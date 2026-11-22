엔비디아 주가가 3주 만에 41% 급락하며 역사적 조정을 겪고 있다. SEC 회계 조사와 젠슨 황 CEO 물러남에 따라 국내 개인투자자들의 평가액도 6조 원 이상 증발한 상황이다.

엔비디아 주가가 3주 만에 41% 이상 폭락하며 투자 시장에 충격을 주고 있다. 미국 증권거래위원회 의 회계 조사 발표와 창립자 젠슨 황 의 경영진 자리 이탈이 겹치며 악재가 연속적으로 발생하고 있다. 이 과정에서 저가 매수에 나섰던 서학개미 들도 큰 손실을 입고 있다.

엔비디아 급락과 서학개미의 저가 매수 실패

국내 투자자들은 지난달 30일부터 이달 19일까지 약 8187억 원어치의 엔비디아 주식을 순매수했다. 이는 6억 1212만 달러에 해당하며, 같은 기간 국내 투자자들의 미국 주식 전체 순매수액인 5조 5730억 원 중 상당 부분이 엔비디아에 집중되었음을 보여준다. 연일 하락하는 주가를 보며 반등을 기대한 저가 매수 전략이었으나, 결과는 또 다른 폭락이었다.

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엔비디아는 지난 20일(현지시간) 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 14.01% 급락한 125.53달러에 장을 마감했다. 이는 지난달 6일 기록한 사상 최고 종가 239.24달러와 비교할 때 47.5% 하락한 것으로, 사실상 주가가 반토막 난 상황이다. 주가 급락으로 인해 국내 투자자들의 보유 주식 평가액도 급감했다. 지난달 29일 기준 약 172억 달러였던 보유 평가액은 이달 18일 약 126억 달러로 줄었다. 이는 20일 추가 폭락이 반영되기 전 수치로도 불과 20일 만에 약 6조 1000억 원이 증발한 것이다.

SEC 회계 조사와 젠슨 황 CEO 사퇴의 영향

엔비디아를 둘러싼 악재는 멈추지 않고 있다. 로이터통신에 따르면 미국 증권거래위원회는 엔비디아의 회계처리와 관련한 잠재적 문제를 조사 중이라고 밝혔다. 이는 앞서 제기된 경영진 관련 논란에 이어 회계 이슈까지 불거진 것으로, 투자자들의 불안을 가중시키고 있다.

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특히 엔비디아의 글로벌 입지를 다진 창업자 젠슨 황이 지난 11일 CEO 자리에서 물러난 후 경영 불확실성이 커졌다. 황의 사생활과 대중국 반도체 거래를 둘러싼 의혹이 제기되었고, 이사회가 그의 복귀 가능성을 일축하면서 투자 심리가 급격히 얼어붙었다. 이로 인해 엔비디아 주가는 지난 한 주 동안에만 약 23% 하락했으며, 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 주간 낙폭이다.

실적 호전에도 불구하고 지속되는 주가 부진

엔비디아는 실적이 뚜렷이 개선되었음에도 불구하고 주가가 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 회사는 지난 17일 2027회계연도 3분기 매출이 1158억 달러로 전년 동기 대비 103% 급증했다고 발표했다. 그럼에도 불구하고 시장은 이를 반영하지 않고 있으며, 이미 손실을 본 투자자들은 원금 회복이 쉽지 않은 상황이다.

주가 분석에 따르면 주가가 40% 하락하면 원가로 회복하기 위해 약 67%의 상승이 필요하다. 3분기 엄청난 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 크게 오르지 않았다는 점을 고려할 때, 단기 내 원금 회복은 어려울 전망이다. 엔비디아를 둘러싼 악재가 완전히 해소될 때까지 시장의 변동성이 지속될 것으로 예상된다.