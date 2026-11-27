엔비디아 젠슨 황이 사임 11일 만에 복귀하며 트레이드마크 가죽 재킷 대신 감색 면 재킷을 입었다. 이는 겸손의 신호로 해석되며 향후 복귀 여부를 둘러싼 관심이 집중되고 있다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자가 지난 23일(현지시간) 실리콘밸리 본사로 복직해 첫 출근을 완료했다. 그는 최근 논란 끝에 11일 간의 사임 기간을 거쳐 회사로 돌아왔으며, 직원들의 뜨거운 환영 속에 현장을 밝혔다. 이날 그의 복장은 이전과 달리 특별한 주목을 받았는데, 평소 트레이드마크로 사랑받아 온 검은색 가죽 재킷 대신 감색 면 재킷을 착용했기 때문이다.

트레이드마크 가죽 재킷 대신 감색 면 재킷

젤슨 황은 20년 이상 자신의 상징처럼 사용해 온 가죽 재킷을 입지 않고 appearances를 나타냈다. 클로이 맥도넬 가디언 패션·라이프스타일 부편집장은 26일(현지시간) 기고한 칼럼에서 이를 분석하며, 주주와 패션 애호가들에게 혼란스러운 한 주였다고 평가했다. 그는 황이 직원들의 환호성 속에서도 검은색 가죽 재킷이라는 한 요소가 빠져 있다는 점을 지적하며, 이는 의도적인 메시지 전달로 읽힌다고 밝혔다.

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맥도넬 부편집장은 새로운 복장이 단순한 스타일 변화를 넘어 도덕성을 강조하는 겸손과 자제의 신호로 해석된다고 설명했다. 심리치료적 관점에서 이는 내면을 다듬고 성찰하는 과정으로 볼 수 있다는 것이다. 이러한 해석은 패션계가 그를 '경청하고 배우는 재킷'을 입은 사람으로 묘사하는 등 광범위한 논의로 이어졌다.

패션계의 반응과 명품 브랜드 연관성

이러한 복장 변경은 온라인상에서도 즉각적인 반응을 얻었다. 많은 네티즌은 재킷 교체와 함께 개인적인 변화의 의지를 표현하는 것으로 해석하며, '젠슨 재킷'과 같은 신제품 출시를 제안하기도 했다. 패션 매체 더 컷은 그의 선택을 진지한 학습의 태도로 평가했으며, 보그는 이를 그가 사과하는 방식이라고 분석했다.

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하지만 그의 옷차림이 완전히 무명 브랜드는 아니었다. 맥도넬 부편집장은 해당 감색 면 재킷이 약 240파운드(약 350만 원)에 달하는 디올의 '지퍼 셔츠'임을 밝혔다. 그는 황이 지난 6월 서울 방문 당시에도 흰색 데님 바지与此함께 이 옷을 입은 적이 있다고 언급했다. 이번에는 검은색 데님 바지와 에르메스 슬립온 슈즈를 매치해 세련된 이미지를 유지했다.

상업적 분석과 향후 재킷 착용 전망

앤드루 그로브스 영국 웨스트민스터대 남성복 아카이브 디렉터는 가죽이 반항적인 이미지를 주지만, 면 소재는 더 일상적이고 친근한 느낌을 준다고 분석했다. 이는 정장 차림의 경영자와는 달리, 여전히 유연하고 접근 가능한 리더라는 인상을 심어주는 전략으로 볼 수 있다. 그는 황이 꽉 막힌 정장보다는 개인의 스타일을 유지하면서도 메시지를 전달하는 방식을 선택했다고 평가했다.

다만 젠슨 황이 영구적으로 가죽 재킷과 작별할 가능성은 낮다는 전망이 나왔다. 그는 최대 40벌에 달하는 다양한 가죽 재킷 컬렉션을 보유하고 있기 때문이다. 맥도넬 부편집장은 그의 가죽 재킷 시대가 끝났다고 단정하기는 어렵다고 보았으며, 그가 다시 가죽 재킷을 입은 모습을 보려면 당분간 기다려야 할지도 모른다고 전망했다.