젠슨 황 엔비디아 최고경영자 이사회 조사 결과가 국내 주요 기업의 AI 인프라 구축 및 반도체 공급망에 어떤 영향을 줄지 관심이 집중되고 있다.

엔비디아 의 제너슨 황 최고경영자를 둘러싼 논란이 이사회 조사를 통해 공식화되면서 국내 주요 기업들과의 인공지능(AI) 협력 사업 전망에 대한 예의주시가 강화되고 있다. 서울 코엑스 및 강남구 등지에서 활발히 전개된 한미 기술 협력의 중심에 있는 엔비디아 의 내부 조사가 한국 기업들의 AI 인프라 구축 및 반도체 공급망에 미칠 영향을 분석하는 자리가 마련되고 있다.

엔비디아 이사회 조사 현황과 핵심 메커니즘

현재 확인된 바에 따르면 이사회 조사 과정에서 국내 협력 사업의 계획이나 일정이 즉각적으로 변경된 사례는 아직 확인되지 않았다. 다만 GPU 공급과 시스템 통합, 차량 실증 등 엔비디아와 함께 진행해야 할 후속 절차가 남아 있어 이사회 조사 이후 경영·사업상의 변화가 생길지가 주요 관심사다.

Also read 강신철 '사관학교 폐교 안하고 명칭도 유지'

엔비디아는 이달 6일 네이버에 1조3천412억원을 납입해 지분 4.13%를 확보하면서 네이버의 3대 주주에도 올랐다. 이 과정은 브룩필드 측이 2028년까지 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라를 조성하고 엔비디아가 GPU와 데이터센터 설계 플랫폼을 제공하면, 네이버클라우드가 이를 AI 연산 서비스에 활용하는 구조로 진행된다.

주요 협력 기업의 입장과 대체 가능성

네이버는 내년 상반기 55메가와트(MW), 내년 말까지 100MW, 2028년까지 200MW를 잠정 구축 목표로 잡고 AI 팩토리 사업에 박차를 가하고 있다. 그러나 이번 논란을 계기로 엔비디아의 GPU 공급 일정이나 물량 배정이 바뀌면 초기 가동 시점과 고객에게 제공할 연산 용량에 영향을 줄 수 있다는 관측도 나온다.

Advertisement

다만 이사회 조사 결과가 아직 나오지 않았고 사업이 공식 계약과 절차에 따라 진행되는 만큼, 당장 네이버의 AI 팩토리 사업 계획에 이렇다 할 영향은 없을 것이라는 관측에 무게가 실린다. 기존 HBM 공급은 중장기 생산 계획에 따라 이뤄지는 만큼 이사회 조사만으로 당장 주문이 바뀔 가능성은 크지 않다.

엔비디아·SK텔레콤·리벨리온은 2026년 11월 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 AI 추론 시스템 개발·검증을 위한 업무협약(MOU)을 체결하기도 했다. 리벨리온이 자체 칩을 개발해도 두 반도체를 한 시스템에서 구동하려면 엔비디아의 연결 기술과 서버 설계를 바탕으로 통합·최적화 작업을 거쳐야 한다.

자율주행 및 반도체 협력망의 향후 전망

제너슨 황 엔비디아 최고경영자는 최태원 SK그룹 회장과 2026년 6월 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 회동하여 향후 협력 방향을 논의한 바 있다. 엔비디아는 AI 가속기에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)를 삼성전자·SK하이닉스 등에서 공급받고, 두 회사는 엔비디아의 '옴니버스'를 활용해 반도체 공장 설비와 공정을 가상으로 구현하고 있다.

조사 여파로 엔비디아의 투자나 제품 개발 일정이 조정된다면 차세대 HBM 공동개발이나 신규 생산라인으로의 기술 적용 등 후속 사업에 영향을 줄 수는 있을 것으로 보인다. 또한 카카오모빌리티 피지컬 AI 부문 부사장과 엔비디아 자동차 사업부문 수석 디렉터는 2026년 11월 9일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 '자율주행 기술 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

Advertisement

서울 강남 도심에서 검증해 온 자체 자율주행 AI에 엔비디아의 차량용 컴퓨팅·센서 플랫폼 '하이페리온'과 안전 시스템 '헤일로스'를 결합해 기아의 목적기반차량(PBV)에 우선 적용할 계획이다. 업계 관계자는 엔비디아가 현재 글로벌 AI 시장의 리더이고 AI와 데이터센터, 자율주행 관련 기업에도 영향력이 큰 회사인 만큼 이번 사태가 어떻게 전개될지 예의주시하는 중이라고 전했다.