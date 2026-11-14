엔비디아 황퇴 여파, 중국 희토류 반격에 미국 반도체 통제 강화

엔비디아 젠슨 황 CEO 퇴진으로 촉발된 미중 기술 패권 다툼에서 중국이 희토류 수출 통제를 비롯한 반격을 예고하며 글로벌 반도체 공급망과 무역 협상이 또다시 균열되고 있다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 퇴진 사태가 단순한 기업 내부 문제를 넘어 미중 간 반도체 패권 전쟁의 새로운 변수로 부상하고 있습니다. 13일(현지시간) 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 싱크탱크 중국·세계화 센터(CCG)의 빅터 가오 부주임의 발언을 인용하여, 미국이 엔비디아 사태를 빌미로 중국에 대한 반도체 수출 통제 를 강화할 경우 중국이 희토류 카드로 맞불을 놓을 것이라고 보도했습니다.

중국, 희토류 수출 통제 등 맞불 카드 예고

중국 측은 미국 정부의 추가 제재 움직임에 대해 '완전한 오판'이라고 평가하며 즉각적인 대응 의사를 밝혔습니다. 빅터 가오 CCG 부주임은 미국이 이러한 압력을 가할 경우 중국이 희토류 수출 통제를 단행할 것이라고 경고했습니다. 이는 중국이 가진 핵심 자원인 희토류를 무기화하여 미국의 제재에 반발하는 전략으로 읽힙니다.

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경제분석 플랫폼 '샤프 보이스'의 왕잉량 편집장 역시 황 전 CEO의 불륜 문제를 안보 문제로 전환함으로써 미국이 대중국 반도체 수출 통제 강화에 새로운 명분을 얻었다고 분석했습니다. 그러나 그는 중국 측에도 강력한 대응 카드가 존재한다고 주장했습니다. 중국은 미국 기업들을 제재할 수 있으며, 무역 협상 과정에서 희토류, 마약 단속, 통신사기 방지 분야에서의 협력을 지렛대로 삼아 미국의 반도체 수출 통제 완화를 요구할 가능성이 높다고 내다봤습니다.

단기적 충격 완화와 기술 자립 가능성

중국의 단기적 대응 능력에 대한 전망도 나왔습니다. 왕잉량 편집장은 중국 내 반도체 재고가 상당하고 국내 기술 역량이 지속적으로 높아지고 있어, 미국 측 제재 강화에 따른 즉각적인 충격을 완화할 수 있을 것이라고 평가했습니다. 그는 이러한 상황을 고려할 때 반도체 문제가 양국 무역 협상에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 예측했습니다.

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다만 현재 상황은 여전히 불확실성에 쌓여 있습니다. 황 전 CEO와 관련된 스파이 의혹과 함께, 그의 불륜 상대자로 지목된 앨리스 황에 대한 조사가 진행 중인 가운데 국가안보 우려가 더욱 확대되지 않는 한, 도널드 트럼프 미국 대통령이 현행 반도체 수출 통제 정책을 유지할 것으로 전망됩니다. 이는 트럼프 행정부가 안정성을 중시하기 때문으로 분석됩니다.

트럼프 약세와 미중 관계의 취약성 증대

미중 관계의 구조적 취약성도 부각되고 있습니다. 싱크탱크 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 쉬톈천은 미중 간 합의된 '건설적 전략 안정'이 트럼프 대통령 개인의 외교적 성과였다고 지적했습니다. 하지만 미 중간선거에서 야당 민주당이 압승하며 트럼프 대통령의 입지가 약화되었고, 이로 인해 양국 관계가 더 취약해졌다고 평가했습니다.

트럼프 행정부 출범 이후 진행된 무역전쟁 과정에서 중국의 희토류 수출 통제와 미국의 대중국 반도체 수출 규제는 양측이 보유한 핵심 '무기'로 작용해 왔습니다. 두 나라는 이러한 무력다툼을 통해 서로를 압박하면서 협상을 통해 휴전 상태를 이어오고 있었으나, 현재 정치적 역학 관계의 변화로 인해 이러한 균형이 다시 흔들리고 있습니다.

기업들의 자체 칩 개발 가속화와 산업 구조 변화

이러한 지정학적 리스크는 글로벌 기업들의 전략적 선택에도 영향을 미치고 있습니다. 선전시 AI·로봇연구원 체화지능센터의 류사오산 주임은 젠슨 황 전 CEO의 사임 이후 주요 기업들이 자체 칩 개발과 컴퓨팅(연산) 아키텍처 다변화에 속도를 낼 것으로 내다봤습니다. 이는 특정 공급처에 대한 의존도를 낮추기 위한 필사적인 노력으로 해석됩니다.

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류사오산 주임은 미래 경쟁력이 단순한 컴퓨팅파워를 넘어 컴퓨팅 아키텍처, 소프트웨어 생태계, 애플리케이션 비용 등을 아우르는 방향으로 전개될 것이라고 전망했습니다. 이러한 다각화 흐름은 궁극적으로 반도체 산업의 '춘추전국시대'를 열 수 있는 계기가 될 것이며, 글로벌 공급망 재편을 가속화할 것으로 예상됩니다.