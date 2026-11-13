엔비디아 최고경영자 사임, 한국 AI 기업 공급망 및 파트너십 영향은

엔비디아의 최고경영자 사임으로 국내 GPU 공급 계약과 네이버, 현대차그룹 등과의 주요 AI 협력 사업에 미칠 영향을 분석하고, 향후 경영권 변경에 따른 투자 및 우선순위 변화 가능성을 진단합니다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 12일(현지시간) 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉시 사임했다고 13일 ICT 업계가 확인했다. 이에 따라 국내 인공지능(AI) 기업들은 그래픽처리장치(GPU) 물량 배정, 대규모 인프라 투자, 그리고 자율주행 및 로봇 등 피지컬 AI 분야에서 엔비디아 와 진행 중인 협력 사업의 행방에 주목하고 있다. 이번 경영진 교체가 단순한 사내 인사로 끝날지, 아니면 글로벌 AI 생태계의 주도权 재편으로 이어질지 전 세계가 지켜보고 있는 상황이다.

확정된 GPU 공급 계약은 기존 유지될 전망이다

국내 업계는 이미 확정된 GPU 공급 계약과 진행 중인 협력 사업은 큰 혼란 없이 이어질 것으로 전망한다. 지난해 젠슨 황 회장의 방한을 계기로 발표된 국내 GPU 도입 계획은 총 26만장 이상으로, 삼성전자와 SK그룹이 각각 5만장을, 네이버클라우드가 6만장을, 정부가 5만장 이상을 확보하는 내용이 포함된다. 현재 엔비디아 B200 GPU 기준으로 지난해 추경으로 확보한 약 1만3100장의 구축이 완료되어 활용 중이며, 국가슈퍼컴퓨터 6호기에 들어가는 약 8500장도 구축을 마친 상태다. 또한 올해 추가로 진행되는 베라 루빈(Vera Rubin) 등 최신 GPU 도입도 계획대로 진행될 것으로 예상된다.

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엔비디아와 협력 관계를 맺고 있는 한 기업 관계자는 "현재 진행 중인 사업과 관련해 현업과 소통하고 있지만 당장 문제가 발생할 가능성은 크지 않다"며 "이미 문서화된 공급 및 투자 계약은 경영진 교체로 흔들리기 쉽지 않다"고 말했다. 특히 AI 데이터센터 사업은 장비 도입부터 자금 조달, 시설 구축, 용량 확충, 고객 확보까지 10~15년에 걸쳐 추진되는 장기 사업인 만큼, 경영진 교체만으로 기존 계약이 깨질 가능성은 제한적이라는 분석이 지배적이다. 또한 한국과 엔비디아가 반도체 공급망에서 긴밀한 상호 의존 관계를 형성하고 있다는 점도 공급 안정성을 뒷받침하는 중요한 요인으로 꼽힌다. 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 핵심 역할을 수행하고 있기 때문이다.

네이버, 신규 투자와 AI 팩토리 계획에 변수

다만 주요 경영 판단이 젠슨 황 CEO에게 집중되었던 엔비디아의 의사결정 체계가 재편되는 과정에서 대규모 신규 투자나 전략적 협력의 추진 속도가 달라질 수 있다는 우려도 제기된다. 최근 엔비디아의 지분 투자를 유치한 네이버는 향후 AI 인프라 확충과 사업 추진 방향에 가장 많은 주목을 받고 있는 기업 중 하나다. 네이버는 지난달 글로벌 자산운용사 브룩필드와 최대 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라 확보 계약을 체결한 데 이어, 지난 6일 엔비디아로부터 10억달러(약 1조3412억원)의 지분 투자를 받았다. 엔비디아는 이를 통해 제3자 배정 유상증자 방식 네이버 지분 약 4.13%를 확보하여 3대 주주가 되었다.

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네이버는 세종시 데이터센터 '각 세종'을 거점으로 2027년 상반기에 55메가와트(MW) 규모의 AI 팩토리를 가동하고, 2028년까지 200MW로 확장할 계획을 세웠다. 이미 지분 투자와 인프라 확보 계약이 성사된 만큼 사업의 연속성에는 큰 문제가 없을 것으로 예상되지만, 향후 인프라 확충과 차세대 GPU 도입 등을 고려한다면 추가 투자와 기술 지원 측면에서 새 경영진의 판단에 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 주요 경영 판단이 젠슨 황 CEO에게 집중되었던 엔비디아의 의사결정 체계가 재편되는 과정에서 대규모 신규 투자나 전략적 협력의 추진 속도가 달라질 수 있다는 우려도 제기된다.

피지컬 AI 및 자율주행 파트너십, 속도는 느려질 수 있어

엔비디아는 과학기술정보통신부와 피지컬 AI 생태계 조성을 위한 협력을 발표했으며, SK텔레콤 및 리벨리온과는 GPU와 신경망처리장치(NPU)를 결합한 이기종 AI 컴퓨팅 시스템을 구축하여 AI 데이터센터에 적용하는 것을 목표로 업무협약을 체결했다. 하지만 이 같은 기술 협력과 공동 개발 사업은 초기 합의 이후에도 개발 일정과 기술 지원 범위, 추가 투자 규모 등을 지속적으로 조율해야 하는 만큼, 후속 의사결정에 따라 실제 사업화 속도가 달라질 수 있다는 지적이 나온다. 또 다른 업계 관계자는 "엔비디아는 주요 사업부에 의사결정 권한을 전적으로 위임하지 않고 젠슨 황 CEO에게 직접 보고하는 소수 임원진을 중심으로 주요 현안을 결정해 온 만큼, 경영진 교체 이후에는 의사결정이 다소 지연될 수 있다"고 전했다.

엔비디아와 자율주행, 로보틱스, AI 인프라 등 미래 사업 전반에서 전략적 파트너십을 확대해 온 현대차그룹 역시 엔비디아 수장 교체에 예의주시하는 모습이다. 현대차그룹은 지난해 1월 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전략적 파트너십을 맺은 데 이어 같은 해 10월에는 차세대 AI칩 '엔비디아 블랙웰'을 기반으로 한 AI 팩토리 구축 등 국내 피지컬 AI 생태계 발전에 힘을 모으기로 한 바 있다. 현대차와 기아가 제시한 2028년 자율주행차 양산 로드맵 역시 엔비디아와의 협력에 기반하고 있다. 현대차그룹 안팎에서는 양사가 이미 중요한 협력 관계를 맺고 있는 만큼 기존에 이미 진행되고 있는 사업이나 프로젝트는 예정대로 진행될 것으로 보고 있다.

다만 젠슨 황 CEO가 정의선 현대차그룹 회장과 만나 협력을 논의한 내용 등은 아직 사업 조건이나 실행 계획이 구체적으로 공식화되지 않은 만큼, 향후 새 경영진이 기존 논의를 이어갈지가 주요 변수다. 젠슨 황 CEO는 지난 6월 정의선 회장을 만나 새만금 데이터센터 건립을 제안받았을 때 "'훌륭한 삼겹살'(barbecue pork)이 있다면 그렇게 하겠다"고 답했고, 7월에는 미국을 방문한 이재명 대통령에게 "현대차그룹과의 파트너십을 통해 자율운행을 하는 제네시스 차량을 함께 개발할 것"이라고 전하기도 했다. 업계 관계자는 "엔비디아와 국내 기업과의 협력이 속도감 있게 추진된 것은 특유의 젠슨 황 CEO의 스타일과도 무관하지 않다"며 "후임인 콜레트 크레스 임시 CEO는 재무통이고 신중한 스타일이라 사업 추진 속도가 예전만큼 나지 않거나 우선순위가 바뀔 수 있다는 우려도 있다"고 전했다.