교한 조작이 필요한 복잡한 실제 환경 작업을 수행하기 위해 피지컬 AI 기술을 제공하고 있다.

Advertisement

관계자 참석 및 생태계 지원 체계

이날 포럼에는 이도규 과기정통부 정보통신정책실장과 엔비디아의 주요 관계자들이 참석하여 논의의 깊이를 더했다. 이들은 파운데이션 모델과 피지컬 AI, AI 인프라, AI 반도체 분야에 주력하는 국내 스타트업들과 협력 방안을 모색하며 한국 AI 생태계의 성장 가능성을 강조했다. 이러한 대화는 단순한 투자를 넘어 기술적 시너지를 창출하기 위한 전략적 파트너십을 구축하는 데 중점을 두고 진행되었다.

엔비디아는 스타트업 성장 지원 프로그램인 '엔비디아 인셉션(NVIDIA Inception)'을 통해 국내 1,000곳 이상의 회원사에 우대 가격 제공, 기술 전문성 공유, 투자자 연결 기회 등을 제공하고 있다. 이 프로그램을 통해 엔비디아는 글로벌 AI 기술 리더로서 국내 스타트업의 성장을 체계적으로 지원해 왔으며, 이번 행사에서는 이러한 지원 체계가 한층 더 확대될 것으로 예상된다.

행사 현장 반응 및 향후 전망

'엔비디아 AI 데이 서울 2026' 현장에는 모티프테크놀로지스, 리얼월드, 업스테이지의 기술 시연과 부스 체험을 위해 많은 참관객들이 찾았다. 특히 'Build-a-Claw' 프로그램 부스에서는 로봇이 하트를 만들어 보이는 시연이 진행되어 관람객들에게 흥미를 더했으며,参관객들은 직접 부스를 체험하며 최신 AI 기술의 발전상을 확인했다. 이는 국내 AI 기술이 단순 소프트웨어를 넘어 하드웨어 및 실물 조작 영역으로도 확장되고 있음을 보여준다.

이번 행사는 엔비디아가 한국 AI 생태계에 대한 전략적 투자를 강화하고 있음을 명시적으로 시사한다. 모티프테크놀로지스의 '모티프4' 공개, 업스테이지의 해외 시장 공략 확대, 리얼월드의 피지컬 AI 기술 고도화 등 각 기업의 다음 단계 계획은 한국이 글로벌 AI 기술 경쟁에서 중요한 역할을 수행할 수 있음을 입증하는 자료다. 향후 이들 기업의 기술 개발进展과 시장 진출 성과가 국내 AI 산업 전반에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중되고 있다.