엔비디아 황준서 전 CEO의 자서전 작가, 자만과 위선적 태도 비판

엔비디아 전 CEO 황준서에 대한 자서전 저자 스티븐 윗이 뉴욕타임스 기고를 통해 전 사장의 자만심과 위선적 이미지, 그리고 사임 배경을 폭로하며 강한 비판을 가했다.

엔비디아 (NVIDIA)의 전설적인 창업자이자 전 최고경영자(CEO) 황준서 (Jensen Huang)에 대한 찬사가 최근 날카로운 비판으로 바뀌고 있다. 황준서 전 사장의 공식 자서전을 집필한 스티븐 윗 (Steven Witt)이 뉴욕타임스 (NYT)에 게재한 논평을 통해 황 전 사장이 대중에게 보여준 이미지와 달리 자만심에 찌든 위선적인 인물이었다고 공개적으로 지적했기 때문이다. 이는 최근 엔비디아 를 둘러싼 다양한 스캔들과 함께 황 전 사장의 리더십과 인간성에 대한 근본적인 재조명을 촉발하는 사건으로 주목받고 있다.

자서전 저자의 폭로와 문화적 침묵

스티븐 윗은 최근 작성한 논평에서 황준서 전 사장이 겪은 일련의 사건들, 특히 불륜 스캔들과 ensuing 사임 문제를 하나의 통합된 서사로 해석하며 강렬한 메시지를 전달했다. 윗은 이러한 일들이 단순히 개인의 도덕적 실수가 아니라, 본인이 자만심과 무모한 과신으로 스스로를 파탄나게 만든 이야기라고 명시적으로 규정했다. 이는 외부에서 보기에는 완벽해 보였던 기업가의 모습 이면에 숨겨진 어두운 이면을 적나라하게 드러낸 것이다.

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자서전 집필 과정 중 윗은 황 전 사장의 사생활에 대한 루머를 이미 접한 바 있다고 밝혔다. 그러나 내부적으로는 이러한 루머를 입증하거나 공개적으로 이야기하기 어려운 강력한 '침묵의 문화'가 존재하고 있었음을 지적했다. 자서전을 준비하며 황 전 사장과 그 부인, 그리고 오래도록 그들을 지켜본 관계자들을 만나 결혼 생활에 대한 질문을 조심스럽게 던졌을 때, 이들은 모두 황 전 사장의 가정이 이상적이고 본보기가 될 만큼 완벽하다고 답변했다.

윗은 이러한 표면적인 이미지 작성에 황 전 사장이 많은 노력을 기울였다고 분석했다. 특히 가족 친화적인 모습을 과시하는 것이 오히려 그 이면의 행동을 더 쉽게 눈치채지 못하게 했을 것이라고 판단했다. 이는 타인의 시선을 의식한 과시뿐만 아니라, 자신에 대한 상당한 자기기만으로 이어졌을 가능성을 시사하며, 기업가의 공적 이미지와 사적 실체가 얼마나 단절될 수 있는지를 보여주는 사례다.

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스캔들과 내부 적대감의 양상

황준서 전 사장의 사임은 직속 부하인 킴벌리 파월(Kimberly Powell)과의 불륜 관계가 폭로되면서 공식화되었다. 이와 별도로 에이미 황(Alice Huang)을 대상으로 한 중국 간첩 혐의 관련 Allegations(의심) 역시 논란의 중심에 서 있었지만, 사임의 직접적 계기는 개인적인 윤리적 실책이었다는 점이 부각되고 있다. 엔비디아의 전직 임직원은 윗에게 황 전 사장과의 관계가 회사 내에서 공개된 비밀(Open Secret)이었으며, 많은 사람들이 알고 있었지만 침묵했던 사실을 증언했다.

이러한 상황이 더욱 파행적으로 지적되는 이유는 황 전 사장의 가족 구성원 역시 엔비디아에 근무하고 있었기 때문이다. 윗은 전 사장의 두 자녀가 회사 내에서 직원을 갖고 있었다는 점을 특히 강조하며, 이는 놀라울 정도로 자만심에 차 있고 무례한 행동이라고 강력히 비판했다. 내부 구성원과의 관계를 고려할 때, 이러한 불륜 관계는 단순한 사적 문제를 넘어 조직의 윤리 및 거버넌스 측면에서도 치명적인 결함이 있었음을 방증한다.

2023년 스티븐 윗이 황준서 전 사장과 처음 만났을 때, 그는 상대방이 겸손한 인물을 연기하고 있다고 회상했다. 작은 레스토랑을 찾아 큰 팁을 남기는 행위를 즐겼던 황 전 사장은 미국 디너 체인점인 덴니스(Denny's)에서 브리프스트를 함께 먹은 후, 서빙 스텝에게 1,000달러의 거금을 팁으로 건넸다. 이러한 행보는 당시에는 그의 관대한 성격과 겸손함을 상징하는 모습으로 해석되기도 했다.

자아도취와 수용 거부의 심층 분석

그러나 시간이 지날수록 윗은 이러한 행동이 단순히 외부의 관찰자에게 좋은 이미지를 심어주기 위한 것이 아니라, 자신을 만족시키기 위한 하나의 수행(Performance)이었을 것이라고 의심하게 되었다. 황준서 전 사장은 타인의 반박이나 다른 의견을 거의 용납하지 않는 자만심 많은 인물이었다고 평가한다. 그는 타인의 지적에 대해 쉽게 공감하거나 수용하기보다는, 상대방의 어리석음을 소리 높여 비난하거나 한 시간 이상 논쟁을 이어가는 등 강압적인 태도를 보였다고 증언했다.

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윗은 황 전 사장의 이러한 태도가 영화 속 독선적인 음악 선생님 모습을 연상시킨다고 비유했다. 권위에 대한 무비판적 복종과 타인의 의견에 대한 강한 적대감은 조직 내에서 건강한 피드백 메커니즘을 마비시켰을 가능성이 높다. 이는 엔비디아라는 거대 기업이 한 개인의 성향에 지나치게 의존하는 구조적 취약성을 드러내는 대목이기도 하다.

특히 황준서 전 사장이 도널드 트럼프 대통령과의 유사점과 친밀함을 강조해왔다는 점도 그의 downfall(붕괴)에 정치적 요인이 작용했을 수 있음을 시사한다. 윗은 황 전 사장이 아무것도 없는 상태에서 엔비디아를 성공적으로 키웠지만, 그의 자만심과 유해한 이기심 때문에 남겨진 공백은 앞으로도 쉽게 채워지기 어려울 것이라고 내다봤다.

엔비디아의 미래와 리더십 공백

이러한 비판들은 엔비디아라는 기업과 그 리더십의 미래에 대해 깊은 성찰을 요구한다. 엔비디아는 AI 시대의 절대 강자로 부상하며 세계 경제의 중심에 서 있으나, 그 성장은 한 개인의 독단적 판단과 독재적인 리더십 스타일에 크게 의존해 왔다. 스티븐 윗의 지적은 이러한 성장의 이면에 숨겨진 조직 문화의 문제점과 개인적 윤리의 중요성을 다시 한번 상기시킨다.

새로운 CEO의 등장은 엔비디아에게 단순한 인사적 차원을 넘어, 기업 문화와 거버넌스의 재정립이라는 중대한 과제를 안겨준다. 과거의 영광과 성공 신화가 현재의 위기를 덮을 수는 없다. 스티븐 윗의 증언은 기업 경영자라면 공공의 이미지 관리뿐만 아니라 사적인 태도와 조직 내 권력 남용에 대해 경각심을 가져야 함을 명확히 경고하고 있다. 엔비디아의 다음 단계가 어떻게 전개될지, 그리고 이 스캔들이 반도체 산업의 리더십 모델에 어떤 변화를 가져올지 주시할 필요가 있다.